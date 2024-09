Tiroteo en Colorado: atacante es culpable de asesinar a 10 personas

BOULDER, Colorado - Un hombre con problemas de salud mental que mató a 10 personas en un supermercado de Colorado en 2021 fue declarado culpable de asesinato y se enfrenta a cadena perpetua.

Los jurados emitieron su veredicto el lunes en el juicio de Ahmad Alissa.

Sus abogados no cuestionaron que Alissa, que tiene esquizofrenia, disparó fatalmente a 10 personas, incluido un agente de policía, en la ciudad universitaria de Boulder. Pero se declaró inocente por demencia, y la defensa argumentó que no podía distinguir el bien del mal en el momento del ataque.

Alissa comenzó a disparar inmediatamente después de salir de su coche en el aparcamiento de una tienda King Soopers en marzo de 2021. Mató a la mayoría de las víctimas en poco más de un minuto y se entregó después de que un agente le disparara en la pierna.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Los fiscales tuvieron que demostrar que Alissa estaba cuerdo. Argumentaron que no disparó al azar y que demostró capacidad para tomar decisiones al perseguir a personas que corrían y trataban de esconderse de él. En dos ocasiones, pasó al lado de un hombre de 91 años que seguía haciendo compras sin percatarse del tiroteo.

Llegó armado con balas perforantes y cargadores ilegales con capacidad para 30 cartuchos, lo que, según los fiscales, demostró que tomó medidas deliberadas para que el ataque fuera lo más mortal posible.

Varios miembros de la familia de Alissa, que emigraron a Estados Unidos desde Siria, testificaron que se había vuelto retraído y hablaba menos unos años antes del tiroteo. Más tarde comenzó a actuar de manera paranoica y mostró signos de escuchar voces, dijeron, y su condición empeoró después de contraer COVID-19 a fines de 2020.

A Alissa le diagnosticaron esquizofrenia después del ataque y los expertos dijeron que los comportamientos descritos por los familiares son consistentes con el inicio de la enfermedad.

Los psicólogos forenses estatales que evaluaron a Alissa concluyeron que estaba cuerdo durante el tiroteo. La defensa no tuvo que proporcionar ninguna prueba en el caso y no presentó a ningún experto para decir que Alissa tenía una condición mental.

Ocurrió en Birmingham. Andrea Cruz con los detalles.

A pesar de que escuchó voces, dijeron los psicólogos estatales, Alissa no experimentó delirios. Dijeron que su miedo de que la policía pudiera encarcelarlo o matarlo reveló que sabía que sus acciones estaban mal.

Alissa dijo repetidamente a los psicólogos que había oído voces, incluidas “voces asesinas” justo antes del tiroteo. Pero Alissa no proporcionó más detalles sobre las voces ni si estaban diciendo algo específico durante las seis horas de entrevistas, testificó el psicólogo forense B. Thomas Gray.

La defensa señaló que Gray y su pareja, Loandra Torres, no tenían plena confianza en su constatación de cordura, en gran medida porque Alissa no proporcionó más información sobre sus experiencias, aunque eso podría haber ayudado a su caso. Gray y Torres también dijeron que las voces jugaron un papel en el ataque y que no creían que hubiera sucedido si Alissa no hubiera tenido una enfermedad mental.

La enfermedad mental no es lo mismo que la locura. La ley de Colorado define la locura como tener una enfermedad mental tan grave que es imposible para una persona distinguir el bien del mal.

Los familiares de las víctimas asistieron al juicio de dos semanas y vieron videos gráficos de vigilancia y de cámaras corporales de la policía. Los sobrevivientes testificaron sobre cómo huyeron y, en algunos casos, ayudaron a otros a ponerse a salvo.

El Airbus cubría la ruta entre la ciudad de Nueva York y San Diego.

Los fiscales no ofrecieron ningún motivo para el tiroteo. Alissa inicialmente buscó en Internet lugares públicos para atacar en Boulder, incluidos bares y restaurantes, y luego, un día antes del tiroteo, centró su investigación en grandes tiendas.

El día del ataque, condujo desde su casa en el suburbio de Arvada, en Denver, y entró en el primer supermercado de Boulder que encontró. Disparó a tres víctimas en el estacionamiento antes de entrar en la tienda.

Un médico de urgencias dijo que se subió a un estante y se escondió entre bolsas de patatas fritas. Un farmacéutico que se puso a cubierto testificó que escuchó a Alissa decir “Esto es divertido” al menos tres veces mientras pasaba por la tienda disparando su pistola semiautomática que parecía un rifle AR-15.

La madre de Alissa dijo al tribunal que pensaba que su hijo estaba “enfermo”. Su padre testificó que pensaba que Alissa estaba poseído por un djin, o espíritu maligno, pero no buscó ningún tratamiento para su hijo porque habría sido vergonzoso para la familia.