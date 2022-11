Explosión “catastrófica” en un edificio deja varios heridos

Una explosión "catastrófica" dejó al menos una decena de heridos en Gaithersburg, Maryland, y ocasionó el colapso de una parte de la estructura, de acuerdo con el Departamento de Bomberos y Rescate del Condado Montgomery.

La agencia informó que las llamas se desataron en la cuadra 800 de Quince Orchard Boulevard, cerca de Rabbit Road, en el condominio Potomac Oaks. Los funcionarios recibieron múltiples llamadas el miércoles en la mañana alertando sobre la explosión y el incendio, que envió humo al aire que era visible desde millas de distancia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

"Parecía que nos habían bombardeado", expresó un hombre que sintió la explosión desde su oficina cercana. "… Mi corazón está con todos".

Update - Quince Orchard Boulevard, building explosion and fire https://t.co/BFUjQlc6Di pic.twitter.com/nqPnwkGMWi — Pete Piringer (@mcfrsPIO) November 16, 2022

La mayor parte del fuego se había extinguido unos 40 minutos después, pero los equipos estaban trabajando para apagar los puntos calientes y buscaban a cualquier persona que pudiera haber estado adentro.

Diez personas fueron llevadas a hospitales, según las autoridades. Dos adultos resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de urgencia a un centro de trauma, de acuerdo con el jefe de bomberos del condado Montgomery, Scott Goldstein. Otras ocho personas, cuatro niños y cuatro adultos, sufrieron lesiones que no ponen en peligro la vida, agregó Goldstein.

Por su parte el portavoz de Bomberos y Rescate, Pete Piringer, indicó que otras personas fueron evaluadas pero la situación aún era fluida.

Todavía no había información disponible sobre si alguien más estaba desaparecido. Los equipos de Bomberos y Rescate estaban trabajando con Washington Gas para cortar el gas, pero actualmente no era seguro buscar a nadie más dentro del edificio, afirmó Goldstein alrededor de las 10:40 a.m.

Smoke from McDonalds Parking lot pic.twitter.com/bXndhcjf6P — SexySha (@duvashasha) November 16, 2022

Los trabajadores de mantenimiento rescataron a dos personas de un apartamento usando escaleras antes de que llegaran los bomberos, detalló Goldstein.

La causa del incendio y la explosión aún no se ha determinado, pero Goldstein anticipó que parecía ser un incendio "alimentado por gas" en el sótano.

"EL NIÑO COMO QUE NO RESPIRABA"

Después de que llegaron los primeros en responder, algunos residentes les dijeron que habían olido gas más temprano en la mañana. Ese fue el caso de Liliana, una residente de la zona que relató su experiencia a Telemundo 44.

"Cuando venía de dejar mis niños de la escuela, entré al apartamento y escuché la explosión. A mí me asombra porque mis hijos iban aquí al frente y salimos corriendo a ver", contó.

Incluso, la mujer y su familia rescataron a un menor que tenía presuntos problemas respiratorios.

"Sacamos a un niño, a la mamá del niño y a su esposo. El señor salió como loco corriendo en su carro con su bebé porque el niño como que no respiraba y está tiernito el bebé", reveló Lilian.

Las imágenes mostraron un enorme agujero que niveló una parte de un edificio de apartamentos estilo jardín. El humo ahogó el espacio entre los dos lados del área que aparentemente experimentó la explosión.

Un gran campo de escombros cubría la hierba fuera del edificio.

Las personas en el área escribieron en Twitter que pueden ver humo a millas de distancia. Un video publicado por Channing Work justo antes de las 9 a.m. mostró humo oscuro que se elevaba hacia el área. Las sirenas se escuchaban a lo lejos.

Mantente en sintonía de Telemundo 44 para una actualización de esta noticia en desarrollo.