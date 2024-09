Un avión de Delta choca con otro y parece arrancarle la cola en el aeropuerto de Atlanta

Un avión de Delta chocó contra la cola de otro avión este martes por la mañana en un aeropuerto de Atlanta.

La colisión ocurrió poco después de las 10 a.m. en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta mientras el vuelo 295 de Delta se dirigía hacia la pista para despegar y chocó contra el vuelo 5526 de Endeavor Air, dijo la Administración Federal de Aviación en un comunicado.

Un video tomado en el aeropuerto parece mostrar al avión Endeavor con la cola colgando del costado de la aeronave.

@petchmo @AirlineFlyer @flightradar24 Appears to be a Delta CRJ missing its vertical stabilizer in ATL this morning. Fell off? Knocked off? pic.twitter.com/ZyQ8jBzLOe