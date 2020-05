NY alcanza el número más bajo de muertes diarias por COVID-19

Lo que debes saber Más de 28,000 vidas en el área triestatal se han perdido hasta la fecha. El estado de Nueva York reportó su número más bajo de muertes en un solo día en semanas (289), continuando una tendencia positiva

El gobernador Andrew Cuomo anunció el viernes que todas las escuelas de Nueva York permanecerían cerradas por el resto del año académico

La orden de cierre de todo el estado del gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, sigue vigente, aunque la modificó para permitir que los parques estatales y los campos de golf vuelvan a abrir el sábado

NUEVA YORK - El gobernador Andrew Cuomo dijo oficialmente el viernes que todas las escuelas de Nueva York, públicas, privadas y universitarias, permanecerán cerradas durante el resto del año académico, poniendo fin a un estancamiento político que ha mantenido a más de 4 millones de estudiantes y sus familias en el limbo.

No se ha tomado una decisión sobre la caída, porque como dijo Cuomo, "la caída está muy lejos". Se tomará una decisión sobre la programación de la escuela de verano a fines de mayo.

A medida que continúa el aprendizaje remoto, los sistemas escolares deberían comenzar a desarrollar un plan para reabrir que incorpore protocolos probados para frenar la propagación de la infección. Esos protocolos, como el distanciamiento social y la cobertura facial, han cambiado la trayectoria del virus en Nueva York, dijo Cuomo. Si no fuera por esos esfuerzos, el estado probablemente habría visto 100,000 hospitalizaciones más de lo que lo ha hecho.

"Nuestras acciones actuales determinarán la trayectoria futura", dijo el gobernador el viernes. "Está claro: es causa y efecto".

Nueva York reportó su número más bajo de muertes en un solo día el viernes (289), mientras que Nueva Jersey reportó su mayor máximo en un solo día de la crisis un día antes, un reflejo de los dos estados más afectados que luchan diferentes picos de una curva de virus a veces impredecible. Murphy reportó 311 nuevas muertes por el virus este viernes, a medida que los casos positivos superaron lo 121,000.

El gobernador Andrew Cuomo y el gobernador Phil Murphy han estado a la vanguardia de la guerra nacional contra el COVID-19. Han predicado el distanciamiento social más acentuadamente que nadie en Estados Unidos; Ambos han estado en Washington, D.C., para luchar por más pruebas y ayuda financiera para sus estados. Han visto avances y retrocesos.

Los dos estados han perdido a casi 26,000 personas (18,610 en Nueva York, 7,538 en Nueva Jersey), aunque los gobernadores reconocen que la cifra real probablemente sea mayor. La ciudad de Nueva York es el hogar de los dos condados, Queens y Brooklyn, que informan más muertes que ningún otro en el país. Si las 5,295 muertes "probables" de la ciudad se incluyeran en la cifra oficial, las muertes de los dos estados superarían las 30,000.

El virus todavía está matando a alguien en el área triestatal cada 2 minutos. Sin embargo, a medida que los gobernadores presentan sus planos de reapertura, ha habido signos clave de progreso. El estado de Nueva York está promediando menos de 1,000 nuevas hospitalizaciones diarias por primera vez en un mes.

El USNS Comfort ha salido de la ciudad de Nueva York; el ejército de los EEUU se va del Centro Javits. Cuomo dice que el Javits se convertirá de una operación militar a una instalación médica temporal administrada por el estado.

Nueva Jersey había estado reportando tasas de infección más lentas y bajas en hospitalizaciones; esos números vieron un repunte en los últimos días. Pero el estado reportó su menor número de personas con respiradores desde el 4 de abril el jueves. La muerte es un indicador rezagado. Como mostró la curva de Nueva York, una vez que el número de pacientes críticos comienza a disminuir consistentemente, las muertes diarias también comienzan a disminuir.

Es una espera agonizante. Todo el proceso ha sido agonizante para millones de personas, y mientras decenas de miles lloran, millones están ansiosos por seguir adelante.

El próximo fin de semana, con temperaturas de 70 grados y cielos parcialmente soleados, puede ser la primera prueba verdadera del compromiso de los residentes de tres estados con el distanciamiento social, ya que los funcionarios informaron algunas "buenas noticias" en el frente del virus. Los campos de golf y parques estatales de Nueva Jersey reabrirán este fin de semana. Se recomiendan revestimientos faciales, pero no obligatorios. La capacidad aún es limitada en los parques estatales.

El condado de Westchester de Nueva York está abriendo dos campos de golf más y está programado para reiniciar su programa de domingos en bicicleta. En la ciudad de Nueva York, el alcalde Bill de Blasio dice que 1,000 empleados de distanciamiento social que no pertenecen a la policía de Nueva York estarán fuera para reforzar la orientación. La ciudad planea repartir 100,000 máscaras gratuitas en parques, con más en camino.

De Blasio dijo que la ciudad tiene la oportunidad de cambiar el rumbo del virus en mayo, aunque reconoció que sería cada vez más difícil para muchos quedarse dentro.

"Marzo fue un mes impactante como nada que hayamos visto en la historia de esta ciudad. El comienzo de abril fue extremadamente preocupante", dijo de Blasio el viernes. "Tenemos un largo camino por recorrer, pero creo que mayo será un mes decisivo, una oportunidad para que hagamos algo grandioso en esta ciudad".

El alcalde mostró una serie de gráficos que cristalizan el progreso de la ciudad en los últimos dos meses: las nuevas hospitalizaciones diarias cayeron de un máximo de 850 al comienzo de la crisis a solo 136 en el último informe. El gráfico mostró una fuerte caída en el último mes, aunque a veces hubo pequeños aumentos.

Un cuadro que muestra pacientes críticos también mostró una disminución, pero la tendencia a la baja fue mucho menos marcada que el gráfico de hospitalizaciones diarias. La tercera métrica clave que Blasio rastrea mientras mira hacia la reapertura, el porcentaje de personas con resultados positivos, ha disminuido notablemente durante la semana pasada, aunque puede ser la métrica más volátil de las tres.

"Todavía muestra que estamos desacelerando", dijo el alcalde. "Desacelerar es el nombre del juego".

Connecticut ha sido el menos afectado de los tres estados, reportando 2,257 muertes hasta la fecha y muchos menos casos positivos totales. El modelo IHME ampliamente visto lo coloca muy por detrás de Nueva York y Nueva Jersey en la curva general del virus; dice que Connecticut podría intentar relajar las restricciones después del 21 de junio, más allá de la fecha del 29 de mayo que estableció más recientemente para los otros dos estados.

Al mismo tiempo, el gobernador Ned Lamont reveló un plan para reabrir el estado, al menos de forma limitada, antes del 20 de mayo, antes que los otros gobernadores. Al igual que los otros gobernadores, él requiere una disminución de 14 días en las hospitalizaciones de COVID-19 antes de que el plan pueda comenzar. El estado alcanzó el día 8 en esa escala el jueves.

Incluye otros criterios similares a los de los gobernadores de Nueva York y Nueva Jersey sobre pruebas, rastreo de contactos, distanciamiento social y capacidad del sistema de salud.

Si todo va bien, sería posible que los restaurantes (solo al aire libre, sin áreas de bar) reabran el 20 de mayo; el resto de tiendas, museos y zoológicos, servicios de cabello y uñas, y oficinas comerciales podrían reabrir. Se alentaría a las empresas a trabajar desde casa, siempre que sea posible. La industria del cuidado personal ha sido un tema controvertido en el frente nacional, dada la proximidad que requiere.

Los negocios enumerados por Lamont representan alrededor del 30 por ciento de las reclamaciones de desempleo de Connecticut, según Josh Geballe, director de operaciones del estado. A nivel nacional, 30.3 millones de personas han presentado solicitudes de desempleo en las últimas seis semanas. Eso es más que las poblaciones de las áreas metropolitanas de Nueva York y Chicago combinadas, y es, por mucho, la peor serie de despidos registrados. Suma a casi uno de cada cinco trabajadores estadounidenses.

En medio de una nube de incertidumbre, un importante estudio ofrece la primera esperanza real en el tratamiento

El área tri-estatal ha reportado más de 450,000 casos confirmados hasta la fecha: 304,372 en Nueva York, 118,652 en Nueva Jersey y 26,767 en Connecticut. Las primeras pruebas de anticuerpos en Nueva York indican que el total de casos reales podría ser 10 veces mayor. Solo la ciudad de Nueva York ha reportado más de 167,000 casos; los datos muestran que pudo haber tenido hasta 2.1 millones.

Cuomo ha dicho que la crisis realmente no "terminará" hasta que haya una vacuna. Más de 70 de ellos están en desarrollo en todo el mundo, pero la aprobación podría ser de al menos 12 a 18 meses. El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de la nación, dice que la nación podría sufrir una "mala caída" si no surge un tratamiento efectivo.

Afortunadamente, Fauci, junto con otros expertos en salud, parecía impresionado por los hallazgos del último ensayo clínico de Gilead Sciences sobre Remdesivir, uno de los medicamentos experimentales más destacados para COVID-19. Los resultados preliminares encontraron que acortó el tiempo de recuperación en un promedio de cuatro días para pacientes hospitalizados.

"Ahora tiene un medicamento que ha demostrado que puede funcionar contra el virus", dijo Fauci a The Associated Press. "¿Será una cura abrumadora? No, por supuesto que no". Pero ciertamente puede ayudar a liberar camas de hospital, dijo.

Actualmente no se ha aprobado ningún tratamiento para tratar el virus, que ha matado a más de 230,000 personas en todo el mundo desde su aparición a fines del año pasado. La FDA está sopesando si debe otorgar autorización de uso de emergencia a Remdesivir; eso no significa que el medicamento haya sido aprobado, pero lo pone a disposición para su uso.

Mira el plan detalladado de Cuomo debajo:

El instituto también revisó sus últimas proyecciones de muerte ligeramente en alza para los dos estados, pero predice que las últimas muertes en cada estado sucederán un poco antes de su ejecución anterior. Ahora el IHME dice que Nueva York podría perder hasta 24,313 personas hasta el 22 de mayo; Nueva Jersey podría perder hasta 7,246 personas hasta el 19 de mayo.

Solo Nueva York ya ha perdido a más de 18,300 personas. Si se incluyeran las 5,295 muertes probables de la Ciudad de Nueva York, la cifra sería de casi 24,000. Queens y Brooklyn han reportado más muertes que cualquier otro condado en Estados Unidos.

Nueva Jersey ha perdido 7,228 personas por el virus, mientras Connecticut ha reportado 2,168 muertes hasta la fecha. A diferencia de sus contrapartes en el área triestatal, Connecticut vio que sus últimas proyecciones de muerte disminuyeron ligeramente durante un período de tiempo más largo en el último modelo del IHME. El IHME ahora dice que Connecticut podría perder hasta 3,315 hasta el 13 de junio.

Muchos estados, incluidos Nueva York y Nueva Jersey, han establecido líneas directas de salud mental en medio de la crisis. Instan a cualquiera que tenga dificultades para llamar sin dudarlo. Obtenga más informacións directas y encuentre más formas de obtener ayuda aquí.

Si usted o alguien que conoce está en crisis, incluso en riesgo de suicidio o autolesión, hay ayuda disponible. Llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-TALK (8255). Los consejeros entrenados están disponibles 24/7.

El modelo revisado retrasa la línea de tiempo de reapertura de Connecticut por casi una semana por segunda vez en la misma cantidad de días. Connecticut, que alcanzó su punto más alto de muertes y recursos un poco más tarde que los otros estados, puede intentar reducir las restricciones después del 21 de junio, dijo el miércoles el IHME.

Más allá de la cuestión de cuándo podemos reabrir de manera segura, se encuentra una pregunta que persigue a las mentes a diario: ¿Cuándo terminará esto? Simplemente no lo sabemos, dice Cuomo.

Ni siquiera sabemos cuántos están realmente infectados. El área triestatal ha reportado casi 445,000 casos confirmados hasta la fecha: 304,372 en Nueva York, 118,652 en Nueva Jersey y 26,767 en Connecticut. Las primeras pruebas de anticuerpos en Nueva York indican que el total del caso real podría ser 10 veces mayor. Solo la ciudad de Nueva York ha reportado más de 167,000 casos; los datos muestran que pudo haber tenido hasta 2.1 millones.

Las pruebas ampliadas ayudan a aislar más positivos. La ciudad está llevando a cabo alrededor de 14,000 pruebas por semana y espera poder realizar hasta 43,000 pruebas por semana a mediados de mayo. Cuomo dice que el estado está realizando 30,000 pruebas al día. Puede que nunca sea posible examinar a todos los neoyorquinos; intentarán llegar a todos los que puedan.

Hay muchas cosas sobre el virus que nadie conoce o comprende completamente, ni siquiera los mejores expertos y científicos en salud del mundo. Salvo una vacuna o tratamientos efectivos para el virus, los investigadores de Harvard dicen que el distanciamiento social podría ser necesario en 2022. Se están desarrollando más de 70 vacunas en todo el mundo, pero la aprobación podría demorar de 12 a 18 meses si no más.

Gilead Sciences, uno de los líderes en el frente experimental de drogas, publicó algunos datos sobre un ensayo clínico de la droga remdesivir el miércoles. Fauci dijo que los resultados mostraron "buenas noticias" y podrían cambiar el nivel de atención para los pacientes con COVID-19. Northwell Health en Nueva York dice que ha encontrado algunos resultados iniciales prometedores en un ensayo que utiliza un medicamento común y económico para la acidez estomacal como tratamiento junto con otros medicamentos experimentales. Los resultados finales están pendientes.