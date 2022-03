¿Te pueden embargar el Crédito por Hijos? Te explicamos

Si eres uno de los millones de padres estadounidenses que recibieron pagos mensuales del Crédito Tributario por Hijos (CTC), pero acumulas deudas vencidas, debes saber que está en juego la segunda parte de la subvención que reclames este año.

Si bien el IRS no tenía la autoridad para embargar los pagos mensuales que se emitieron de julio a diciembre de 2021 por deudas federales vencidas, la segunda mitad del crédito sí puede ser embargada si existe un fallo en contra del contribuyente, pues se trata de un reembolso de impuestos.

Lo mismo ocurre con el dinero que una familia obtendría del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés), la exención fiscal que se otorga a las familias de bajos ingresos.

MILLONES ESTÁN DECLARANDO SUS IMPUESTOS ANTE EL IRS

Ante la incertidumbre, más de 100 organizaciones, incluido el Centro Nacional de Derecho del Consumidor (NCLC), el Centro de Derecho y Política Social (CLASP) y el Instituto para el Acceso y el Éxito Universitario (TICAS) enviaron una carta el mes pasado al Departamento del Tesoro para instar a proteger los créditos de las incautaciones de deudas antiguas, conocidas como "compensaciones".

Por su lado, el Departamento de Educación federal informó recientemente que suspendería todas las incautaciones de reembolsos de impuestos para cobrar préstamos estudiantiles vencidos hasta el 1 de noviembre de 2022 después de que el secretario de Educación, Miguel Cardona, dijera que el Crédito Tributario por Hijos no debería embargarse, pero no existe una ley federal generalizada que evite dicha práctica.

Pero el Departamento del Tesoro sostiene que hacer que el Crédito Tributario por Hijos esté exento de compensaciones requeriría una ley del Congreso.

¿QUÉ DEUDAS APLICAN PARA EL EMBARGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES?

Según la agencia tributaria, los estadounidenses pueden estar tranquilos al saber que los pagos de créditos fiscales estarán protegidos de las deudas federales y estatales, como los impuestos atrasados. Sin embargo, ten en cuenta que los créditos pueden ser incautados para el pago de deudas privadas impagas, como facturas médicas vencidas y deudas de tarjetas de crédito.

Un embargo es una orden judicial que permite retirar dinero de la cuenta bancaria de una persona, y los bancos en general deben cumplir con las demandas judiciales.

La ley federal permite que solo las agencias gubernamentales estatales y federales (no los acreedores individuales o privados) acepten un reembolso de impuestos como pago de una deuda.

Sin embargo, una vez que el dinero se deposita en una cuenta bancaria particular, estas reglas ya no se aplican. Dependerá de las leyes de tu estado si los acreedores privados pueden tener acceso a esos fondos.

Seis estados, por ejemplo, han tomado medidas para proteger los créditos tributarios por hijos en una cuenta bancaria (California, Colorado, Maine, Nueva York, Ohio y Virginia).

Pero existen otras deudas no privadas que pueden pagarse con el embargo de reembolsos de impuestos, que es diferente al dinero que recibes de los créditos fiscales.

El Programa de Compensación del Tesoro (TOP) es administrado por el Servicio de Administración Financiera (FMS) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Permite que las agencias del gobierno federal y estatal cobren las deudas pendientes mediante el embargo o la compensación de su deuda con el reembolso de impuestos.

Las agencias gubernamentales frecuentemente embargan los reembolsos de impuestos federales sobre la renta, ya que son los pagos federales más comunes. El TOP es la única manera de embargar su reembolso; los acreedores privados, como las compañías de tarjetas de crédito, no tienen acceso a su reembolso de impuestos. Además, solo ciertos tipos de deudas gubernamentales califican para TOP. Eso incluye:

Pagos vencidos de manutención infantil ordenados por la corte.

Deudas pendientes con agencias federales que no sean el Servicio de Impuestos Internos.

Impuestos estatales sobre la renta vencidos.

Cualquier compensación por desempleo que debe devolver.

Antes de que cualquier otra agencia federal o estatal pueda embargar tu reembolso de impuestos, será el IRS el que primero asigne el dinero para cubrir cualquier deuda de impuestos federales.

Cualquier agencia federal a la que le debas tiene la siguiente oportunidad de embargar tu reembolso de impuestos. Supongamos que estás al día con tus impuestos federales, pero debes manutención infantil. El estado podrá incautar cualquier dinero de reembolsos de impuestos para saldar la manutención de niños atrasada.

Las agencias gubernamentales estatales tienen la prioridad más baja cuando se trata de embargar los reembolsos del IRS. Pero, si debes devolver los pagos de compensación por desempleo, o si tienes deudas tributarias estatales pendientes, tu reembolso federal también puede ser embargado para pagar estas obligaciones.

¿EXISTE PROTECCIÓN CONTRA EL EMBARGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES?

Los pagos del Crédito por Hijos pueden ser objeto de embargo de la cuenta bancaria si el titular tiene una sentencia judicial impaga.

Es probable que dicha orden congele los fondos en la cuenta hasta alcanzar el monto de la orden de embargo.

Después de la notificación del embargo, si el contribuyente no impugna el embargo dentro de un período breve, los fondos se devolverán al acreedor judicial. El titular de una cuenta que cree que los fondos no deben embargarse debe persuadir a un tribunal de que los montos congelados en la cuenta bancaria están exentos de incautación y, por lo tanto, no deben entregarse al acreedor judicial.

En su lugar, los fondos deben descongelarse y liberarse al titular de la cuenta.

No existe una protección federal especial para el embargo de cuentas bancarias para los pagos del Crédito Tributario por Hijos.

No obstante, en algunas circunstancias, un crédito tributario por hijos que ha sido depositado en una cuenta bancaria puede estar protegido contra el embargo, por lo que el dinero, una vez congelado, no se entregará al acreedor judicial si el contribuyente impugna con inmediatez.

En determinadas circunstancias, las protecciones estatales o federales también evitarán que los fondos de la cuenta se congelen aunque sea de forma temporal.

Una norma del Tesoro ofrece protección importante para las cuentas bancarias en las que el Seguro Social (incluida la discapacidad del Seguro Social), la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), la Administración de Veteranos (VA), la Jubilación Ferroviaria federal, el Desempleo y Enfermedad Ferroviario federal o el Sistema de Jubilación del Servicio Civil federal se han depositado directamente los beneficios del Sistema de Retiro de los Empleados federal.

Si estos pagos se han depositado directamente dentro de los dos meses anteriores al embargo, se aplican reglas especiales que requieren que el banco proteja el valor de los fondos de dos meses. Esa cantidad no puede ser congelada ni embargada. Es importante destacar que el monto que se depositó está protegido, ya sea que el monto en la cuenta en el momento del embargo se pueda atribuir o no a esos beneficios federales. C

Si estos beneficios federales se depositaron directamente en una cuenta, el pago del Crédito Tributario por Hijos está totalmente protegido contra el congelamiento si el monto en la cuenta al momento de la orden de embargo no excede el monto de los pagos de beneficios federales que fueron depositados dentro de los dos meses anteriores.

Los estados también tienen leyes de exención que protegen todas las cuentas bancarias, no solo las protegidas por la Regla del Tesoro, si los fondos en la cuenta en el momento del embargo caen por debajo de los niveles protegidos. En varios de estos estados, la protección es autoejecutable: se requiere que el banco del deudor proteja automáticamente la cuenta, o una cierta cantidad en la cuenta, de modo que el embargo ni siquiera congelará la cantidad automáticamente protegida en la cuenta.

Delaware, por ejemplo, protege todos los montos en una cuenta bancaria contra el congelamiento o la incautación. Massachusetts protege un límite de $2,500; Nueva York protege hasta $3,600; California protege $1,788; Nevada protege $4,000; y el estado de Washington protege $1,000.

Maine (vigente a partir del 28 de septiembre de 2021) protege $3000 y aclara que la ley de exención también protege el Crédito Tributario por Hijos.

Connecticut protege automáticamente $1,000 si ha habido depósitos identificables de salarios o ciertos beneficios exentos dentro de los días anteriores.

Muchos otros estados tienen una exención específica para una cantidad en una cuenta bancaria, y las normas judiciales estatales o la práctica local pueden tratar esta protección como automática.

