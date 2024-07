Estaba en casa con su familia: se reportan al menos dos muertos en Texas por el huracán Beryl

HOUSTON, TX - El furioso huracán Beryl dejó al menos dos muertos en su paso por el estado de Texas tras tocar tierra el lunes, según confirmaron las autoridades locales.

El sheriff del condado de Harris, Ed González, informó en su cuenta de X de que un hombre de Houston murió al caerle un árbol encima de su casa, donde él y su familia estaban sentados esperando a que pasara el peligro del huracán.

El árbol cayó sobre el tejado y golpeó las vigas, haciendo que la estructura cayera sobre el hombre. El hombre tenía 53 años.

La mujer y los hijos del hombre que se encontraban dentro el hogar resultaron ilesos.

En otro incidente, un árbol cayó sobre una residencia en Rustic Canyon Trail, en Houston, golpeando y matando a una mujer de 74 años. La mujer fue declarada muerta en el lugar de los hechos.

De acuerdo a las autoridades, el nieto de la familia fue quien reportó el hecho registrado en la cuadra 17400 de Rustik Canyon Trial.

El alcalde de Houston, John Whitmire, emitió una orden de resguardo en la ciudad de Houston, lo que significa que todos los residentes deben permanecer en sus casas.

"No podemos seguir cada una de las llamadas de rescate. Por favor permanecer en casa, no use las carreteras. Están inundadas," dijo Whitmire.

Las autoridades piden que solo usen el 911 en caso de emergencia, piden no congestionar la línea de emergencia.

Las autoridades solo se están trasladando para emergencias de extremo peligro.

Al momento, los Bomberos de Houston han realizado 49 rescates por inundaciones y han recibido cientos llamadas de emergencia por rescates. También han recibido unas 159 llamadas de tendido eléctrico caído en varias zonas de Houston.

Según el alcalde de Houston, la Casa Blanca ya es consciente de los daños causados por Beryl, y está trabajando con las agencias locales, estatales y federales.