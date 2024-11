“No olviden lo que hemos logrado”: Biden se dirige a la nación tras la victoria de Trump

WASHINGTON DC - El presidente Joe Biden se dirigió a la nación el jueves en lo que fue su primera aparición ante las cámaras tras la decisiva victoria de Donald Trump sobre Kamala Harris.

En el Jardín de las Rosas, Biden comenzó dirigiéndose a la nación sobre el resultado de la contienda de 2024, diciendo que Harris hizo una "campaña inspiradora" y que asegurará una transición pacífica del poder.

"Aceptamos la elección que hizo el país", dijo. "He dicho muchas veces que no puedes amar a tu país sólo cuando ganas. No puedes amar a tu prójimo sólo cuando estás de acuerdo, algo que espero que podamos hacer independientemente de a quién hayamos votado, vernos unos a otros no como adversarios, sino como compatriotas."

También calificó el sistema del colegio electoral de "honesto, justo y transparente".

Durante el discurso, Biden también celebró su "presidencia histórica" al reconocer que Harris y sus seguidores estaban sufriendo por su pérdida.

"Están sufriendo. Los oigo y los veo. No lo olviden. No olviden todo lo que hemos logrado". Ha sido una presidencia histórica, no porque yo sea presidente, sino por lo que hemos hecho… por lo que ustedes han hecho".

Concluyó diciendo que perder no significa estar vencido.

"América resiste", dijo. "Vamos a estar bien, pero tenemos que seguir comprometidos".

El miércoles, la Casa Blanca anunció que Biden había hablado con el presidente electo y había expresado su compromiso de garantizar una transición sin problemas, al tiempo que enfatizaba la importancia de trabajar para unir al país. Biden invitó al hombre al que expulsó de la Casa Blanca hace cuatro años a una reunión en la Oficina Oval para prepararse para devolver las llaves.

"El presidente Trump espera con ansias la reunión, que tendrá lugar en breve, y agradeció mucho la llamada", dijo el director de comunicaciones de la campaña de Trump, Steven Cheung.

El jefe de gabinete de Biden más tarde el miércoles instó al equipo de Trump a firmar los acuerdos federales necesarios para comenzar una transición presidencial ordenada, dijo un funcionario de la Casa Blanca.

Una fuente con conocimiento de la campaña de Trump dijo que las conversaciones de transición para asumir el poder el 20 de enero de 2025 no habían comenzado en serio. En cambio, el presidente electo estaba ocupado recibiendo llamadas de líderes nacionales e internacionales, donantes y partidarios clave. Se espera que las discusiones sobre la transición se intensifiquen más adelante en la semana, ya que la atención se centra en nombrar un comité inaugural y un equipo de transición formal.

El jefe de gabinete de Biden, Jeff Zients, se comunicó con los copresidentes de la transición de Trump, Howard Lutnick y Linda McMahon, para reiterar el importante papel que desempeñan los acuerdos con la Casa Blanca y la Administración de Servicios Generales en el inicio de una transición presidencial. El funcionario de la Casa Blanca habló bajo condición de anonimato para discutir la delicada planificación de la transición.