Biden se prepara para revertir medidas antiaborto de la era Trump

NBC News reportó que el presidente electo Joe Biden está listo para revertir varias de las políticas de salud sexual y reproductiva más restrictivas implementadas durante el gobierno de Donald Trump, incluidos los límites al aborto.

Los defensores de los derechos reproductivos esperan que Biden anule rápidamente las reglas de la era Trump, como prohibir los fondos federales para las organizaciones de salud nacionales y extranjeras que promueven y brindan el aborto y dar a los empleadores más libertad para negar la cobertura anticonceptiva gratuita a sus trabajadores.

"Tenemos mucho trabajo por hacer para reparar el daño en los últimos cuatro años, pero saber que tenemos campeones allí que entienden lo que debe suceder en los primeros 100 días es tremendamente emocionante", dijo Alexis McGill Johnson, presidente y director ejecutivo de Planned Parenthood.

Quienes se oponen al derecho al aborto están preocupados por las posibles nuevas medidas y advierten que seguirán presionando. "Ciertamente es desalentador, pero no nos vamos a rendir y haremos todo lo posible para evitar que se promueva el aborto", dijo Carol Tobias, presidenta del Comité Nacional por el Derecho a la Vida, quien dijo que espera una ola de restricciones al aborto a nivel estatal este año.

Biden es un devoto católico y su posición sobre el aborto ha evolucionado a lo largo de su carrera. Más recientemente, en 2019, abandonó su apoyo de larga data a la Enmienda Hyde, una política de décadas que restringe los fondos federales para abortos, después de haber enfrentado crecientes críticas. También ha prometido codificar Roe vs. Wade y luchar contra las políticas estatales que limitan el acceso al aborto.

Estas son algunas de las formas en que Biden ha indicado que restaurará y mejorará el acceso a la atención médica reproductiva:

La política de la Ciudad de México

La administración Reagan implementó la Política de la Ciudad de México, que prohibió a las organizaciones extranjeras que reciben asistencia de planificación familiar de los Estados Unidos que brinden información, referencias o servicios para abortos en el resto del mundo. Desde entonces, ha sido revocada por presidentes demócratas y luego restaurado por republicanos.

Cuando el presidente Donald Trump restableció la política, también la amplió aplicando las restricciones a casi toda la asistencia sanitaria mundial. La postura de línea dura de Trump sobre el aborto obligó a las organizaciones que tratan el VIH, la malaria, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas a cumplir dichos preceptos o perder su acceso a fondos.

"La administración Trump lanzó un asalto total a la salud sexual y reproductiva en todo el mundo al comprar proveedores y limitar los servicios que pueden ofrecer a las mujeres", dijo Jonathan Rucks, director senior de políticas y defensa de PAI, una agencia internacional de salud reproductiva y organización de derechos.

La medida de Trump condujo a un acceso reducido a la atención del aborto, junto con la anticoncepción, las pruebas y el tratamiento del VIH y la detección del cáncer en Kenia, Nepal, Nigeria y Sudáfrica, según un estudio de 2019.

Si bien Biden se comprometió a anular la Política de la Ciudad de México, los defensores del derecho al aborto están pidiendo al Congreso que apruebe la Ley Global HER, que prohibiría permanentemente la regla.

El programa Título X

El programa Título X, que se estableció hace 50 años, ayuda a llenar los vacíos en el acceso a la atención médica y la asequibilidad al brindar asistencia de planificación familiar a clínicas que atienden a personas de bajos ingresos y sin seguro en los EEUU. Específicamente, ofrece subvenciones a proveedores que financian servicios como anticoncepción, pruebas de embarazo y exámenes de detección de ETS aunque, nunca ha financiado la atención del aborto.

En 2019, la administración Trump impidió que las clínicas del programa refirieran a pacientes a proveedores de servicios de aborto o realizaran procedimientos de aborto con otros fondos. En consecuencia, el número de clínicas y pacientes atendidos por el programa se redujo drásticamente. Una cuarta parte de los subreceptores del Título X abandonaron la red, incluidas las clínicas independientes y Planned Parenthood. Los centros de salud de Planned Parenthood atendieron al 40 por ciento de todos los pacientes del Título X antes de que se retiraran del programa, según la organización.

"No es que haya mucho dinero disponible para brindar servicios de planificación familiar, y cualquier cosa que restrinja el financiamiento y el apoyo tiene el impacto de reducir el acceso", dijo Alina Salganicoff, vicepresidenta senior y directora de políticas de salud de la mujer en Kaiser Family Foundation.

Como resultado del éxodo masivo de proveedores del programa, la Oficina de Asuntos de Población, la agencia federal que opera el programa, informó que la cantidad de personas atendidas por el programa Título X en 2019 fue un 21% menor que en 2018.

Se espera que Biden reduzca la regla de la administración Trump y "restablezca los fondos federales para Planned Parenthood".

El mandato de cobertura anticonceptiva

El mandato de cobertura anticonceptiva de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio requería que la mayoría de los planes de seguro privados cubrieran el control de la natalidad sin copagos; el requisito aumentó el acceso a la anticoncepción y la hizo asequible para millones.

La mayoría de las mujeres usarán anticonceptivos en algún momento, y el 86% ha usado tres o más métodos antes de los 40, según el Instituto Guttmacher, un instituto de investigación proaborto.

Sin embargo, Trump hizo retroceder el alcance del mandato de anticoncepción, permitiendo que cualquier empleador con una objeción religiosa o moral al control de la natalidad esté exento del requisito. El verano pasado, la Corte Suprema confirmó las exenciones en el caso Little Sisters of the Poor v. Pennsylvania.

"Aunque todas las personas tienen derecho a sus creencias religiosas, esas creencias nunca deben utilizarse para discriminar a otras personas, incluso quitando su cobertura de seguro médico. A nadie se le debe negar la cobertura de control de la natalidad por el lugar donde trabaja o la escuela a la que asiste ", dijo Georgeanne Usova, asesora legislativa senior de la American Civil Liberties Union.

Biden dijo que restauraría la política de la era de Obama, que exime solo a los lugares de culto, pero proporciona un ajuste para otros empleadores que se oponen, lo que permite a sus empleados y dependientes acceder a cobertura anticonceptiva a través de sus compañías de seguros o administradores externos.

La Enmienda Hyde

Durante décadas, la Enmienda Hyde ha prohibido que los programas federales paguen por abortos, excepto en el caso de violación o incesto o para salvar la vida de la mujer. Si bien la enmienda se aplicó originalmente solo a los beneficiarios de Medicaid, la mayoría de los cuales son parte de comunidades de color o están categorizados como de bajos ingresos, el Congreso la extendió para aplicar a los empleados federales y sus dependientes, personal militar, el Servicio de Salud Indígena, voluntarios del Cuerpo de Paz y residentes de Washington, DC

"La Enmienda Hyde es un ataque a las familias de bajos ingresos y un intento de quitarle la promesa de Roe v. Wade. Para muchos, la atención del aborto ha sido un derecho solo de nombre y no en la práctica, porque si no puede permitirse, el derecho legal es discutible ", dijo Kelsey Ryland, codirectora de la campaña de cobertura del aborto All * Above All.

Aquellos cubiertos por Medicaid en 34 estados y D.C. tienen una cobertura mínima de aborto debido a la Enmienda Hyde, según la Kaiser Family Foundation. En ese caso, el costo de un aborto es a menudo una barrera financiera significativa. En promedio, el costo de un procedimiento de aborto es de aproximadamente $500; cuando casi el 40% de los estadounidenses no tienen recursos para cubrir un gasto inesperado de $400. Mientras tanto, 16 estados utilizan sus propios fondos para pagar los abortos de las personas aseguradas por Medicaid, incluidos California, Illinois y Nuevo México.

Desde 1976, la enmienda, que no es un estatuto permanente y no requiere una derogación, se ha agregado todos los años a la legislación aprobada por el Congreso para financiar al gobierno federal. Biden se ha comprometido a poner fin a la política, que una vez apoyó, pero requeriría una acción del Congreso para eliminarla.

"El trabajo que todos debemos hacer en este momento es asegurarnos de expandir el acceso a la atención médica, no encontrar formas de limitarlo", dijo McGill Johnson de Planned Parenthood.

Para leer esta historia en inglés, pulsa aquí.