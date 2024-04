De escuela de arte a emprendedor: conoce al fundador de revista que destaca hispanos exitosos de EEUU

Dos cosas se han mantenido constantes en la vida del empresario Pedro Guerrero: tener una visión clara y soñar en grande.

"En lo que respecta a la posición en la que me encuentro ahora, si pudiera dedicar mi tiempo a pensar en ideas y a soñar adónde podríamos ir, ahí es donde puedo agregar el mayor valor a mi negocio y al mundo", afirmó.

Para Guerrero, nativo de Hayward, California, tener una visión y un sueño fueron los principales factores que lo impulsaron a crear Hispanic Executive, una revista de negocios enfocada en destacar y resaltar a los hispanos exitosos de todo el país.

Hoy en día, Hispanic Executive es una de las revistas de negocios más importantes para los hispanos en Estados Unidos. De Jessica Alba al exsecretario de Vivienda Julián Castro, la revista presenta con frecuencia a latinos en roles de liderazgo nacional.

Pero este no fue siempre su caso. Antes de que Guerrero decidiera dirigir una revista de negocios, quería ser pintor.

CRIADO EN CALIFORNIA, CON PASIÓN POR ARTE CHICANO

Desde su infancia en Hayward, California, Guerrero siempre ha estado rodeado de arte y gente creativa.

Sus padres eran profesores y fanáticos del arte chicano, mientras que su abuela era una pintora experta que terminó trabajando para personas como Frank Lloyd Wright.

"Siempre crecí con una conciencia del arte y la fotografía… mi abuela era pintora. Así que el arte estuvo presente en mi educación", dijo Guerrero.

La educación artística de Guerrero lo llevó a estudiar arte e historia del arte en Bowdoin College en Maine y posteriormente a una maestría en Bellas Artes en la Escuela de Arte del Instituto de Chicago (SAIC, por sus siglas en inglés).

Tenía aspiraciones de ser pintor… iba a exponer en las mejores galerías del mundo Pedro Guerrero

MOMENTO CRUCIAL

Al terminar la universidad, Guerrero comenzó a trabajar como transportista de arte, donde pudo mover y colgar obras de arte en hogares de todo Chicago.

"Pude ver trabajos increíbles de primera mano, manipularlos, colgarlos e ir a algunas de las casas más ricas aquí en Chicago y ver estas increíbles colecciones", dijo. "Pero realmente, al final del día, necesitaba ganar más dinero. Quiero decir, esa es una realidad de la vida".

Luego, Guerrero cambió de carrera y trabajó para una editorial, donde hacía alrededor de 20 llamadas al día para vender anuncios de revistas. Y resultó que era bueno en eso.

"Estaba hablando por teléfono llamando y llamando a gente para vender publicidad para estas revistas especializadas que publicábamos en la empresa en la que trabajaba; era la vieja escuela", dijo Guerrero.

A pesar de las rigurosas expectativas laborales, Guerrero aprendió a aceptar el rechazo con amabilidad y a seguir adelante pasara lo que pasara.

"Te rechazan 90% de las veces, pero eso también te condiciona y te prepara para la vida. Como empresario, tienes que levantar el teléfono. Tienes que hacer la llamada. Nada está garantizado", afirmó.

"Eso es lo mismo cuando intentas administrar tu propio negocio. Te da la determinación que necesitas para administrar tu propia empresa".

Pero la idea millonaria de Guerrero de crear su empresa de medios surgió justo cuando hablaba con un compañero de trabajo.

"Fue una conversación con un colega con el que me sentaba al lado y era sobre, ya sabes, ¿no sería genial si hubiéramos iniciado nuestra propia empresa, nuestra propia revista?", dijo.

Entonces decidió dar un acto de fe, dejar su trabajo y comenzar su propio negocio.

Fundada en 2007, la revista Hispanic Executive cuenta las historias de hispanos poderosos en el mundo de negocios.

LA GRAN OPORTUNIDAD

Con su compañero de trabajo, quien se convirtió en socio comercial, la primera idea de Guerrero fue iniciar una revista especializada para la industria de la construcción.

"Yo conocía el espacio y mi compañero también. Y ahí fue donde comenzamos", dijo Guerrero.

Pero luego rápidamente decidió fundar una revista que destacara los negocios hispanos.

PEDRO GUERRERO Pedro Guerrero con el exsecretario de Vivienda Julián Castro.

"Al crecer en Hayward, mi papá estaba suscrito a Hispanic Business. Es una revista que ya no existe, pero recuerdo haberla visto… era una publicación importante", dijo.

Guerrero recordó la revista como una publicación de usar y tirar, hecha con papel barato y sin el diseño prémium que tenían otras revistas de la época.

"Pensé: ¿no sería bueno ver historias latinas contadas de una manera mejor diseñada y mejor escrita?", dijo. "No vi nada por ahí que contara esa historia".

Y así, Guerrero se puso a trabajar y finalmente lanzó su empresa en 2006 y su primera publicación de negocios hispana un año después.

CAMINO A LA RENTABILIDAD

A pesar del gran entusiasmo por el lanzamiento de una publicación hispana, Guerrero dijo que a la revista le tomó un tiempo ganar fuerza y atraer anuncios por sí sola, ya que fue inaugurada justo antes de la crisis financiera de 2008.

"Esa marca estaba muy respaldada por la actividad de las otras marcas. Y no fue hasta que empezamos a invertir más en esa marca a través de eventos, que empezamos a ver que esa marca por sí sola era mucho más rentable", dijo Guerrero.

Pero a pesar de una economía débil, Guerrero salió adelante y consiguió que Hispanic Executive también lo hiciera.

"Nos beneficiamos de nuestro tamaño en ese momento. Ciertamente fue más difícil para nosotros en muchos sentidos, pero pudimos salir adelante", dijo.

"Esos primeros vientos en contra en 2008 nos prepararon a nosotros y a mí sin duda para poder afrontar vientos en contra aún mayores más adelante".

A LAS GRANDES LIGAS

Aunque la crisis financiera de 2008 obligó a Guerrero a adaptarse al panorama cambiante, fue la pandemia de COVID-19 la que puso a prueba su modelo de negocio.

Entre los cambios más importantes, el negocio de Guerrero pasó de ser una revista impresa y digital a ser completamente digital.

"Vimos un aumento increíble en el compromiso digital de todas las personas con las que hablamos. Nos obligó a tomar medidas digitales que habíamos estado posponiendo durante mucho tiempo", dijo Guerrero. "Realmente aceleró nuestra evolución digital".

Otro gran cambio fue que la empresa se volvió completamente remota y cerró su espacio de oficinas.

"Yo era muy de la vieja escuela en el sentido de que realmente no creía en el trabajo remoto", dijo Guerrero. "Pudimos volvernos ágiles y movernos rápidamente, algo que no pensé que pudiéramos hacer antes".

"Las cosas que hemos estado haciendo durante los primeros 15 años de existencia que hemos querido cambiar durante tanto tiempo, bueno, COVID nos brindó la oportunidad de hacerlo, para bien o para mal".

Pero a pesar de todos los cambios, la pandemia también le permitió a Guerrero obtener algunas de las entrevistas más importantes de la revista, incluida una a la vicepresidenta Kamala Harris.

PEDRO GUERRERO Pedro Guerrero habla con la vicepresidenta Kamala Harris a bordo del Air Force Two.

Guerrero dijo que todo comenzó justo después de que entrevistaron a alguien que conocía a la vicepresidenta y, a través de algunas diligencias, pudo obtener la entrevista como una forma para que Harris se conectara con los latinos.

"Pude conectarme con la vicepresidenta de una manera que encontré valiosa. Terminé entrevistándola en el pódcast. Y esa conexión se mantuvo, creo, espero, en la entrevista que tuvimos", dijo Guerrero.

"Es una líder increíble. Un aplomo increíble, cálida y me impresionó su destreza en los temas de los que habló durante todo el transcurso de nuestro viaje juntos".

"NETWORKING", ES EL NOMBRE DEL JUEGO

Si bien Hispanic Executive es uno de los logros más preciados de Guerrero, también es el cofundador y director ejecutivo de su empresa matriz, Guerrero. La empresa opera una serie de publicaciones, así como Guerrero Search, un servicio que ayuda a las empresas a reclutar ejecutivos.

"Cuando estamos en la cuarentena, recuerdo haber escuchado muchas charlas de titanes de la industria diciendo que no podían encontrar [personal] calificado", dijo Guerrero. "Simplemente no podía creer que la gente todavía en 2020 dijera que no podían encontrar talento latino calificado".

Con la red de ejecutivos que entrevistó para Hispanic Executive a lo largo de los años, Guerrero pudo entonces crear un servicio que los conecta con el talento en Los Ángeles.

Dieciocho años y más de 70 ediciones después, la revista Hispanic Executive sigue destacando las historias de éxito de los hispanos de todo el país en los negocios, la tecnología y la política.

