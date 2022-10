Cae sospechoso de cortarle el cuello y matar a padre de familia en tren de Brooklyn

NUEVA YORK - El hombre acusado de cortarle el cuello y matar a un pasajero del subway a bordo de un tren L en Brooklyn fue arrestado y acusado de asesinato, dijo la policía.

Y no es el primer encuentro del sospechoso con agentes de la ley por un delito violento, ya que el sospechoso, identificiado como Alvin Charles, cuenta con un amplio historial criminal.

Charles enfrenta un cargo de asesinato por el incidente mortal del 30 de septiembre en la estación de Atlantic Avenue en East New York alrededor de las 9 p.m. El sospechoso, de 43 años, que según la policía no tenía hogar, no dijo nada a los periodistas cuando los agentes se lo llevaron esposado el miércoles por la noche. Después de subir al vehículo policial, lanzó un beso a las cámaras.

EL HECHO OCURRIÓ EN LA LÍNEA L DEL SUBTE

La policía dijo que Charles y Tommy Bailey estaban en el tren L cuando tuvieron una especie de disputa. Fue entonces cuando Charles sacó un cuchillo y cortó a Bailey, un padre de tres hijos, en el cuello.

Bailey, que trabajaba como instalador de vapor para el sindicato Local 638, fue trasladado de urgencia al Hospital Brookdale, donde fue declarado muerto. El motivo que condujo a la disputa y el apuñalamiento mortal no quedó claro de inmediato, pero un viejo amigo de Bailey dijo que él era el tipo de persona que defiende a los demás.

"Estaba de camino a casa después del trabajo y parece que se encontró con la persona equivocada en el tren y lo asesinaron", dijo su amigo Tom Kelly, quien trabajó junto a Bailey durante varios años. Los dos hablaron por teléfono minutos antes del encuentro mortal.

"Lo último que me dijo a las 8:41 p.m. fue que estaba en el tren y fue asesinado a las 8:45, dicen, ni siquiera cinco minutos después", dijo Kelly a nuestra estación hermana NBC New York, diciendo que nada indicaba que algo estaba mal. "No podemos creer que esto haya sucedido, es una tragedia y una tontería. Tiene tres hijos que dejó atrás, y son jóvenes y están desconsolados".

Los amigos de Bailey quedaron devastados por la pérdida, y también hay mucha indignación. Eso es porque dijo que el sospechoso, Charles, tiene un historial violento.

Según fuentes policiales, los registros muestran que Charles había sido arrestado en el verano de 2021 y enfrentaba un cargo de intento de asesinato. También fue acusado de amenazas, intento de agresión, amenazas y posesión de armas. Debía regresar a la corte más tarde en octubre.

Las circunstancias de ese caso y por qué estaba en las calles aún no están claras, pero dejaron a amigos y familiares enojados y confundidos.

"Todavía estoy tratando de superar esto, ni siquiera tiene sentido", dijo Omari Barnett. "Es un mundo peligroso en el que vivimos".

"Ya hemos identificado docenas de cámaras que la policía de Nueva York cree que pueden ayudar en la investigación de este crimen sin sentido y continuaremos ayudando a los investigadores con videos y de cualquier otra manera posible para asegurar que el autor sea capturado", dijo el director de comunicaciones de la MTA, Tim Minton.

Si bien la cantidad de asesinatos en el sistema de metro es casi la misma que el año pasado, la cantidad de delitos graves en tránsito aumentó casi un 49% en comparación con 2021.

Una investigación está en curso.