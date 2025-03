La Cámara Baja aprueba proyecto de ley de financiación del gobierno de seis meses

WASHINGTON - La Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, votó el martes a favor de aprobar un proyecto de ley de financiación de seis meses que evitaría un cierre del gobierno a fines de la semana, superando las fuertes objeciones de los demócratas.

La votación fue de 217 a 213, y todos los republicanos, excepto el representante Thomas Massie de Kentucky, apoyaron la resolución de continuidad. Un demócrata votó a favor.

Noticias de Texas 24/7 en Telemundo 39. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

La medida ahora se dirige al Senado, donde su destino es incierto. Los republicanos controlan 53 escaños, y el senador Rand Paul, republicano por Kentucky, ha dejado clara su firme oposición. Esto significa que al menos ocho senadores demócratas tendrían que apoyar el proyecto de ley para superar el umbral de 60 votos del Senado y enviarlo al despacho del presidente Donald Trump.

El gobierno se quedará sin fondos el viernes por la noche.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Antes de la votación, los demócratas del Senado criticaron el enfoque partidista adoptado por los republicanos de la Cámara de Representantes respecto al proyecto de ley de financiación. Sin embargo, un número significativo de ellos mantuvo la posibilidad de apoyarlo.

Tras un almuerzo en el Senado inusualmente largo el martes, el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, se negó a decir si bloquearía el proyecto de ley, una señal de que sus miembros no han llegado a un consenso sobre el camino a seguir.

"Esperaremos a ver qué hace primero la Cámara de Representantes", declaró Schumer a la prensa.

La legislación incluye un ligero aumento del gasto militar y un recorte moderado del gasto interno no relacionado con la defensa. Fue elaborada por los líderes republicanos, que tomaron en cuenta las aportaciones de la Casa Blanca y excluyeron a los demócratas del proceso. Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes se opusieron firmemente al proyecto de ley.

Antes de la votación, los republicanos de la Cámara de Representantes también aprobaron una "regla" que prohibiría una votación en la primera sesión de este Congreso para poner fin a la "emergencia nacional" que Trump declaró el 1 de febrero para imponer aranceles a las importaciones estadounidenses de Canadá, México y China.

En los últimos días, Trump y sus principales asesores llamaron a los republicanos indecisos para instarlos a respaldar el proyecto de ley de financiación, dijeron a NBC News varias fuentes familiarizadas con las llamadas. Y antes de la votación del martes por la mañana, el vicepresidente JD Vance se reunió con los republicanos de la Cámara de Representantes en el Capitolio para conseguir apoyo para el proyecto de ley.

Una señal positiva para Johnson de cara al martes fue que el grupo de extrema derecha House Freedom Caucus, que con frecuencia es una espina en el costado del liderazgo, había respaldado el proyecto de ley provisional.

"Estoy 100% detrás de esta resolución continua", dijo el presidente del grupo, Andy Harris, republicano por Maryland, el martes durante una rara aparición en la conferencia de prensa de liderazgo de Johnson. "Esta no es la resolución continua de su abuelo. Este es un tipo diferente de proyecto de ley de gastos", expresó.

Los demócratas presionaron para que se establecieran límites a los intentos de Trump y el asesor multimillonario Elon Musk de recortar o congelar parte del gasto federal.

"Este proyecto de ley de gasto republicano, partidista e imprudente, no protege el Seguro Social, Medicare y Medicaid, que sabemos que están en la mira de los republicanos", dijo el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, demócrata por Nueva York, argumentando que el proyecto de ley de financiación sentará las bases para recortes de gasto más profundos en un futuro paquete de reconciliación. "Representa recortes devastadores en un ataque a las personas mayores, las familias y los veteranos. No podemos apoyar este proyecto de ley", sentenció.

El senador John Fetterman, demócrata por Pensilvania, dijo antes de la votación del martes en la Cámara de Representantes que votaría a favor del proyecto de ley de financiación del Partido Republicano.

"Me niego a quemar el pueblo y a afirmar que lo estoy salvando", dijo Fetterman. "Probablemente no esté de acuerdo con muchos aspectos... pero cuando la opción es cerrar el gobierno, no quiero involucrarme en eso", agregó.

Otros demócratas dijeron que estaban observando para ver qué sucedía en la votación de la Cámara de Representantes antes de anunciar su posición.

"Tengo que esperar para ver el impacto que tiene en Arizona", dijo el martes el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona.

El senador Angus King, un independiente de Maine que participa en el grupo parlamentario de los demócratas, dijo el martes que le preocupaba que el gobierno de Trump pudiera intentar hacer que el cierre del gobierno fuera lo más doloroso posible. También está indeciso sobre el proyecto de ley.

"Esa es una de las cosas que tenemos que considerar. Estamos tratando con personas, muchas de las cuales, sospecho, piensan que un cierre sería algo bueno... y podrían prolongarlo y usarlo para expandir el poder del presidente incluso más allá de lo que ya están considerando. Esto no es normal", indicó King.

El senador Andy Kim, demócrata por Nueva Jersey, expresó que "no he salido públicamente en este momento, simplemente porque quiero ver lo que hace la Cámara de Representantes", alineándose con los principales encargados de asignar fondos demócratas que quieren una extensión de un mes para negociar un nuevo acuerdo de financiación. "Todavía tengo la esperanza de que haya espacio para la extensión de 30 días", afirmó.

Este artículo se publicó originalmente en NBC News.