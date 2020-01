Cancelan histórico desfile en Fort Worth debido a las condiciones del tiempo

TEXAS – Oficiales de Fort Worth Stock Show and Rodeo han confirmado la cancelación del popular desfile que estaba previsto para el sábado 19 de enero a las 11 a. m.



A través de un comunicado, los organizadores indicaron que la cancelación se decidió esta tarde, a las 5:30 p. m., tras varias conversaciones con el equipo de emergencia de la ciudad así como el Servicio Nacional de Meteorología.



Esta última organización les indicó que se espera un frente frío y fuertes vientos en la zona, justo a la hora que se tenía programado el desfile llamado en inglés "All Western Parade".



“A pesar de que el desfile es para celebrar el comienzo de nuestro evento anual de Stock Show and Rodeo, necesitamos tomar las mejores decisiones que favorezcan a todos los asistentes”, dijo Brad Barnes, presidente y gerente general de Fort Worth Stock Show and Rodeo.



Según oficiales, esta sería la segunda vez en la historia que se cancela el popular desfile. La última vez fue en el año 2007.



“Se estima que los vientos serán entre 20 y 30 millas por hora”, agregó Barnes.



¿Qué pasará con aquellas personas que ya tenían boletos para asientos reservados? Oficiales indican que puede intercambiarlos por un pase de temporada o solicitar un reembolso en las oficinas ubicadas en el 3401 W. Lancaster Avenue.

Si quieres más información sobre este evento, puedes presionar aquí para visitar su sitio de internet.