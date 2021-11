Candidato a gobernador de Texas admite que le quitó la mascarilla a un hombre que lo insultó

El candidato a gobernador de Texas, Allen West, dice que un enfrentamiento en el Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth el miércoles lo llevó a "quitarle" la máscara a la persona que lo insultó por no usarla.

West, expresidente del Partido Republicano de Texas, dijo en un comunicado que la policía del aeropuerto tomó un informe sobre el incidente que comenzó después de que fue confrontado por un hombre "que lo maldijo e insultó por no usar una máscara".

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

West "respondió quitándole la máscara al individuo", dijo su declaración. West se fue después de que el hombre "levantó los puños".

"Esta mañana en el aeropuerto un hombre comienza a gritarme y me dijo que me pusiera la máscara y me llama idiota", escribió West en Twitter. "Me acerqué a él y le pregunté si me llamaba idiota, continuó gritándome. Le bajé la máscara y le dije, mira, no pasó nada".

"No hay una ley de máscaras, nunca se ha aprobado nada en la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos para hacer una ley sobre el uso de máscaras", escribió.

Pero si se requieren cubiertas para la cara en todo el transporte público, incluidos los aeropuertos, al menos hasta enero.

El hombre que enfrentó a West no ha sido identificado. No está claro si conocía a West, quien llamó al hombre un "partidista de izquierda" y comparó el incidente con otros que involucran a críticos conservadores de las restricciones del COVID-19.

West fue hospitalizado en Plano con COVID-19 en octubre.

Allen West anunció en julio que desafiaría al gobernador republicano Greg Abbot, quien se postula para un tercer mandato y ha sido respaldado por Donald Trump.

El excongresista de Florida y expresidente del Partido Republicano en Texas, Allen West, se postula como candidato a gobernador de Texas.