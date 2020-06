Casi 100 empleados de la Patrulla Fronteriza han dado positivo al coronavirus

Los casos de coronavirus están aumentando en ciertos segmentos de la Patrulla Fronteriza, dijo este viernes un funcionario de alto rango de la agencia.

Noventa y tres empleados de la Patrulla Fronteriza y 16 personas que están bajo su custodia han dado positivo al virus, afirmó el subjefe Raul Ortiz. Las cifras son “relativamente bajas” pero “aún no estamos fuera de peligro”, agregó.

Ortiz informó a los empleados de “indicios de incrementos localizados” entre el personal de la Patrulla Fronteriza. En un correo electrónico dirigido a los agentes y obtenido por The Associated Press, Ortiz no precisó dónde se concentraban las infecciones La agencia no respondió de momento a preguntas.

AP informó el jueves que los estados fronterizos de Arizona y Texas han registrado un reciente aumento en las infecciones.