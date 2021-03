Denuncian supuestas décadas de abusos en centro juvenil de New Hampshire

Las acusaciones de abuso contra un centro de detención de jóvenes administrado por el estado de New Hampshire ahora abarcan seis décadas, con 150 empleados durante ese tiempo acusados ​​de abusar física o sexualmente a 230 niños en una instalación que el abogado de las víctimas llama un "imán para los depredadores".

Rus Rilee demandó al estado en enero de 2020 en nombre de tres docenas de adultos que alegaron que fueron abusados ​​cuando eran niños en el Youth Development Center en Manchester entre 1982 y 2014. Ahora representa a 230 clientes que dicen haber sido abusados ​​entre 1963 y 2018, cuando tenían entre 7 y 18 años.

A medida que ha aumentado el número de acusadores y presuntos perpetradores de años, también lo ha hecho la naturaleza repugnante de las acusaciones. Si bien los detalles más allá del número actualizado de víctimas y el período de tiempo no se incluyen en los documentos judiciales más recientes, Rilee planea agregar las cuentas de sus clientes a la demanda y las describió a The Associated Press.

De los 150 empleados acusados, más de la mitad están acusados ​​de abuso sexual, dijo Rilee. Los niños fueron violados en grupo por consejeros, golpeados mientras eran violados y obligados a abusarse sexualmente entre ellos, dijo. Algunos terminaron con enfermedades de transmisión sexual; una terminó embarazada.

Los miembros del personal ahorcaron a los niños, los golpearon hasta dejarlos inconscientes, los quemaron con cigarrillos y les rompieron los huesos, dijo Rilee. Los consejeros establecieron "clubes de lucha" y obligaron a los niños a competir por la comida. Los niños fueron encerrados en confinamiento solitario durante semanas o meses, a veces con grilletes o atados desnudos a sus camas. Los mantuvieron alejados de las aulas mientras sus heridas sanaban, algunos no pueden leer o escribir hoy, dijo.

"Estos niños fueron destrozados y luego liberados a la sociedad sin educación, sin habilidades para la vida y sin capacidad para funcionar de manera significativa", dijo Rilee.

La instalación de Manchester, ahora llamada Centro de Servicios Juveniles Sununu en honor al ex gobernador John H. Sununu, atiende a niños en un entorno institucional seguro por el sistema de justicia juvenil. La población promedio el año pasado fue de solo 17 residentes supervisados ​​por unos 90 empleados, aunque una vez albergó a más de 100 jóvenes y empleó a un personal más grande.

Joe Ribsam, director de la División estatal para Niños, Jóvenes y Familias, dijo que la agencia continúa cooperando con una amplia investigación criminal en el centro iniciada por la oficina del fiscal general en 2019. No comentó sobre las nuevas acusaciones.

"Las políticas y los sistemas de la instalación que protegen a los jóvenes que reciben atención incluyen el cumplimiento total de la Ley de Eliminación de Violaciones en Prisión y cámaras de seguridad en toda la instalación para proporcionar un par de ojos adicionales sobre las interacciones entre el personal y los estudiantes", dijo Ribsam en una declaración escrita.

No está claro hasta dónde llegó el conocimiento de la cadena de mando sobre el presunto abuso a lo largo de los años. Pero la demanda alega que algunos supervisores fueron ellos mismos abusadores y que otros miembros del personal hicieron la vista larga.

"Se permitió que ocurriera el abuso infantil sistémico y gubernamental que ocurrió porque no hubo suficiente supervisión, y el estado fue institucionalmente negligente en sus políticas de contratación, capacitación, supervisión y retención", dijo Rilee. "Para mí es bastante claro que esta instalación era un imán para los depredadores ''.

Rilee dijo que la mayoría de sus clientes han hablado con la policía estatal como parte de la investigación criminal, incluido un hombre que pasó dos años en las instalaciones a fines de la década de 2000. El hombre alega que dos miembros del personal lo agredieron sexualmente más de media docena de veces, que seis miembros del personal lo golpearon a la vez y que a menudo lo encerraron en su habitación durante una semana. Ahora de 28 años, dijo que ha estado entrando y saliendo del sistema de justicia penal la mayor parte de su vida, y ha luchado contra la depresión, las relaciones tensas y un sentido distorsionado de comportamiento socialmente aceptable.

"Los niños que no lo tienen bien allí, no salimos bien", dijo. "Se necesita una parte de ti. La inutilidad que sientes después. `¿Soy lo suficientemente bueno para la gente? ¿Soy lo suficientemente bueno para mí mismo?'''.

Otro hombre, ahora de 29 años, pasó más de un año en el centro a partir de 2007. Afirma que fue golpeado varias veces y agredido sexualmente por tres miembros del personal diferentes docenas de veces, incluida una agresión sexual que, según él, fue grabado en el teléfono del perpetrador. Después de años de abuso de sustancias, ha estado limpio durante siete meses, pero las pesadillas y otros síntomas de trastorno de estrés postraumático continúan.

"Lo vuelvo a vivir mucho. Cada noche, cada dos noches, nunca se detiene", dijo.

Ninguno de los dos tiene constancia de su tiempo en el centro, aunque dijeron que los solicitaron y dieron permiso a los agentes de la policía estatal que los entrevistaron para hacer lo mismo.

The Associated Press no suele nombrar a las personas que dicen haber sido víctimas de agresión sexual, a menos que se hagan públicas, como el principal demandante, David Meehan.

Meehan, de 39 años, acudió a la policía en 2017 con acusaciones de abuso en la década de 1990. En julio de 2019, dos de sus ex consejeros fueron acusados ​​de 82 cargos de violación, y la oficina del fiscal general inició una investigación criminal más amplia sobre las operaciones y los empleados del centro entre 1990 y 2000. Esos cargos fueron retirados en marzo pasado, cuando la oficina lo anunció que estaba dedicando "una asignación sin precedentes" de recursos a una investigación ampliada, incluida la asignación de 10 policías estatales a un grupo de trabajo.

Mientras tanto, al estado se le han otorgado varias prórrogas para responder a la demanda, y tan recientemente como en enero, dijo en documentos judiciales que las partes estaban "en discusiones destinadas a reducir o resolver los asuntos en cuestión en este caso", el estado presentó una moción para desestimar el caso, en parte porque dijo que el caso no cumplía con los criterios para una demanda colectiva.

La oficina del fiscal general se negó a comentar sobre las nuevas acusaciones o la demanda.

En una entrevista reciente, Meehan dijo que se ha sentido frustrado por el ritmo del proceso legal, pero comprende que llevará tiempo. Dijo que se ha vuelto más fuerte cada día, en parte porque ha inspirado a otros a presentarse, incluidos los dos que hablaron con AP.

"Es reconfortante en cierto modo saber que ayudé a estas otras personas a encontrar la fuerza para poder decir la verdad sobre su experiencia '', dijo. Pero al mismo tiempo, duele de una manera que no puedo explicarlo, sabiendo que tantas otras personas estuvieron expuestas al mismo tipo de cosas que yo''.

Meehan dijo que no se arrepiente de haber hablado.

"Ya no puedo permitir que el abuso que sufrí sea lo que destruya mi vida", dijo.