“Amabilidad de un amigo”: juez de la Corte Suprema habla de viajes pagados por multimillonario

WASHINGTON DC — El juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, explicó el viernes por qué no reveló los viajes pagados por un amigo, el multimillonario conservador Harlan Crow.

Thomas informó en un comunicado que Crow y su esposa, Kathy, son "amigos muy queridos" y que ambos se han unido a ellos en viajes familiares durante años. "Al principio de mi mandato en la Corte, busqué la orientación de mis colegas y otras personas en el poder judicial, y me informaron que este tipo de amabilidad de amigo cercano, que no tenían asuntos ante la Corte, no era reportable", detalló el magistrado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

"Me he esforzado por seguir ese consejo a lo largo de mi mandato y siempre he tratado de cumplir con las pautas de divulgación", agregó.

El comunicado surge un día después de que ProPublica publicara un artículo detallando los viajes extravagantes que supuestamente realizó Clarence sin divulgarlo financieramente.

Esto habría ocurrido antes de que el poder judicial endureciera sus reglas sobre lo que los jueces y magistrados deben incluir en las declaraciones anuales de divulgación financiera. Bajo esas directrices, es posible que no le haya requerido hacer pública esta información.

Para más información accede a NBCNews.