CNBC: evita estos errores con tu fondo de retiro 401(k) durante la pandemia

Para cualquiera que se haya acostumbrado a ver cómo el saldo de su fondo de retiro 401(k) sube más durante años, la reciente caída del mercado y la continua volatilidad pueden ser desconcertantes, si no totalmente aterradoras.

Sin embargo, no debes dejar que el miedo te haga hacer algo que pueda dañar tu planificación de jubilación a largo plazo, dicen los asesores consultados por CNBC.

"El coronavirus ciertamente está creando una excelente oportunidad para cometer errores con el 401(k)", dijo el planificador financiero certificado Shon Anderson, presidente de Anderson Financial Strategies en Dayton, Ohio.

"Desafortunadamente, no todos podrán evitarlos, especialmente si su empleo o ingresos se han visto afectados", dijo Anderson.

La pandemia de coronavirus ha golpeado a la economía de Estados Unidos, ya que las empresas han tenido que cerrar y despedir o suspender sin salario a los empleados. Solo en las últimas tres semanas, más de 16 millones de trabajadores han perdido sus empleos.

Si bien no está claro cuándo volverá a recuperarse la economía o cuándo se recuperará el mercado de valores, aquí hay algunas cosas que debes evitar, si es posible, con tus ahorros para la jubilación.

RETIRAR DINERO

Según la legislación recientemente aprobada destinada a aliviar el impacto financiero de la crisis del coronavirus, los participantes del plan 401(k) que tienen menos de 59½ años de edad pueden retirar hasta $100,000 sin pagar la multa habitual de 10% por retiro anticipado. Aún deberías impuestos sobre la renta si no repones el dinero en tres años. El límite para los préstamos 401(k), que ya estaban permitidos, ahora se eleva a $100,000 en lugar de $50,000.

Dependerá de los empleadores si permiten los retiros o préstamos por coronavirus en sus planes. Si bien el motivo del retiro debe estar relacionado con el coronavirus, es decir, tu o tu cónyuge lo contrajeron o se ven afectados financieramente, es posible que no se necesiten muchas pruebas por adelantado. En el futuro, sin embargo, los expertos dicen que debes esperar justificarlo. En otras palabras, no tomes más de lo que necesitas.

Sin embargo, los asesores financieros generalmente están de acuerdo en que retirar dinero de tu 401(k) debería ser el último recurso, incluso si tienes dificultades financieras. "Los retiros aún debieran ser evitados a menos que sea absolutamente necesario", dijo Anderson.

Hay otras formas de reducir tus obligaciones inmediatas para que no tengas que encontrar efectivo para pagarlas, aconsejó. Por ejemplo, puedes poner un préstamo o hipoteca estudiantil en "indulgencia" (forbearance) posponiendo el pago.

PASAR TUS INVERSIONES A EFECTIVO

Pueden suceder un par de cosas si vendes tus inversiones, ya sean acciones individuales o, por ejemplo, un fondo con una fecha objetivo, y mueves el dinero a una cuenta de efectivo (es decir, un fondo del mercado monetario o money market fund).

Para empezar, si tus inversiones tenían pérdidas "en el papel", ahora se materializan; en otras palabras, estás vendiendo acciones a un precio bajo. Además, puedes perderte ganancias futuras, porque tratar de saber cuándo regresar al mercado es un desafío en el mejor de los casos.

Aunque es imposible predecir qué harán las acciones a partir de aquí, la investigación muestra que perder los días de mejor desempeño del mercado, independientemente de cuándo sean los días malos, puede dañar tus ganancias a largo plazo.

"Es una reacción natural permitir que las emociones tomen el control y te retires del mercado cuando cae rápidamente", dijo Anderson. "Pero si es posible, se deben evitar las pérdidas hoy".

Agregó que aunque la pandemia de coronavirus ha sido un evento inusual, las importantes caídas del mercado que han acompañado a las perturbaciones económicas en el pasado siempre se han recuperado y han subido aún más.

DETENER O REDUCIR LAS CONTRIBUCIONES

Si bien existe la posibilidad de que tu empleador pause sus contribuciones a tu cuenta (por ejemplo el porcentaje o "match" que hace la compañía respecto a tus contribuciones) debido a sus propias preocupaciones financieras, los asesores generalmente recomiendan continuar tus propias contribuciones.

"Un gran error sería detener tus propias contribuciones si tu empleador deja de hacerte match", dijo la CFP Kristi Sullivan, propietaria de Sullivan Financial Planning en Denver.

Si bien la idea de poner dinero en acciones que posiblemente podrían seguir bajando de precio puede parecer contradictoria, la misma lógica que se aplica para no ir por el cash o efectivo: no sabrás cuándo volver y podrías terminar comprando a precios más altos, lo que significa que te perdiste ganancias potenciales durante tu período de no contribuir.

De hecho, los expertos dicen que si todavía tienes un trabajo y no te preocupa el flujo de caja, cuanto más puedas depositar en tu cuenta 401(k) cuando los mercados estén declinando, mejor.

Este artículo fue escrito en inglés por Sarah O’Brien de nuestra cadena hermana CNBC. Para más de CNBC.com entra aquí.