“Cometimos un error ese día”: alcalde de Uvalde en el primer aniversario de la masacre

UVALDE, Texas - El alcalde de Uvalde reconoció que, a un año de la tragedia, se siente frustrado por la falta de liderazgo de las autoridades.

Don McLaughlin sabe que quedan preguntas sin respuesta respecto a lo que sucedió el 24 de mayo de 2022 en la Primaria Robb. El líder municipal se sinceró sobre asuntos controversiales relacionados con la masacre escolar.

A continuación, un resumen de la plática que McLaughlin tuvo con nuestro reportero Santiago Gallego:

Si pudiera retroceder el tiempo, ¿qué habría hecho diferente?

Si hubiera sabido de la falta de respuesta de los líderes de las fuerzas del orden ese día, tal vez hubiera expresado más frustración y preocupación en el sitio ese día. Definitivamente no hay duda que hubo una falla de liderazgo ese día en el lado de la aplicación de la ley.

¿Le fallamos todos a estos pequeñitos? ¿Cree que usted les falló como alcalde?

Sabes, no creo que les haya fallado como alcalde. Es una tragedia que pasó. Lamento que haya sucedido mientras soy alcalde. No le deseo a ningún alcalde que tenga que lidiar con esto. Los padres no deberían enterrar a sus hijos, no deberían tener que lidiar con eso.

Aunque defiende las acciones de algunos uniformados, ¿apunta su dedo a un oficial en específico?

Creo que esos oficiales habrían entrado en esa habitación. Sé que algunas personas se van a enojar cuando digo eso, pero a esos oficiales se les dijo que se detuvieran. Como militares, cuando un oficial al mando dice “alto”, se detienen. El problema es que nadie volvió a dar otra orden para hacer algo después de eso.

¿Quién dio esa orden?

En mi opinión, fue Pete Arredondo al final del pasillo cuando dijo “esperen, está metido en un salón de clases".

¿Dónde está Pete Arredondo? ¿Ha hablado con él?

No sé dónde está, no he hablado con él.

Usted ha dicho que no está de acuerdo con prohibir los rifles de asalto, pero que está de acuerdo con aumentar la edad mínima para comprar uno…

Estoy a favor de verificaciones de antecedentes más estrictas. Estoy a favor de cambiar la edad, pero cuando lo prohíben las personas que quieren hacer el mal van a encontrar la manera de obtener esa herramienta, sea que esté prohibida o no. La gente mala va a encontrar la manera de conseguir armas.

Un año después, en Uvalde parece como si se hubiese detenido el tiempo. La investigación de la ciudad sigue sin dar resultados. ¿Por qué está tomando tanto tiempo?

Buena pregunta, me encantaría saber la respuesta. Tenemos que ser adultos y decir que cometimos un error ese día.

¿Qué ha hecho como alcalde por los pasados doce meses para evitar otra masacre en esta comunidad?

En primer lugar, estamos capacitando a un oficial y realizando capacitación adicional. Tenemos esos escudos que buscaban aquel día. Espero por Dios que nunca tengamos que usarlos. Espero que se queden en el baúl o en un armario y nunca tengamos que usarlos, pero los tenemos ahí.

Este es su último término como alcalde. ¿Cuál cree que será su legado?

No puedo cambiar el 24 de mayo. Pasa por mi mente todos los días, ojalá pudiera, pero no puedo. Es una tragedia que pasó y siempre será parte de la historia de Uvalde, pero no tiene que definir esta comunidad. No nos vamos a olvidar de esos 19 niños y dos maestras, pero somos una comunidad fuerte.

