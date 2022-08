COVID-19: preocupación ante dos nuevas variantes de Ómicron que se propagan rápidamente

Los casos de COVID-19 están cayendo ligeramente en general, pero la tendencia puede cambiar en las próximas semanas gracias a dos nuevas variantes que ganan terreno en todo el mundo.

BA.4.6 y BA.2.75, también conocidos como centauro, siguen siendo parte del linaje Ómicron, lo que los convierte en variantes preocupantes.

Eso es porque la familia Ómicron es conocida por sus características infecciosas y su experiencia en evadir vacunas y nuestro sistema inmunológico.

“Parece que los casos por primera vez en un par de semanas están comenzando a disminuir, pero todavía estamos en la fase de meseta”, dijo el Dr. Luis Rubio, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de California, San Francisco (UCSF, por sus siglas en inglés).

"BA.4.6 es probablemente el que se detecta más en Estados Unidos, en comparación con BA.2.75, pero todavía está en baja proporción en comparación con la variante dominante que todavía es BA.5".

A partir de la semana pasada, BA.4.6 solo representa el 1.8% de los casos en California y solo se han informado algunas infecciones por centauro en Los Ángeles y otras áreas del estado.

La preocupación es qué tan rápido se están propagando. De hecho, el Dr. Dean Winslow, profesor de medicina en Stanford, dijo que la forma en que se mueve el centauro le recuerda lo rápido que nos golpeó el delta.

“Ciertamente aumentó dramáticamente su prevalencia en la India, desde, Dios mío, realmente indetectable a mediados de mayo hasta ahora que representa hasta el 40% de los casos en la India”, dijo Winslow.

Omicron BA.2, también conocida como "Ómicron sigilosa", ha sido la variante dominante de COVID-19 en los Estados Unidos desde marzo de 2022.

Los expertos creen que aún queda mucho por aprender sobre ambas subvariantes, pero la información preliminar muestra que ninguna causa una enfermedad grave.

“Estas dos variantes van a ser más transmisibles, en particular centaurus o las variantes 2.75, pero no me preocupa si las personas están completamente inmunizadas y reforzadas”, dijo Winslow.

Ambos expertos dicen que solo el tiempo dirá qué tan grande será la amenaza de estas nuevas variantes en nuestra comunidad. De todos modos, se acerca el invierno y con el mismo dicen, mayor riesgo de virus respiratorios y más casos.