Con los aranceles creando incertidumbre económica, muchos estadounidenses están reconsiderando sus ahorros de emergencia — y si deben mantener algo de dinero en efectivo en casa.

No todos los planificadores financieros creen que el dinero en efectivo sea esencial, pero algunos afirman que es prudente tener una pequeña cantidad a mano en caso de cortes de electricidad, desastres naturales o interrupciones en los pagos.

"Yo me sentiría cómodo con entre $500 y $1,000 en efectivo para imprevistos" como un huracán, dice Matthew Saneholtz, planificador financiero certificado de Tobias Financial Advisors en Florida.

Mantener entre $300 y $500 en casa para emergencias o gastos inesperados sólo en efectivo es razonable, dice Crystal McKeon, CFP de TSA Wealth Management.

No te pases acumulando dinero en efectivo

Tener dinero efectivo en casa es "una elección personal", dice Melissa Caro, CFP y fundadora de My Retirement Network. Aunque dice que puede ser "útil" en algunas situaciones, advierte que no hay que depender demasiado de él.

"Yo no me pasaría con el efectivo físico, ya que no está asegurado por la FDIC y no genera intereses", dice Caro. El seguro de la FDIC, proporcionado por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, protege tus depósitos hasta $250,000 por cuenta en caso de quiebra de un banco o asociación de ahorros.

También hay otros inconvenientes. "Puede ser objeto de pérdida, robo, destrucción o incluso impulso", dice Nicole Sullivan, CFP y cofundadora de Prism Planning Partners. "Si tienes una cantidad importante de billetes físicos a mano, puedes sentirte más tentado a gastar en 'extras' que de otro modo evitarías".

Si guardas dinero en efectivo en casa, sé discreto al respecto, dice McKeon: "Aunque creas que estos objetos están a buen recaudo en una caja fuerte, es probable que difundir esta información te convierta en objetivo de los ladrones".

Completa también tus ahorros para emergencias

Más allá de una pequeña reserva de efectivo en casa, ahora es un buen momento para revisar su fondo de emergencia. Los planificadores financieros suelen recomendar ahorrar entre tres y seis meses para gastos esenciales en una cuenta corriente o de ahorro de alto rendimiento, en un lugar accesible pero separado de los gastos cotidianos.

Pero con el aumento de la incertidumbre económica, es posible que desee ampliar esos ahorros a los gastos de un año. "Si trabaja en un sector en el que es probable que se produzcan despidos… apueste más por entre nueve y doce meses", dice Saneholtz.

Aun así, muchos estadounidenses se quedan cortos cuando se trata de ahorros de emergencia. Alrededor del 42% no tiene ahorros de emergencia, y el 40% no podría cubrir un gasto de $1,000, según una encuesta de 2025 de U.S. News & World Report.

Si empiezas de cero, recuerda que tener cualquier tipo de colchón financiero es mejor que no tener ninguno. "Si empiezas con $50 , es más de lo que tenías el mes pasado", dice McKeon. A partir de ahí, intenta aumentar tus ahorros a medida que tu presupuesto te lo permita, especialmente recortando gastos no esenciales, dice.

Para un objetivo inicial, ahorrar $1,000 es útil "para tener a mano para arreglar el coche, cubrir pequeñas reparaciones en la casa y situaciones médicas menores", dice McKeon.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Mike Winters para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.