Enfrentó un escándalo por mentir sobre su raza y ahora la despiden por una supuesta página de OnlyFans

TUCSON, Arizona - Una maestra del Distrito Escolar Catalina Foothills en Tucson fue despedida luego de que la institución descubriera que la mujer tenía una página de OnlyFans, según un comunicado.

En un correo electrónico enviado a la red hermana News 4 Tucson, Julie Farbarik, directora de relaciones comunitarias y exalumnos del distrito, dijo que la empleada identificada como Nkechi Diallo tiene publicaciones contrarias al "uso de las redes sociales por parte de los empleados del distrito".

Además indicó que las publicaciones de Diallo son contrarias a la política de ética del personal de la institución.

Este no es el primer escándalo que enfrenta Diallo, previamente conocida como Rachel Dolezal.

La mujer tuvo una carrera como activista de derechos humanos que se derrumbó en el 2015.

Según informó entonces The Associated Press, Diallo renunció a la presidencia local de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Raza Negra (NAACP, por sus siglas en inglés) en Spokane, Washington, perdió su puesto como maestra de estudios afroamericanos en una universidad local, fue despedida por el periódico para el que escribía una columna, y estuvo bajo investigación de la Comisión de Ética de la ciudad para dictaminar si mintió sobre su grupo racial en la solicitud de empleo presentada para un puesto en la junta de supervisión.

El asunto desató un debate en todo el país acerca de la identidad racial y causó división dentro de la propia NAACP. La organización de defensa de derechos civiles señaló en aquel momento que no era necesario que sus dirigentes fueran negros.

AP indicó en 2015 que la mujer con piel ligeramente oscura y cabello rizado negro, se graduó de la Universidad Howard y estuvo casada con un hombre negro. Durante años se describió a sí misma como negra o parcialmente negra, agregó la agencia noticiosa.

La controversia que provocó su renuncia, según AP, comenzó cuando sus padres dijeron que la mujer es blanca con orígenes de indígena estadounidense y mostraron fotos de ella con piel clara y pelo rubio lacio.

"No sé por qué están tan preocupados por desacreditar el trabajo que he hecho, quién soy y la manera en que me identifico", dijo la mujer entonces.