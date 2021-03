Despiden al médico forense adjunto del condado Tarrant tras una auditoría

Un veterano médico forense adjunto del condado de Tarrant fue despedido tras una auditoría que reveló que cometió 59 errores en las investigaciones de 40 muertes.

La revisión extraordinaria de 10 meses de autopsias por el médico forense adjunto Dr. Marc Krouse parece contener las fallas que derivaron en su suspensión de trabajar en casos de homicidio desde hace un mes.

Todos empezó cuando fiscales del condado admitieron que cometió un gran error: fallar en el peritaje de una bala en el cuerpo de una víctima de asesinato.

El cuerpo de la víctima del asesinato, Alfredo Olivares, de 19 años, tuvo que ser exhumado por orden judicial. Había sido asesinado a tiros en Valentine Street en Fort Worth en septiembre de 2020.

"De la forma en que lo veo, es como el reloj del abuelo que marca las 13. Pone en duda todo lo que vino antes", dijo la abogada defensora Christy Jack.

Jack es un exfiscal que representa a un sospechoso de asesinato en espera de juicio. El Dr. Krouse hizo la autopsia en su caso.

"Cada vez que la competencia de un profesional está en juego y le acaban de entregar lo que podría ser información que cuestiona su experiencia, es una mina de oro como abogado defensor", dijo.

El presidente de la Asociación de Abogados Defensores del Condado de Tarrant, Benson Varghese, pidió una investigación completa.

"Esto no tiene precedentes. Tienes un caso muy importante. Tienes un individuo de alto rango en la oficina del forense que está cometiendo un error que no solo es profundo, sino que no debería haberse cometido bajo ningún concepto. circunstancia'', dijo Varghese.

Los abogados defensores culpan a los fiscales por no ser más abiertos.

"Y eso es algo que estamos buscando: mayor transparencia. En este momento, tenemos que enviar notificaciones por partes a 40 abogados diferentes al menos, ver qué está sucediendo en cada uno de esos casos individuales e intentar para descubrir por nuestra cuenta qué otros errores ha cometido el Dr. Krouse a lo largo del tiempo", refirió Varghese.

El examinador, el Dr. Marc Krouse, trabajó para la oficina del médico forense del condado de Tarrant desde 1981, según el sitio web del condado.

La auditoría fue realizada por el veterano médico forense del condado de Tarrant, el Dr. Nizam Peerwani.

