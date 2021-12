Distrito escolar texano sorprende a empleados con cheques de $2,000 para cada uno

Los maestros y el personal del distrito escolar independiente de Sherman, en el norte de Texas, todavía no pueden creer lo que sucedió el otro día; un día que algunos llamaron "¡el mejor día de mi vida!".

Cada empleado recibió un cheque por $ 2,000 y el equipo de administración y los miembros de la junta fueron aula por aula, escuela por escuela el lunes pasado para sorprender a los empleados justo a tiempo para las vacaciones.

"Me dijeron que abriera el sobre en ese momento, así que lo hice. Y me quedé anonadado. Fue una gran sorpresa. Realmente no me lo esperaba. Me siento muy agradecido de recibir algo así de forma inesperada", dijo la maestra de primer grado Katie Hensarling en un comunicado de prensa.

El reconocimiento fue el objetivo ya que el distrito entregó cheques a más de 1,200 empleados, incluidos maestros, conserjes, trabajadores de la cafetería, conductores de autobuses y otros miembros del personal.

Se distribuyeron más de $ 2.4 millones utilizando fondos de ayuda federales por el COVID-19.

"Nuestros empleados hacen todo lo posible por nuestros niños, y era importante para la junta y la administración que honramos esos esfuerzos de esta manera", dijo el superintendente David Hicks.