Trump tilda a Fauci de “desastre” y dice que sería “una bomba” despedirlo

NBC News reportó que el presidente Donald Trump atacó este lunes al Dr. Anthony Fauci durante una llamada telefónica con el personal de su campaña electoral, en la cual calificó al especialista en enfermedades infecciosas de ser "desastre" y donde dijo que cada vez que aparece en televisión crea una "bomba".

Además dijo que pero sería "una bomba más grande" si él lo despide, según una grabación de la conversación obtenida por NBC News.

"La gente está cansada de escuchar a Fauci y a todos estos idiotas, esta gente, esta gente que se ha equivocado", dijo Trump. "Si lo escuchara, tendríamos 500,000 muertes", continuó Trump y segundos después añadió, "si lo oyéramos, tendríamos entre 700,000 y 800,000 muertes en este momento".

Trump señaló los primeros comentarios de Fauci sobre el uso de máscarillas y el cierre de viajes desde China como ejemplos de presuntas malas recomendacion y remató con la frase: "y, sin embargo, lo mantenemos con nosotros".

Las declaraciones de Trump se producen después de que se le preguntara durante una entrevista con "60 Minutes" de CBS News a Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, si estaba sorprendido de que el presidente contrajera el COVID-19.

"Por supuesto que no. Me preocupó que se enfermara cuando lo vi en una situación completamente precaria de hacinamiento, sin separación entre personas y donde casi nadie tenía mascarilla", dijo Fauci. “Cuando vi eso en la televisión, dije: 'Oh, Dios mío. Nada bueno puede salir de eso, eso va a ser un problema'. Y luego, efectivamente, resultó ser un evento de mucho contagio".



Fauci se refería a la conferencia de prensa del Rose Garden a fines de septiembre en la que Trump anunció que nominaba a Amy Coney Barrett para que ocupe el lugar dejado por Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema. Posteriormente, varias personas que participaron en el evento, incluido Trump, dieron positivo al COVID-19.

En la misma llamada de este lunes el presidente, que estaba hablando con los empleados de su campaña para impulsar el optimismo en los últimos días antes de las elecciones, también dijo al personal que está "más emocionado" hoy que hace unas semanas. Aún así, miembros de su entorno han expresado su preocupación por el panorama electoral actual en la lucha contra el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, a solo dos semanas para el día de las elecciones.

Trump agregó que hay "muchas trampas", afirmando sin pruebas que los demócratas apelarían a métodos deshonestos para derrotarlo.

"Sabes que harán trampa como locos porque siempre hacen trampa", dijo. "La única forma en que podemos perder esta elección es si hacen trampa. Está bien, esa es la única forma", aseveró.

