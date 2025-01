Obispa le pide a Trump clemencia por los inmigrantes; el presidente exige que se disculpe

La obispa que dirigió el servicio de oración inaugural el martes instó al presidente Donald Trump a "tener piedad" de sus electores, nombrando específicamente a las personas LGBTQ y a los inmigrantes.

El sermón de la reverenda Mariann Edgar Budde, obispo episcopal de Washington DC, fue parte de una ceremonia interreligiosa posterior al Día de la Inauguración en la Catedral Nacional de la capital del país. Trump estuvo sentado en la primera fila junto a la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y la segunda dama Usha Vance durante el servicio, una tradición que llevan a cabo los presidentes de ambos partidos.

"En nombre de nuestro Dios, les pido que tengan piedad de las personas de nuestro país que ahora tienen miedo", dijo Budde, que miraba directamente al presidente. "Hay niños homosexuales, lesbianas y transgénero en familias demócratas, republicanas e independientes. "Algunos temen por sus vidas".

Agregó: "Puede que no sean ciudadanos o no tengan la documentación adecuada, pero la gran mayoría de los inmigrantes no son criminales. Pagan impuestos y son buenos vecinos. Son miembros fieles de nuestras iglesias, mezquitas y sinagogas".

La respuesta de Trump

El presidente Trump no demoró en responderle a la obispa a través de su red social TruthSocial, en donde exigió una discupa pública de la reverenda Mariann y de su Iglesia.

"La llamada Obispa era una radical de izquierda que odiaba a Trump (...) Su tono era desagradable, y no era convincente ni inteligente", afirmó Trump

El mandatario agregó que la religiosa "no mencionó la gran cantidad de inmigrantes ilegales que llegaron a nuestro país y mataron a personas. Muchos fueron sacados de cárceles e instituciones mentales".

Trump terminó su fuerte declaración calificando de "inapropiadas" las palabras de la obispa. "El servicio fue muy aburrido y poco inspirador. ¡No es muy buena en su trabajo! ¡Ella y su iglesia le deben una disculpa al público!".