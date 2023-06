Trump hace cambios en su equipo legal para caso sobre documentos clasificados

WASHINGTON DC - Donald Trump, apenas unas horas después de haber sido acusado de cargos penales federales relacionados con su mal manejo de más de 100 documentos clasificados, sacudió a su equipo legal este viernes, despidiendo a dos abogados que hasta ahora habían representado al expresidente durante la investigación.

En publicaciones en su plataforma Truth Social, Trump continuó criticando los cargos en su contra y anunció que los abogados Jim Trusty y John Rowley ya no lo representaban.

Trusty apareció en NBC News el viernes por la mañana para defender a Trump. Ambos abogados dijeron en un comunicado que habían presentado sus renuncias.

“Con el fin de luchar contra la mayor cacería de brujas de todos los tiempos, ahora en los tribunales de Florida, estaré representado por Todd Blanche, Esq., y una firma que se nombrará más adelante”, escribió Trump.

“Quiero agradecer a Jim Trusty y John Rowley por su trabajo, pero se enfrentaron a un grupo de personas muy deshonestas, corruptas, malvadas y enfermas”, agregó.

Trump también dijo que “anunciaría abogados adicionales en los próximos días”.

El anuncio se produjo justo después de que surgiera la noticia de que el caso en su contra sería supervisado, inicialmente, por una jueza federal que él designó y que había sido criticada por un tribunal superior por fallar a su favor en una serie de cuestiones anteriormente en la investigación.

EL CASO POR LOS DOCUMENTOS EN MAR-A-LAGO

Hasta ahora el Departamento de Justicia no se pronunció, pero trascendió a los medios que son siete los cargos imputados a Trump en los tribunales federales de Miami, donde desde mediados de mayo un gran jurado ha estado escuchando a testigos sobre el supuesto mal manejo de Trump de los documentos clasificados, que por ley pertenecen al estado.

Los cargos tienen que ver con el descubrimiento en 2022 de cajas con documentos clasificados, algunos con etiquetas de "alto secreto", que se hallaron en un registro en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Palm Beach, sur de Florida.

El martes próximo Trump acudirá a una corte de Miami a responder sobre la acusación.

"Soy un hombre inocente, una persona inocente", dijo Trump en un video, en el que se proclama el presidente más popular y que más cosas ha hecho por EEUU.

Su procesamiento, el primero por delitos federales a un expresidente en EEUU, podría tener un impacto "significativo" en el futuro de Trump, según el exfiscal federal David Weinstein.

"Lo que me llama la atención sobre el cargo relacionado con lo que se llama la Ley de Espionaje por la sustracción y posesión ilegal de ciertos documentos no es tanto el castigo asociado a ese cargo, sino el hecho de que cualquier persona condenada por ese delito en particular ya no puede ocupar un cargo público y eso es ciertamente significativo", dijo en declaraciones a CBS.

Trump, que cumplirá 77 años el 14 de junio, fue procesado en marzo en un tribunal de Nueva York por delitos relacionados con el pago de dinero en 2016 a una actriz porno a cambio de que no hablara de un presunto encuentro sexual que según ella tuvieron en Nevada.

Cuando se supo de esos pagos Trump estaba en plena campaña para las elecciones presidenciales, como lo está ahora mismo.

Las principales figuras del Partido Republicano han cerrado filas en torno a Trump, incluso algunos de sus rivales en las primarias, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis.