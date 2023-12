Trump cambia de opinión y ahora no testificará por su defensa en juicio por fraude empresarial

En un cambio de último momento, el expresidente Donald Trump anunció el domingo que no volverá a subir al estrado de los testigos en el juicio por fraude civil de $250 millones contra él y su empresa.

"Ya he testificado sobre todo y no tengo nada más que decir aparte de que esto es una completa y total interferencia electoral (¡campaña de Biden!) caza de brujas", por lo que "no testificaré el lunes", dijo Trump en mayúsculas en una publicación de dos partes en su plataforma de redes sociales, Truth Social.

La reanudación del juicio estaba prevista para el lunes, pero la Oficina de Administración Judicial, el brazo administrativo del Sistema Judicial Unificado del Estado de Nueva York, dijo el domingo por la noche que se reanudaría el martes.

Estaba previsto que Trump testificara como uno de los últimos testigos de la defensa en un juicio que ha durado dos meses y está entrando en su última semana de testimonios.

Se esperaba que promocionara el éxito de su empresa y rechazara las afirmaciones de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, de que sobrevaluó enormemente sus propiedades y su patrimonio neto en los estados financieros que utilizó para obtener préstamos favorables de los bancos que de otro modo no habría obtenido.

TESTIMONIO PREVIO COMO TESTIGO

Llamado como testigo por el equipo de James el 6 de noviembre, un combativo Trump hizo afirmaciones similares y al mismo tiempo lanzó ataques contra la fiscal general y el juez que decidirá el caso, Arthur Engoron. Llamó a James un “truco político” que “debería avergonzarse de sí misma” y se refirió a Engoron como un “juez muy hostil”.

“Él falló en mi contra y dijo que yo era un fraude antes de saber algo sobre mí, nada sobre mí”, dijo Trump, refiriéndose a la conclusión previa al juicio del juez de que Trump y su compañía habían participado en repetidos actos de fraude.

"Es algo terrible lo que hizo", dijo Trump al juez de la orden, que está apelando.

Un panel de tres jueces dictaminó que el expresidente Trump no es inmune a las demandas civiles derivadas del motín del 6 de enero.

James restó importancia al cambio de opinión de Trump en un comunicado. "Ya sea que Trump vuelva a testificar mañana o no, ya hemos demostrado que cometió años de fraude financiero y se enriqueció injustamente a sí mismo y a su familia. No importa cuánto intente distraer la atención de la realidad, los hechos no mienten", dijo.

Trump no tenía obligación de testificar porque es su propio caso de defensa. Su hijo Eric Trump también se retiró de testificar el miércoles pasado, lo que el padre de Trump dijo en una publicación en las redes sociales el martes por la noche que le había ordenado que hiciera.

Al igual que su padre, Eric Trump había testificado como testigo en el caso del fiscal general. “Eric ya ha testificado PERFECTAMENTE”, escribió Trump, “así que no hay razón para perder más tiempo en este Tribunal Torcido haciéndole decir lo mismo, una y otra vez, como testigo de la defensa”.

REACCIONAN LOS ABOGADOS

En una declaración, el abogado de Trump, Chris Kise, dijo: "Realmente no hay nada más que decirle a un juez que ha impuesto una orden de silencio inconstitucional y hasta ahora parece haber ignorado el testimonio del presidente Trump y el de todos los demás involucrados en las complejas transacciones financieras en problema en el caso".



Kise insistió en que los testigos de la defensa ya habían demostrado que "no hubo incumplimientos, ni víctimas ni fraude, y agregó que," bajo tales circunstancias, no hay ninguna razón válida para que el presidente Trump testifique más en este caso ".

La abogada de Trump, Alina Habba, había dicho a los periodistas el jueves, después de que Trump apareciera como espectador en el juicio, que estaba “deseando subir al estrado”.

Ella dijo que lo había instado a no testificar nuevamente debido a una orden de silencio que le impedía criticar al asistente legal del juez, de quien anteriormente se había quejado de que tiene prejuicios en su contra. Dijo que Trump no se dejó intimidar porque “está firmemente en contra de lo que está sucediendo en esta corte”.

El juez multó a Trump con un total de $15,000 en dos ocasiones tras determinar que había violado la orden de silencio, y advirtió que las penas aumentarían si Trump la violara nuevamente.

La revocación del testimonio de Trump se produjo después de que Eli Bartov, un experto en contabilidad contratado por su defensa, testificara que el caso de James no tenía mérito y que no vio ninguna evidencia de fraude en los estados financieros que estaban siendo impugnados por el fiscal general.

Bartov fue el testigo número 19 de la defensa en testificar en el juicio, que comenzó el 2 de octubre. También será el último. Estaba previsto que la oficina del fiscal general continuara con su contrainterrogatorio después del testimonio de Trump.

Se espera que la Oficina de la Fiscal general tenga dos testigos de refutación que testifiquen para su caso una vez que Bartov termine. Después de eso, ambas partes podrán presentar presentaciones al juez explicando por qué creen que han probado sus casos y luego regresarán a la corte para los argumentos finales el 11 de enero.

Engoron ha dicho que espera que le lleve algunas semanas emitir su fallo.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés para nuestra cadena hermana NBC News. Para más de NBC News, entra aquí.