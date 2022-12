En video: sobrevive a un tiroteo pero muere tras estrellar su auto violentamente

Una cámara de seguridad captó un choque intenso el jueves en Azusa, California.

Un hombre recibió un disparo, luego condujo su automóvil a alta velocidad por la calle y se estrelló contra una camioneta estacionada.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles y la policía de Azusa estaban investigando el tiroteo y el accidente.

Hasta el jueves por la tarde, había dos escenas del crimen activas.

El crimen comenzó como un tiroteo en Newburgh Street, más cerca del sur de Azusa Avenue. La víctima del tiroteo luego condujo su automóvil a alta velocidad por Newburgh y se estrelló contra una camioneta negra.

El accidente fue captado en video por la cámara de seguridad de un residente. Se puede ver el automóvil acelerando por Newburgh antes de chocar contra el camión.

El sedán chocó contra el camión con tanta fuerza que el incidente terminó más adelante en la calle contra un automóvil estacionado.

Steven Jiménez, residente de Azusa y cuya cámara captó el accidente, dijo que vio a la víctima del tiroteo.

"Parece que la persona que estuvo en el accidente podría haber estado en algún tipo de problema, no problemas, pero no estaban tramando nada bueno. En otras palabras, había un agujero de bala, llevaba un pasamontañas, simplemente no tenía sentido", dijo.

El conductor fue llevado en ambulancia, pero la policía de Azusa dijo que murió.

Los detectives de Homicidios del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles se harán cargo del caso.

El pistolero aún sigue prófugo.