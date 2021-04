EEUU anuncia extensión de restricciones en cruces fronterizos

ESTADOS UNIDOS- El Departamento de Seguridad Nacional anunció en la mañana de este martes que extendió la restricción de viajes no esenciales a puertos de entrada y servicio de ferries entre Estados Unidos, Canadá y México.

Las restricciones temorales permanecerán en vigor hasta las 11:59 p.m. EDT del 21 de mayo de 2021, a menos que el Departamento de Seguridad Nacional lo rescinda.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

No obstante, este anuncio se da un día después de que la Secretaría de relaciones Exteriores (SRE) de México anunciara por medio de Twitter, que México y Estados Unidos estaban en conversaciones para flexibiliazr precisamente estas restricciones a partir de los índices de propagación de COVID-19 en ambos lados de la frontera.

La SRE había indicado que las restricciones se mantendrían hasta el 21 de mayo en aquellos estados del norte qe se encuentren en color naranja y rojo, conforme al semáforo de riesgo epidemiológico del Gobierno de México.

No obstante, el Gobierno de Estados Unidos no precisó en su anuncio dichas conversaciones.

La extensión en la restricción de viajes no esenciales aplica en los puertos de entrada fronterizos terrestres. La restricción suspende la entrada a Estados Unidos por frontera terrestre, cruce de ferry, ferrocarril o por puertos de entrada costeros desde Canadá y / o México, como inmigrantes o no inmigrantes para cualquier viaje que no se considere imprescindible.

En este momento, estas restricciones no se aplican a los viajes aéreos, ferroviarios de carga o marítimos entre los Estados Unidos y Canadá y / o México, pero sí se aplican al tren de pasajeros, los viajes en ferry de pasajeros y los viajes en barco de placer entre los Estados Unidos y Canadá .

La determinación del viaje esencial sigue estando a discreción del puerto de entrada.

Los viajes esenciales incluyen, entre otros:

Ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales que regresan a los Estados Unidos;

Personas que viajan con fines médicos (por ejemplo, para recibir tratamiento médico en los Estados Unidos);

Personas que viajan para asistir a instituciones educativas;

Personas que viajan para trabajar en los Estados Unidos (por ejemplo, personas que trabajan en la agricultura o la industria agrícola que deben viajar entre los Estados Unidos y Canadá para realizar dicho trabajo);

Personas que viajan con fines de respuesta a emergencias y salud pública (por ejemplo, funcionarios gubernamentales o personal de respuesta a emergencias que ingresan a los Estados Unidos para apoyar los esfuerzos del gobierno federal, estatal, local, tribal o territorial para responder a COVID-19 u otras emergencias);

Personas involucradas en el comercio transfronterizo legal (por ejemplo, conductores de camiones que apoyan el movimiento de carga entre los Estados Unidos y Canadá);

Personas que realizan viajes oficiales del gobierno o viajes diplomáticos;

Miembros de las Fuerzas Armadas de los EEUU y los cónyuges e hijos de miembros de las Fuerzas Armadas de los EEUU que regresan a los Estados Unidos y;

Personas involucradas en viajes u operaciones relacionadas con el ejército;

Los miembros de tribus reconocidas a nivel federal, cuyas reservas abarcan la frontera entre Estados Unidos y Canadá, también se consideran esenciales cuando viajan de una parte de una reserva a otra.

Los viajes no esenciales incluyen, entre otros:

Los viajes en barco de recreo no son esenciales, ya que constituyen viajes con fines turísticos (por ejemplo, recreación);

Si los viajeros buscan comprar suministros fácilmente disponibles donde residen en Canadá o México, sus viajes son ejemplos no esenciales: comestibles y combustible;

Visitar a amigos y familiares no es esencial, a menos que sean cuidadores o ayuden a proporcionar transporte a una cita médica;

Recoger y dejar el correo no es esencial a menos que sea un suministro necesario, es decir, por ejemplo: medicamentos recetados.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) indicó que, a medida que las jurisdicciones locales se están moviendo para reiniciar sus economías y permitir que más empresas vuelvan a abrir, continúan las restricciones de viaje federales a lo largo de las fronteras terrestres.

Además, CBP sostuvo que, a medida que los deportes profesionales comienzan a reanudarse, se considera esencial el desplazamiento de los atletas a través de los puertos de entrada fronterizos terrestres para participar en eventos deportivos.