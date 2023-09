Si recibió un crédito de viaje por un vuelo cancelado de Delta Air Lines, es posible que pueda reclamarlo como un reembolso en efectivo, con intereses.

Como parte de un acuerdo de demanda colectiva, los clientes de Delta con vuelos cancelados entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2021 tienen derecho a un reembolso completo en efectivo, en lugar de los créditos de viaje que probablemente recibieron.

La demanda alega que la aerolínea incumplió sus contratos de transporte al negarse a reembolsar en efectivo los vuelos cancelados durante la pandemia del COVID-19. Si bien Delta niega haber actuado mal, la compañía acordó llegar a un acuerdo en la demanda para evitar más litigios.

“Delta no admite ni reconoce que no cumplió con su contrato de transporte o que no proporcionó reembolsos de acuerdo con su contrato de transporte”, dijo la aerolínea en un comunicado proporcionado a CNBC Make It.

"Desde principios de 2020 hemos reembolsado más de 11 millones de billetes por un total de 6.000 millones de dólares, de los cuales el 20% se reembolsó en 2022", dice el comunicado.

Paso a paso: así puedes reclamar tu dinero

Para calificar para un reembolso en efectivo, debe ser ciudadano estadounidense y haber solicitado un reembolso a través del Departamento de Servicio al Cliente de Delta después de la cancelación de su vuelo.

Si no recibió un reembolso o recibió un crédito de viaje, Delta le debe un reembolso en efectivo por el monto total o no utilizado, siempre que lo haya utilizado a partir del 13 de enero de 2023. El reembolso incluye un pago adicional del 7% de interés sobre el precio original del tiquete.

Si canceló varios vuelos entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2021, puede reclamar un reembolso por cada vuelo.

Para reclamar un reembolso, debe diligenciar el formulario de reclamación a través del sitio web de la demanda colectiva. Puede enviar un reclamo por correo a la dirección estipulada en la página web. Y tenga en cuenta que los formularios de reclamo deben tener estampilla o enviarse en línea antes del 15 de septiembre de 2023.

Para demostrar que realizó la compra, deberá incluir evidencia documentada, idealmente un recibo que muestre la información del vuelo, incluida la fecha del mismo.

Aún no está claro cuándo se emitirán los reembolsos. Está prevista una audiencia judicial el 5 de octubre para aprobar el acuerdo, por lo que los pagos no se enviarán antes de esa fecha.

Si no está seguro de ser un reclamante elegible, puede llamar al administrador del acuerdo al 1-888-814-6501 o enviar un correo electrónico a info@AirlineTicketSettlement.com.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Mike Winters para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.