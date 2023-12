Han pasado cinco años desde que me jubilé y, como la mayoría de los jubilados, he tenido mucho tiempo para pensar. Alejarme del bullicio de California y trasladarme a un entorno y un estilo de vida más sereno en Mazatlán, México, también me ha dado la oportunidad de reflexionar sobre lo que es importante.

A los 67 años, a menudo me pregunto si habría hecho las cosas de otra manera, sabiendo lo que sé ahora. Este tipo de reflexión puede provocar algunos arrepentimientos, pero también produce ideas valiosas que puedo aplicar a mi vida ahora.

Creo que la sabiduría viene con la edad y la experiencia. Si bien estoy felizmente jubilado, aquí hay tres cosas de las que realmente me arrepiento de haber hecho cuando tenía 20 años y mi mejor consejo para crecer con una mentalidad más positiva:

1. No pensar lo suficiente en el futuro

Nunca pensé en mis finanzas cuando era más joven. Mi padre, inmigrante italiano, esperaba que yo dirigiera una casa. Eso fue todo.

Casarse y tener hijos era justo lo que hacían las mujeres. Nadie me enseñó a ganar dinero, ahorrarlo o invertirlo. Sin embargo, trato de no culpar a mis padres porque hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento.

Pero, ¿cómo sería mi vida ahora si hubiera tenido una carrera profesional fija y la hubiera seguido? ¿O pensaste en ahorrar o invertir dinero hace 40 años? Si bien no creo que una persona necesite $1.2 millones para jubilarse cómodamente, sí me imagino lo bien que me sentiría si hubiera invertido solo $1,000 dólares en algún momento, o incluso ahorrado $50 al mes durante 30 años.

No serían millones, pero sería algo.

2. No siempre disfruté el momento

Como madre soltera, puedo darme un respiro, pero lamento no haber pasado más tiempo de calidad con mis tres hijos cuando crecían.

A menudo me sentía abrumada por el mantenimiento de tantos cuerpos: la alimentación, la limpieza, la ropa y la atención. Me pregunto si podría haberme centrado más en ellos como personas en lugar de en ellos como trabajos que debían realizarse.

Tenía varios trabajos tratando de llegar a fin de mes, pero me dejaban cansada, dispersa y no siempre la mejor compañía.

Ahora veo que lo que impulsaba esa rutina diaria era una ilusión. Teníamos un techo sobre nuestras cabezas, comida en la mesa, una comunidad amorosa y suficiente de lo que necesitábamos. La mayor parte del tiempo éramos felices y mis hijos se han convertido en seres humanos maravillosos.

La conclusión es que vivir una vida sencilla y feliz es el mejor ejemplo que puede darles a sus hijos.

3. No confiar en que mis habilidades me llevarían a tener una carrera exitosa

Hace 35 años, el consejo de “haz lo que amas y el dinero te llegará” no era común. Es posible que recibas alguna orientación de un consejero de la escuela secundaria o que sigas la trayectoria profesional de tus padres. Para muchas mujeres, a menudo acabas de casarte.

Por un tiempo, tampoco lo hice. Cuando tenía 20 años, fracasé haciendo todo tipo de trabajos en los que pensé que sería buena, mientras evitaba aquello en lo que era buena: escribir, porque pensé que no era una forma legítima de ganarme la vida.

Janet Blaser es una escritora que vive en Mazatlán, México desde 2006. Experiodista en California, su trabajo ahora se centra en la vida de expatriados. Su primer libro "Why We Left: An Anthology of American Women Expats” es un éxito de ventas en Amazon.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Janet Blaser para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.