El IRS aceptará la declaración de impuestos a partir del 12 de febrero; esto es lo que debes saber antes

WASHINGTON - Todo el proceso de declaración de impuestos está comenzando un poco más tarde este año y hay algunas cosas que deben tener en cuenta aquellos que recibieron beneficios de desempleo, trabajaron desde casa, aceptaron trabajos, fueron víctimas de fraude o enfrentaron otros problemas comunes en 2020.

El IRS comenzará a aceptar declaraciones de impuestos el 12 de febrero. Esto es lo que debe saber antes de presentar tu declaración:

DESEMPLEO

Los beneficios por desempleo son ingresos sujetos a impuestos, lo que puede sorprender a algunos contribuyentes.

Los trabajadores no están obligados a que se les retengan impuestos federales de sus pagos de beneficios. Si bien se les da la opción de retenerlo, pocos optan por hacerlo.

Además, los beneficios de desempleo siempre están sujetos a impuestos federales, pero algunos estados no los gravan.

CHEQUES DE ESTIMULO ECONÓMICO

Las dos rondas de pagos de impacto económico enviados a millones de estadounidenses no son ingresos imponibles. Pero las personas que no recibieron sus pagos, o recibieron menos de lo debido, pueden obtener la cantidad adecuada al reclamar el Crédito de reembolso de recuperación en sus impuestos de 2020.

Como recordatorio, la primera ronda de pagos tuvo un valor de hasta $1,200 por adulto elegible y $500 por dependiente; el segundo valía hasta $600 por cada miembro elegible del hogar. Aquellos que recibieron un pago por impacto económico mayor al debido no serán penalizados.

También vale la pena señalar que, si bien nadie tiene que pagar impuestos sobre estos ingresos a nivel federal, algunos estados los gravan.

Es importante que sepas que el pago de estímulo económico es automático para quien cumple con los requisitos. No tienes por qué pagar por adelantado ni confirmar datos personales.

OFICINA EN CASA

Trabajar desde casa se convirtió en la norma para muchos en 2020, pero pocos podrán reclamar sus gastos por la configuración de su nueva oficina en casa. Esto se debe a que la deducción por oficina en casa solo la pueden realizar las empresas o los autónomos. Los empleados ya no pueden reclamar ningún gasto no reembolsado después de la última revisión fiscal.

Para reclamar correctamente una oficina en casa, debe usarse "exclusiva y regularmente" como el lugar principal de negocios, dijo Lisa Greene-Lewis, contadora pública y experta en impuestos de TurboTax. Eso significa que la mesa donde sus hijos hacen sus deberes, su familia cena y usted hace su trabajo no cuenta.

Nota al margen: No afectará sus impuestos federales, pero si se mudó a otro estado durante la pandemia, es posible que deba impuestos estatales en más de un lugar.

El IRS anunció el viernes que retrasará el inicio de la temporada de impuestos hasta el 12 de febrero, fecha en la que se comenzará a aceptar y procesar los impuestos del 2020.

CRÉDITOS FISCALES

El Congreso implementó una disposición temporal de "retroceso" para esta temporada de impuestos que podría ayudar a muchos hogares de ingresos bajos y moderados.

La disposición permite a los contribuyentes utilizar sus ingresos de 2019 o 2020 al reclamar el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo o el Crédito Tributario por Hijos. La elegibilidad y el tamaño de estos créditos varían según el tamaño del hogar y los ingresos. En general, cuanto menos se gana, mayor es el crédito.

Sin embargo, el desempleo desenfrenado pone a algunas familias en riesgo de perder un crédito o de obtener un crédito menor, ya que el desempleo no se considera "ingreso del trabajo" a los ojos del IRS. En respuesta, los legisladores están permitiendo que los contribuyentes elijan qué año de ingresos produciría el mayor beneficio.

INVERTIR

Varias personas saltaron al mercado de valores por primera vez en 2020. Pero los expertos en impuestos advierten que estos novatos inversionistas pueden no estar completamente al tanto de su obligación tributaria.

Lo más importante que debes comprender es que solo pagas impuestos sobre las inversiones cuando te "das cuenta" de tus ganancias. Por lo tanto, si compraste una acción en 2020 y su valor aumentó, no pagarás impuestos sobre esas ganancias hasta que las vendas. Y si se hundió en valor, se aplican las mismas reglas de "realización". Duele tener una pérdida, pero puede usarlas para compensar sus ganancias, hasta un límite.

También es importante comprender que las ganancias se gravan de manera diferente según el tiempo que mantuvo la inversión. Si vende una acción que tuvo durante menos de un año, se gravan a la tasa más alta de ganancias de capital a corto plazo, en comparación con la tasa más baja de ganancias de capital a largo plazo para las inversiones mantenidas durante más de un año. Y si usted es un hogar con ingresos más altos, también puede enfrentar un impuesto sobre la renta neta de la inversión sobre las ganancias de capital y otros ingresos de la inversión.

¿Hizo una matanza en GameStop u otro apretón corto? Eso no llegará hasta los impuestos de 2021, que no vencen hasta el próximo año. Pero sería prudente comenzar a hacer planes o hacer pagos anticipados de esos impuestos ahora.

Algunos tipos de actividad comercial pueden ser complicados, por lo que puede ser conveniente buscar ayuda profesional para preparar sus impuestos.

FRAUDE

Los contribuyentes pueden enfrentar un nuevo desafío este año debido al desenfrenado fraude por desempleo.

Mientras millones de personas buscaron reclamos legítimos de beneficios por desempleo durante 2020, los estafadores aprovecharon la oportunidad para cometer fraude de identidad y hacer reclamos de desempleo falsos. Solo California pagó $ 10.4 mil millones en reclamos fraudulentos, según una auditoría reciente.

El IRS dice que los contribuyentes que reciben los Formularios 1099-G por beneficios de desempleo que no recibieron deben comunicarse con su estado para obtener un formulario corregido que demuestre que no recibieron estos beneficios. Contribuyentes que no pueden obtener un formulario oportuno y corregido de los estados aún debe presentar una declaración de impuestos precisa, informando solo los ingresos que realmente recibieron.

TRABAJO GIG O POR CUENTA PROPIA

Si saltó al trabajo "GIG", como muchos lo hicieron durante 2020, prepárese para la época de impuestos.

Un gran impacto puede estar enfrentando la tasa del impuesto al trabajo por cuenta propia, que para 2020 es del 15.3% sobre los primeros $137,700 de ingresos netos para cubrir los impuestos al Seguro Social y al Medicare. Esto no es lo mismo que el impuesto sobre la renta.

Una forma de ayudar a compensar esta tensión es asegurarse de reclamar todos sus gastos, dijo Greene-Lewis. Esto incluye suministros, publicidad o costos de inicio de marketing, o cualquier equipo u oficina en casa dedicada.

Si conducía para un servicio de transporte compartido o una empresa de entregas, asegúrese de reclamar todas las millas para las que es elegible. Considere también artículos más pequeños, como suministros para el automóvil o para el lavado del automóvil, que son gastos elegibles.

CARIDAD

Un aspecto positivo del año es una nueva deducción temporal para donaciones caritativas.

Los contribuyentes pueden deducir hasta $300 por donaciones en efectivo dadas a organizaciones benéficas, incluso si no detallan su deducción. El IRS estima que alrededor de nueve de cada 10 contribuyentes ahora toman la deducción estándar en lugar de detallar.

