El Senado confirma a Marcia Fudge como secretaria de Vivienda

WASHINGTON - El Senado confirmó el miércoles a la representante de Ohio Marcia Fudge para encabezar el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y al regulador de Carolina del Norte Michael Regan para liderar la Agencia de Protección Ambiental, acelerando el ritmo de las confirmaciones en el gabinete del presidente Joe Biden.

Fudge, una legisladora veterana, dirigirá la agencia de la agencia de vivienda justo cuando el Congreso aprobó nuevos beneficios para inquilinos y propietarios de viviendas que han sufrido pérdidas económicas en medio de la pandemia de coronavirus.

Fudge, que ha representado a partes de Cleveland y Akron en la Cámara desde 2008, es una exalcalde y una defensora de la asistencia para los necesitados desde hace mucho tiempo. Dijo en su audiencia de confirmación en enero que su primera prioridad sería proteger a los millones de personas que se han atrasado en el pago del alquiler o las hipotecas debido a la pérdida de ingresos durante la pandemia, y dijo a los senadores que “no podemos permitirnos el lujo de permitir que las personas en medio de una pandemia que se lanzará a las calles ”.

Poco después de ser confirmada, y minutos antes de su renuncia, Fudge tomó la última votación de su carrera en la Cámara de Representantes en apoyo del proyecto de ley de ayuda COVID-19 de $1.9 billones, que proporcionará miles de millones en asistencia para la vivienda a hogares de bajos ingresos.

Fudge fue confirmada 66-34, al igual que Regan. El Senado también confirmó al juez federal Merrick Garland como fiscal general el miércoles.

Los tres nominados obtuvieron el apoyo bipartidista para sus nominaciones, aunque el líder republicano Mitch McConnell votó en contra de Regan. McConnell respaldó a Fudge y Garland.

"Estos no son los nominados que cualquier republicano hubiera elegido para estos trabajos", dijo McConnell antes de las votaciones. "Pero la nación necesita presidentes para poder formar un equipo siempre que sus nominados estén calificados y sean de la corriente principal".

McConnell también anunció que se opondrá a la representante de Nuevo México Deb Haaland, la elección de Biden para ser secretaria del interior. Tanto Regan como Haaland apoyan "políticas de extrema izquierda que destruyen empleos" en su estado y en todo el país, dijo el republicano de Kentucky.

Regan y Haaland "informan directamente al frente de la guerra de izquierda de la nueva administración contra la energía estadounidense" y "desequilibrarían el acto de equilibrio entre la conservación y la recuperación económica que tanto necesitamos", dijo McConnell.

Citó el apoyo de Regan al Plan de Energía Limpia de la administración Obama para reducir las emisiones de carbono de las centrales eléctricas de carbón, y el apoyo de Haaland al Green New Deal, un conjunto de propuestas de largo alcance, aunque no vinculantes, para abordar el cambio climático y reducir la desigualdad económica.

No se ha fijado el momento de la votación sobre la nominación de Haaland.

Los republicanos que se opusieron a la nominación de Fudge argumentaron que ella también estaba fuera de la corriente principal. El senador de Pensilvania Pat Toomey criticó algunos de los comentarios anteriores de Fudge sobre los republicanos, diciendo que podrían tener un "impacto tóxico y perjudicial en la relación de trabajo que debería ser una relación constructiva" entre el Congreso y la administración Biden.

Toomey hizo referencia a una declaración que hizo Fudge el año pasado cuando los senadores republicanos tomaron medidas para llenar la vacante de la Corte Suprema dejada por la muerte de la juez Ruth Bader Ginsberg después de bloquear al candidato de Obama, Garland, el fiscal general recién confirmado, cuatro años antes.

Fudge en ese momento llamó a los republicanos del Senado "una vergüenza para esta nación" y dijo que "no tienen decencia, no tienen honor, no tienen integridad". En su audiencia de confirmación, Fudge no retrocedió ninguna de sus declaraciones anteriores, pero se describió a sí misma como "una de las miembros más bipartidistas de la Cámara de Representantes".

Los demócratas argumentaron que la experiencia de Fudge era adecuada para la época. El presidente del Comité Senatorial de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, Sherrod Brown, un demócrata de Ohio que vive en el distrito de Fudge, señaló que Ohio sufrió una cantidad desproporcionada de ejecuciones hipotecarias incluso antes de la crisis económica de 2008.

“Ella sabe que durante décadas, las comunidades han visto cómo se cerraban las fábricas, se agotaba la inversión y se tapiaban los escaparates de las tiendas”, dijo Brown. “Y ella sabe cuántos vecindarios y pueblos nunca han tenido la inversión que deberían, debido a la discriminación, debido a las líneas rojas, debido a décadas de políticas que canalizaron recursos y empleos lejos de las comunidades negras y marrones”.

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, dijo que Fudge “tiene un trabajo difícil por delante” ya que millones de inquilinos estadounidenses están atrasados ​​en los pagos y millones de propietarios están en indulgencia.

El proyecto de ley de ayuda COVID-19 proporciona alrededor de $30,000 millones para ayudar a los hogares de bajos ingresos y a los desempleados a pagar el alquiler y los servicios públicos, y para ayudar a las personas sin hogar con vales y otro tipo de apoyo. Los estados y las tribus recibirían $10,000 millones adicionales para los propietarios de viviendas que luchan con los pagos de la hipoteca debido a la pandemia.

Regan es conocido en su estado natal por realizar limpiezas de tóxicos industriales y ayudar a comunidades minoritarias y de bajos ingresos significativamente afectadas por la contaminación.

El senador Tom Carper, demócrata de Del., Presidente del panel de medio ambiente, dijo que Regan tiene un historial comprobado de forjar "soluciones prácticas para limpiar nuestro aire y nuestra agua, al tiempo que construye un entorno más propicio para la creación y preservación del empleo". '

Uno de los mayores desafíos de Regan será devolver la integridad científica a una agencia que, bajo el ex presidente Donald Trump, con frecuencia permitía que los grupos empresariales y otros intereses especiales "desempeñaran un papel importante en la elaboración de las políticas de la agencia", dijo Carper.

La senadora de Virginia Occidental Shelley Moore Capito, la principal republicana en el panel ambiental, dijo que Regan devolvería la EPA a la agenda política de la administración Obama, una agenda que, según ella, "devastó absolutamente mi estado y otros estados productores de energía".

Capito también se quejó de que Regan seguirá las indicaciones de la asesora climática de Biden en la Casa Blanca, Gina McCarthy, exjefa de la EPA. "Durante casi dos meses, la inexplicable zar Gina McCarthy ha estado trabajando entre bastidores y frente a la prensa para sentar las bases de la agenda de la administración Biden", dijo Capito. "Ella está operando esta oficina fuerte sin transparencia, fuera del proceso de confirmación del Senado".

Esta historia fue escrita primero por NBC News.