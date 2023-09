Emma Coronel podría ser liberada de prisión tan pronto como este miércoles

LOS ÁNGELES, California - Emma Coronel, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, podría ser liberada tan pronto como este miércoles luego de cumplir parte de su condena de 3 años en una prisión federal de Estados Unidos por narcotráfico.

Según el sitio web de la Agencia Federal de Prisiones de EEUU (BOP, por sus siglas en inglés), Emma Coronel Aispuro, de 34 años, tiene una fecha de salida de prisión del 13 de septiembre de 2023.

La mujer se encuentra actualmente en un centro federal de transición al sur de Los Ángeles, California, para personas que están por quedar en libertad, indica la página web del BOP.

Randilee Giamusso, vocero del BOP, le confirmó este lunes a NBC News que esta es la fecha "proyectada" para la liberación de Coronel.

"El Chapo" Guzmán, uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, dirigió el cártel de Sinaloa, responsable de traficar cocaína y otras drogas a EEUU durante más de 25 años.

En México, Guzmán se convirtió en una leyenda tras fugarse dos veces de la cárcel. En 2017, sin embargo, fue extraditado a EEUU y ahora cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado.

EL CASO CONTRA LA ESPOSA DE "EL CHAPO"

En 30 de noviembre de 2021, Coronel fue sentenciada a 3 años de prisión en una corte federal estadounidense por cargos relacionados al narcotráfico.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, la esposa del exjefe del cártel de Sinaloa, podría salir de prisión cuando cumpliese el 85% de su sentencia; además se tomaron en cuenta los meses que ha pasado detenida desde febrero de este año. Jeffrey Lichtman, el abogado de Coronel había dicho que su clienta -- con buena conducta -- podría salir de prisión en 18 meses.

Se conocieron el 2007 en una fiesta en Durango.

Como parte de su condena, Coronel debió pagar $1.5 millones.

“Quiero mostrar mi arrepentimiento por cualquier daño que he causado. Pido que todas las personas de este país me perdonen”, dijo Coronel durante la audiencia de sentencia, en una corte del Distrito de Columbia.

“Yo sé que puede ser difícil ignorar el hecho de que soy la esposa de Joaquín Guzmán, quizás por eso siente en la obligación de ser más duro conmigo, pero le ruego que no lo haga. Hoy me duele mucho el sufrimiento que le he causado a mi familia”, dijo Coronel, hablándole directamente al juez Rudolph Contreras, minutos antes de oír su sentencia.

En junio de 2021, Coronel se declaró culpable de cargos federales tras haber sido detenida en febrero de ese año en el aeropuerto internacional de Virginia y luego acusada de ayudar a su esposo a dirigir un imperio multimillonario de tráfico de drogas.

La mexicana, que también posee ciudadanía estadounidense, se declaró culpable de asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana; lavado de dinero y participación en transacciones de propiedades pertenecientes a un narcotraficante.

LA DETENCIÓN DE EMMA CORONEL EN VIRGINIA

Coronel fue arrestada en febrero de 2021 en el Aeropuerto Internacional Dulles, en Virginia.

Los fiscales dijeron que Coronel “trabajaba de cerca con la estructura de mando y control” del cártel de Sinaloa y conspiró para distribuir grandes cantidades de drogas, sabiendo que serían traficadas a EEUU.

Su detención fue una sorpresa en parte porque las autoridades no habían hecho nada para arrestarla en los últimos dos años, incluso después de que se vio implicada en los delitos cometidos por su esposo.

En el juicio a “El Chapo” en 2019, los fiscales dijeron que ella ayudó a orquestar las dos fugas de prisión del capo en México. La esposa del narcotraficante fue avistada en las audiencias de ese juicio y hasta dio entrevistas a la prensa.

Coronel cumplió parte de su sentencia en Virginia y luego fue trasladada a una prisión federal en Texas.