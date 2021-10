¿Está Brian Laundrie vivo? Un investigador con experiencia dice que sí y sugiere dónde debería buscarlo el FBI

Lo que debes saber La principal persona de interés del FBI en la desaparición de Gabby Petito, su prometido Brian Laundrie, lleva desaparecido por más de dos semanas.

El joven de 23 años desapareció después de supuestamente decirle a su familia que iba a hacer una caminata en una reserva natural de Florida el pasado 14 de septiembre. Sus padres califican como "simplemente incorrecto" los rumores de que ellos lo ayudaron a huir.

En respuesta a los comentarios del miembro retirado del Servicio de Alguaciles de EEUU, Craig Caine, el abogado de Laundrie, Steve Bertolino, dijo el jueves: "No hay comentarios sobre lo que piensan las personas no involucradas. Solo están adivinando".

Han pasado 19 días desde que el prometido de Gabby Petito, Brian Laundrie, supuestamente le dijo a sus padres que iba a hacer una caminata en una extensa reserva natural de Florida.

Desde entonces, no se ha vuelto a saber de él, a pesar de que decenas de agentes de la ley lo han estado buscando junto al FBI que lo ve como una persona de interés en la desaparición de Petito, la joven hallada muerta en un parque nacional de Wyoming. Pero, ¿por qué?

Al menos un investigador con experiencia, un alguacil federal retirado que tiene tres décadas de experiencia en casos de personas que estaban huyendo y las ha encontrado, señala que, para empezar, no cree que Laundrie haya estado alguna vez en la Reserva Carlton.

En una entrevista para el podcast The Debrief de nuestra cadena hermana News 4, Craig Caine, quien supervisó a los miembros del Grupo de Trabajo Regional de Fugitivos de Nueva York / Nueva Jersey antes de su retiro del Servicio de Alguaciles de EEUU, dijo que cree que Laundrie nunca estuvo en esa reserva natural.

"Creo que todo fue un engaño. Tuvo mucho tiempo para calcular esos movimientos", dijo Caine, quien no está involucrado en el caso de Petito / Laundrie, pero que ofreció una opinión experta basada en más de 30 años de trabajo en este tipo de misterios tanto en Estados Unidos como en el extranjero.

EL MUSTANG Y SU TELÉFONO, PISTAS IMPORTANTES PARA ESTE INVESTIGADOR

Caine dice que hubo un "momento crítico que me hizo cambiar de opinión" en cuanto a dónde pensaba que conduciría la investigación. En su opinión, todo se remonta a ese Ford Mustang plateado que los padres de Brian Laundrie le dijeron a la Policía que su hijo condujo hasta la Reserva Carlton el 14 de septiembre. El joven dejó su teléfono, que el FBI confiscó desde entonces.

Los padres de Laundrie fueron a la reserva después de que su hijo no regresara a casa. Encontraron el Mustang. Lo llevaron a casa. Tres días después, llamaron a la Policía para decirles que Brian Laundrie estaba desaparecido. Eso, para Caine, fue la coyuntura crítica.

"¿Vas a dejar a tu hijo en la reserva sin forma de comunicación y sin forma de llegar a casa? ¿Eso tiene sentido para alguien?", preguntó Caine. "No creo que haya estado nunca en ese lugar".

El FBI y la policía local incautaron por poco tiempo ese Ford Mustang como parte de su investigación y luego lo devolvieron a la familia Laundrie. No está claro si encontraron algo dentro del auto para ayudar en su investigación.

INVESTIGADOR CREE QUE SÍ LO ENCONTRARÁN

Caine agregó que tampoco le sorprende que aún no hayan encontrado a Laundrie. Pero sí cree que, eventualmente, lo localizarán.

"Esto no es un reality de televisión. Es una situación de la vida real, lo que me lleva a creer que estaba bien orquestada, bien planificada y que tenía mucho tiempo y recursos", opinó Caine. "Este tipo será encontrado, tal vez no antes, pero lo encontrarán más tarde".

A principios de esta semana, el FBI asumió el cargo de agencia investigadora principal de la Policía de North Port, Florida, y dijo que su búsqueda en curso en la Reserva Carlton implicaría un enfoque más reducido y altamente específico. La Policía de North Port ha dejado de publicar actualizaciones diarias a los medios de comunicación sobre sus esfuerzos desde que eso sucedió.

"Como cualquier otra cosa, hay que examinar todas las pistas. Las pistas que puedan ser creíbles deben agotarlas al máximo", dijo Caine cuando se le preguntó por qué el FBI seguiría buscando en esa ubicación en particular. "Tienen que terminar su búsqueda para sentirse lo suficientemente cómodos para poder moverse a otra área".

"No somos magos, no tenemos una varita mágica. Tenemos que ir a buscar lo que encontramos como investigadores. A menos que tenga pruebas sólidas de dónde podría estar, será un juego de espera", dijo Caine. "Un día, alguien en el público va a ver a este tipo y van a llamar para dar una información anónima y un policía local en el lugar podría verlo haciendo una parada o caminando por el bosque o en un país extranjero...alguien lo verá en algún momento".

En su experiencia, Caine afirma que los lugares con una abundante población de personas sin hogar, no frecuentados por la Policía, eran áreas en las que las personas que evadían la aplicación de la ley podrían intentar esconderse. El FBI no ha dado ninguna indicación pública de dónde pueden buscar a continuación si sus esfuerzos en los 25,000 acres de la Rerserva Carlton no dan señales del joven.

En respuesta a los comentarios de Caine, el abogado de la familia de Laundrie, Steve Bertolino, dijo el jueves a News 4 que "no tiene ningún comentario sobre lo que piensan las personas no involucradas. Solo están adivinando".

La investigación está activa y en curso. Esta misma semana, la oficina del Alguacil del condado de Florida dijo que entregó a los agentes del FBI un video de vigilancia de un campamento que Laundrie y sus padres visitaron durante la noche a principios de septiembre. No dijeron lo que mostraba.

El FBI también confiscó el teléfono que Brian Laundrie dejó en la casa de su familia antes de que sus padres dijeran que se fue a la Reserva Carlton para hacer una caminata el 14 de septiembre. Ese teléfono había sido comprado el 4 de septiembre, dos días antes de que la familia de Laundrie fuera a Fort De Soto Park para ese viaje de campamento durante la noche, confirmó el abogado de la familia Bertolino.

Bertolino afirmó que fue Brian Laundrie quien abrió una cuenta de AT&T para ese teléfono. El abogado también confirmó que el trío fue al parque Fort De Soto, a unas 64 millas en automóvil de la reserva Carlton, pero dice que los tres se fueron el campamento juntos.

Eso fue seis días después de que Brian Laundrie regresara solo a su casa de Florida en la camioneta blanca que él y Petito habían tomado en su viaje por carretera a diferentes parques del país. Y pasaron cuatro días antes de que la madre de Petito, Nichole Schmidt, denunciara la desaparición de la joven el 11 de septiembre.

Sin embargo, los investigadores han dicho que el teléfono celular de la joven había estado apagado desde aproximadamente el 27 de agosto.

A través de Bertolino, los padres de Brian Laundrie siempre han dicho que no tenían nada que ver con la desaparición de su hijo. En un comunicado esta semana, los padres de Laundrie describieron cualquier rumor de que lo ayudaron a desaparecer como "simplemente incorrecto".

Ofrecieron su esperanza a la familia de Petito mientras la buscaban, y sus condolencias cuando se confirmó que los restos de Petito habían sido encontrados en un parque nacional de Wyoming que la pareja había visitado durante el viaje.

La muerte de la joven ha sido calificada como un homicidio, lo que significa que fue asesinada por otra persona, pero los médicos forenses en Wyoming no han revelado cómo murió a la espera de los resultados de la autopsia.

Laundrie es la principal persona de interés del FBI en la desaparición de Petito, dijeron las autoridades, pero no ha sido acusado de delitos relacionados con ella en este momento.

La semana pasada, los funcionarios federales acusaron a Laundrie de un solo cargo de uso no autorizado de una tarjeta de débito, y alegaron que usó una tarjeta de Capital One Bank y el número de identificación personal de alguien para realizar retiros no permitidos o cargos por valor de más de $ 1,000. Los funcionarios han dicho que ahora creen que esas transacciones probablemente se realizaron durante un período de tiempo después de que Petito ya estaba muerta.

No han dicho de quién es la tarjeta de débito a la que se le acusa a Laundrie de usar.

Esa orden de arresto pendiente, aunque no conecta a Laundrie con la muerte de Petito, le da a las fuerzas del orden los motivos para al menos retener a Laundrie si lo encuentran.

Los funcionarios instaron a cualquier persona con información sobre Laundrie, ya sea sobre su paradero actual o cualquier posible participación en la muerte de Petito, que se comunique con el FBI. La agencia y la Policía han recibido una gran cantidas de pistas sobre posibles ubicaciones de Laundrie desde lugares tan lejanos como Canadá.

Ninguno ha funcionado hasta ahora.

La información relevante se puede enviar al FBI aquí o llamando al 1-800-CALL-FBI o al 303-629-7171. Se pueden cargar fotos y videos en: http: //fbi.gov/petito.

