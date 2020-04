Estudio: a pesar de las protestas, estadounidenses favorecen el confinamiento

WASHINGTON— A pesar de unas pocas protestas, la mayoría de los estadounidenses están a favor de mantener las medidas de confinamiento y distanciamiento impuestas para frenar la propagación del coronavirus, indica una encuesta.

El sondeo, realizado por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, refleja que una mayoría de los estadounidenses considera incluso que a corto plazo no estarán dadas las condiciones para levantar las restricciones, pese a las gestiones de algunos gobernadores de empezar a reanudar la actividad comercial.

Más de un mes después de que se vaciaron las escuelas, los restaurantes, los bares y los teatros, época durante la cual el saludo a distancia ha reemplazado a los abrazos y apretones de mano, la mayoría de los ciudadanos considera que los límites a las interacciones sociales son las apropiadas.

Sólo el 12% de los estadounidenses cree que las medidas han sido excesivas, el 26% opina que no son lo suficientemente estrictas y el 61% que son las adecuadas.

El 80% de la población apoya medidas como obligar a la gente a quedarse en casa y limitar las congregaciones a 10 personas o menos, y ese porcentaje se ha mantenido básicamente estable las últimas semanas.

Si bien el sondeo revela que las opiniones expresadas en las recientes protestas en estados como Michigan, Ohio, Pensilvania y Wisconsin son minoritarias, también revela que son los republicanos los que, al igual que el presidente Donald Trump, parecen más ansiosos por abrir las puertas de los comercios rápidamente.

Según el director de los CDC, la temporada de otoño-invierno será más "difícil" por la coexistencia del coronavirus con la influenza, para la que exhortó al público a recibir la vacuna.

Apenas el 36% de los republicanos están sólidamente a favor de las órdenes de quedarse en casa, comparado con 51% a fines de marzo. Si bien mayorías tanto de republicanos como demócratas creen que las medidas en sus comunidades son las justas, son más los republicanos que los demócratas que creen que las restricciones van demasiado lejos (22% versus 5%).

Al mismo tiempo, son más los demócratas que los republicanos que creen que las restricciones no son lo suficientemente duras (33% contra 19%).

Más de 45,000 personas en Estados Unidos han muerto de coronavirus, mientras que 22 millones han solicitado asistencia pública por desempleo desde marzo. Ese daño económico es el que ha llevado a algunos gobernadores a querer reabrir las economías de sus estados, incluyendo en Georgia donde muchos negocios —como gimnasios, salas de bolos y salones de tatuajes— ya podrán abrir a partir del viernes. Los restaurantes podrán reanudar su servicio de mesa a partir de la semana entrante.