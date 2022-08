Explosión de una casa al sur de Indiana termina con tres muertos

EVANSVILLE, Indiana — Tres personas murieron el miércoles cuando una casa explotó en la ciudad de Evansville, en el sur de Indiana, dijeron las autoridades.

Dave Anson, forense adjunto jefe del condado Vanderburgh, dijo a The Associated Press que las identidades de las personas que murieron no se divulgarán hasta que se notifique a los familiares.

El jefe del Departamento de Bomberos de Evansville, Mike Connelly, comentó que un total de 39 casas resultaron dañadas por la explosión que ocurrió alrededor de la 1 p.m. Agregó que el departamento no ha confirmado cuántas de las casas estaban ocupadas cuando ocurrió la explosión porque “algunas estaban demasiado inestables para entrar”.

Sin embargo, WFIE, la afiliada de NBC en Evansville, reportó que la mayoría de los hogares alrededor estaban desocupadas al momento de la explosión. WFIE informó que investigadores confirmaron que cuatro de los hogares están completamente destruidos.

Connelly había dicho anteriormente que al menos tres personas resultaron heridas. No quedó claro de inmediato si los que consideró heridos habían muerto posteriormente.

No se ha determinado la causa de la explosión, pero la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estaba investigando.

“Los escombros están esparcidos en un radio de 100 pies (30 metros)”, incluidos los “materiales de construcción típicos” como tablas de madera, vidrios de ventanas y material de aislación, dijo Connelly.

Un video aéreo publicado en las redes sociales mostró daños en un vecindario residencial con vehículos de policía y bomberos en el lugar en Evansville, en la frontera con Kentucky.

CenterPoint Energy, la empresa de servicios públicos de gas local, fue llamada por última vez a la casa en enero de 2018, dijo Connelly. CenterPoint emitió un comunicado diciendo que “trabajó con los primeros en responder para asegurar el área”.

“CenterPoint Energy está trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Bomberos de Evansville, el jefe de Bomberos del Estado y otras agencias mientras continúa la investigación de este incidente”, indicó la empresa de servicios públicos.

Jacki Baumgart, gerente de la oficina de Award World Trophies ubicada a unas dos cuadras y media del lugar de la explosión, comentó que ella y otros empleados en su edificio entraron en pánico cuando escucharon la fuerte explosión y vieron humo.

“Pensamos que un árbol cayó sobre el edificio o que un automóvil chocó con el lugar”, dijo Baumgart. “Cayeron escombros del techo”.

Ella continuó: “Todos aquí salieron inmediatamente del edificio. Pensamos que el edificio se iba a derrumbar”.

Fue la segunda explosión de una casa en el área en poco más de cinco años. La explosión de una casa el 27 de junio de 2017 mató a dos personas e hirió a otras tres.

La explosión del miércoles también recordó una explosión masiva en 2012 que destruyó o dañó más de 80 casas en el lado sur de Indianápolis y mató a dos personas. Un hombre fue condenado por manipular una línea de gas natural en la casa de su entonces novia en un intento de cometer fraude de seguros, y la explosión mató a dos vecinos de al lado. Ese hombre, su medio hermano y su novia recibieron largas sentencias de prisión.

