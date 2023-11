Por segunda vez en menos de dos semanas, le roban el segundo auto a la misma familia

CHICAGO - Menos de dos semanas después de que una familia sufriera un aterrador robo de auto en su propio patio trasero en el vecindario Beverly de Chicago, un segundo vehículo fue robado de su casa, confirmaron las autoridades.

El concejal Matt O'Shea dijo que la familia Pettiford fue nuevamente el blanco de los ladrones, esta vez por el segundo vehículo de la familia.

La policía informó que los agentes respondieron a una llamada de un robo alrededor de las 7:20 a.m. en la cuadra 9300 de South Pleasant. Allí habían robado un vehículo, aunque fue recuperado poco después en la cuadra 9700 de South Merrill.

Cabe mencionar que la ubicación del robo es la misma cuadra donde la familia Pettiford fue víctima de un desgarrador robo de auto justo afuera de su casa a principios de este mes, todo lo cual fue captado por las cámaras de vigilancia.

La policía agregó que, en el primer robo de vehículo, dos personas de interés fueron interrogadas. Una mujer de 24 años también fue detenida y enfrenta un cargo de delito menor en relación con el primer vehículo robado.

La familia Pettiford no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el incidente más reciente.

Como fue reportado, la policía detalló que el primer robo ocurrió alrededor de las 8:45 p.m. el 2 de noviembre cuando Michelle Pettiford llegaba a casa después de una práctica de voleibol con su hija de 12 años. En ese momento, una pareja armada se les acercó.

Las aterradoras imágenes de vigilancia mostraron a dos personas empujando a Pettiford al suelo mientras rebuscaban en su bolso mientras exigían sus llaves. "Están en mi bolso, están en mi bolso", se puede escuchar a Pettiford diciéndoles. Mientras tanto, su hija de 12 años entró corriendo gritando. "El grito… Ya sabes, hablan de escalofríos y todo eso, pero eso viene de tu hija", dijo su padre, Jeff Pettiford. "Nunca olvidaré ese sonido".

Jeff Pettiford rápidamente salió corriendo para ayudar a su esposa, pero dijo que uno de los sospechosos le apuntó con un arma a la cabeza. "No había miedo", dijo. "Cuando vinieron hacia mí y los miré, no tenían miedo. No soy pequeño. Corrí directamente hacia ellos y el pensamiento no fue: 'Oh, no, salgamos de aquí'. Es, 'Démosnos la vuelta y potencialmente disparemos a esta persona'".

Jeff Pettiford dijo que intentó ofrecerles dinero, pero ellos solo querían un automóvil. Entonces, les ayudó a poner en marcha su Audi. "Simplemente presionen el botón", se le escucha dirigirlos en las imágenes de vigilancia. "No sabían cómo arrancar el coche. Les dije cómo arrancar el coche y luego querían la llave", dijo Jeff Pettiford a NBC Chicago a principios de mes. "Les dije dónde estaba, todavía querían que se lo diera. Es fabuloso. No creo que lo entendieran".

La pareja huyó de la escena en el vehículo de Pettiford y, aunque la familia no resultó herida físicamente, dijeron que el trauma emocional del incidente ha sido un desafío.

La policía dijo que los detectives del Área Dos están investigando y cualquier persona con información puede dejar pistas anónimas en CPDTip.com.