Familia denuncia que niña con autismo fue bajada de un vuelo por no usar mascarilla

San José, California.- Una familia que abordaba un vuelo con destino a San José dice que se vieron obligados a sacar a su hija con necesidades especiales del avión porque no llevaba una máscara.

A Mya, de quince años, le dijeron que tenía que bajarse del avión de Southwest Airlines antes de que partiera de Portland si no se ponía la máscara.

Su padre la bajó después de las discusiones con la tripulación, pero dice que Mya tiene autismo y sensibilidad sensorial y esa es la razón por la que no llevaba un cubrebocas.

“Estaba realmente molesta, llorando, estaba tan emocionada por el vuelo y por el viaje”, dijo Tim Cleary.

Su madre dice que creen firmemente en las mascarillas, y aunque Mya se las pondrá, después de unos minutos se siente incómoda de una manera que la mayoría de la gente no puede entender.

"Esto no es como si estuviéramos protestando por mascarillas o algo así", dijo Jeniffer Tharp. "Mi hija no puede usar el cubrebocas y creo que debería haber excepciones para las personas que no pueden cumplir con eso".

La pasajera Jennifer Clymer de Turlock lo vio todo. Estaba sentada dos filas más adelante en el vuelo de Southwest.

"Todos estábamos muy descontentos y pensamos que era muy injusto que la familia no pudiera hacer un viaje solo porque una niña con autismo no entendía por qué tenía que usar una mascarilla", dijo Clymer.

Mya y su mamá tuvieron que bajarse del vuelo. El resto de la familia del área de Portland continuó sus vacaciones en California.

Tharp dice que el piloto se disculpó, pero los superiores dijeron que no podía continuar. Ella espera que las aerolíneas sean más comprensivas.

“Estábamos esperando esto, pero todo salió mal. Simplemente asumí que no sería diferente de cuando ella fue a una tienda de comestibles o a una cita con el médico ", dijo Tharp.

Southwest Airlines envió una declaración que dice, en parte, "aunque no discutimos información específica sobre los clientes, podemos compartir que … los clientes y empleados mayores de dos años deben usar cubiertas faciales o máscaras, de acuerdo con las pautas de salud pública emitidas por el CDC ".

Comer y beber son la excepción.

La familia argumenta: los CDC dicen en su sitio web que el uso de mascarillas puede estar exento para una persona con una discapacidad, condición de salud mental o sensibilidad sensorial como Mya.