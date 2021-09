Consternada se mantiene gran parte de nuestra comunidad aquí en el centro de Florida tras la desaparición de Miya Marcano. Ya son seis días y de su paradero no se sabe nada.

El jueves las familiares y voluntarios continúan la búsqueda en los alrededores de los apartamentos Arden Villas.

Residentes de Arden Villas dijeron que las autoridades llevarán a cabo una búsqueda en los garajes y maleteros de todos los apartamentos.

En lugar donde Miya fue vista por última vez hay mucha incertidumbre, tristeza por supuesto y sin duda muchísimas ganas abrazar nuevamente a la joven de 19 años. El miércoles también su familia compartió que les gustaría ver la participación del FBI en esta investigación y búsqueda.

Sin dejar desvanecer las esperanzas se mantienen familiares y vecinos de Miya Marcano.

“Estoy orando por ellos, estoy orando para que aparezca viva y le pido a Dios que les de mucha mucha fortaleza…” dijo un vecino.

El miércoles por la noche en la comunidad Arden Villas en Orlando donde habría sido vista por última vez la tarde del viernes se llenó de un fuerte sentimiento de consternación, anhelan volver a verla.

Camen Colón vecina del área dijo “Horrible, como si fuera a mí que me estuviera pasando yo no sabía en ese momento si gritar si llorar de verdad impotencia tuve que estar todo el día resiliente hasta que me pude parar del mueble donde estaba, paralizada totalmente…”

Su familia quiere que el FBI se involucre en la investigación.

La tía compartió el miércoles por la mañana que, piensan que Miya fue secuestrada de su habitación por las condiciones en las que encontraron el lugar, sin embargo, autoridades no han confirmado esa versión.

Su abuela dijo durante una entrevista en exclusiva a Telemundo 31 que Miya fue sacada de su habitación por la ventana.

En un video que obtuvimos muestra a un hombre con las características de Caballero bajándose de un vehículo y cargando lo que familiares dicen es una manta que pertenece a Miya Marcano. Lo grabaron en los apartamentos San Jose en Winter Park donde vivía el hombre que tenía 27 años y quien según investigadores habría entrado al departamento de Marcano con una llave maestra media hora antes de que la joven terminara su turno laboral en el conjunto de apartamentos donde vive y trabaja. Caballero era empleado de mantenimiento el mismo lugar.

“A la familia le digo que lo siento mucho ninguna familia debería atravesar por este momento mi mamá me llama tres y cuatro veces al día y todos la estamos buscando tenemos la imagen grabado sabemos quién es Miya y estamos todos listos para reportar algo si lo llegamos a ver…” dijo Laura Murillo, vecina del área.

Hubo varios esfuerzos de búsqueda durante todo el día miércoles y la jornada continúa. Su tía nos dice que están recibiendo demasiada información por parte del público y han estado revisando un radio de 30 millas de este lugar. Ellos piden más recursos para intensificar el esfuerzo.