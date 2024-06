La FDA tiene previsto proponer un cambio en el etiquetado de los alimentos envasados

Se espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) proponga un cambio en los alimentos envasados que se venden en Estados Unidos: el requisito de que la parte frontal de los envases muestre información clave sobre nutrientes, además de la etiqueta nutricional que ya figura en la parte posterior.

El concepto, diseñado para transmitir rápidamente a los ocupados consumidores las ramificaciones para la salud de los alimentos y bebidas que están considerando comprar, no es novedoso: En todo el mundo, docenas de países cuentan ya con etiquetas nutricionales en la parte frontal de los envases, con distintos diseños.

En Chile, por ejemplo, un símbolo de stop en la parte delantera de un producto indica si tiene un alto contenido de azúcar, grasas saturadas, sodio o calorías. En Israel, este tipo de alimentos y bebidas llevan una etiqueta roja de advertencia. Y en Singapur, las bebidas muestran una letra en función de lo nutritivas que sean.

Reagan-Udall Foundation for the FDA Algunos de los diseños experimentales de etiquetas en el frente del envase probados por la FDA.

(Reagan-Udall Foundation for the FDA)

Los activistas llevan casi dos décadas pidiendo a la FDA que exija etiquetas en la parte frontal de los envases, que, según ellos, ayudan a las personas a tomar decisiones más saludables y empujan a los fabricantes de alimentos a reformular sus recetas para que tengan menos advertencias en sus productos. La FDA guardó silencio sobre el tema hasta que anunció su intención de estudiar la posibilidad de incluir etiquetas en la parte frontal de los envases como parte de una estrategia nacional de salud presentada durante una histórica Conferencia de la Casa Blanca sobre Hambre, Nutrición y Salud en 2022. Desde entonces, ha revisado la literatura sobre el etiquetado frontal y ha realizado grupos de discusión para probar diseños de etiquetas.

Pero la idea se enfrenta a la oposición de las asociaciones comerciales que representan a los fabricantes de alimentos y bebidas de Estados Unidos, que crearon su propio sistema voluntario para destacar determinados nutrientes en la parte frontal de los envases hace más de una década. Y algunos de los diseños de etiquetas que estudia la FDA podrían ser impugnados por motivos de la Primera Enmienda.

"EEUU interpreta la libertad de expresión de forma mucho más amplia e inclusiva de la expresión empresarial que cualquier otro país del mundo," afirma Jennifer Pomeranz, profesora asociada de la Escuela de Salud Pública Global de la Universidad de Nueva York, que ha investigado los obstáculos que impone la Primera Enmienda a la obligación de etiquetar los alimentos en la parte frontal de los envases.

Más diseños experimentales de etiquetas probados por la FDA. ((Reagan-Udall Foundation for the FDA)

Según su investigación, es más probable que se consideren constitucionales los diseños puramente factuales -que indican el número de gramos de azúcares añadidos, por ejemplo- que los diseños interpretativos con formas o colores que caracterizan un producto como poco saludable.

"La cuestión empieza a ser más dudosa cuando se entra en el terreno de lo subjetivo," afirma Pomeranz.

Entre las múltiples opciones de etiquetado probadas por la FDA, algunas utilizaban colores de semáforo para indicar si la cantidad de grasas saturadas, sodio o azúcares añadidos era alta (rojo), media (amarillo) o baja (verde); otras indicaban si un producto era "rico en" esos nutrientes, a veces añadiendo el porcentaje del valor diario recomendado que contiene una ración.

Un portavoz de la FDA se negó a revelar a NBC News el diseño de la etiqueta que se utilizará y no dijo exactamente cuándo la agencia dará a conocer su propuesta de norma, aparte de decir que «el objetivo es para este verano», a pesar de que anteriormente se había fijado el plazo de este mes.

La Consumer Brands Association y la asociación de la industria alimentaria FMI, que crearon un sistema de etiquetado voluntario para la industria de alimentos y bebidas llamado Facts up Front que se lanzó en 2011, han dejado claro que están en contra de los diseños interpretativos obligatorios como un sistema de luz roja/luz verde. Las etiquetas interpretativas «suscitarán un temor innecesario en los consumidores basado en un único nutriente limitador sin proporcionar información significativa sobre cómo ese alimento podría encajar en los patrones generales de alimentación saludable», escribieron en un comentario público a la FDA en 2022.

También afirman que su sistema voluntario responde a las necesidades de los consumidores. Facts up Front utiliza hasta cuatro iconos en la parte frontal de los envases para destacar las calorías, las grasas saturadas, el sodio y los azúcares añadidos por ración. Los fabricantes también pueden incluir información nutricional de hasta dos "nutrientes a fomentar," como el potasio o la fibra. La Asociación de Marcas de Consumo afirma que cientos de miles de productos llevan la mención "Facts up Front": 207,000 alimentos y bebidas la exhibían en 2021, según los datos más recientes de que dispone el grupo.

"Ofrece a los consumidores una visión rápida, coherente y global de la composición nutricional de lo que compran, y les ayuda a tomar decisiones con conocimiento de causa," afirma Sarah Gallo, vicepresidenta de política de productos de la asociación.

Los defensores de la obligatoriedad del etiquetado en la parte frontal de los envases no están de acuerdo, y argumentan que la campaña "Facts up Front" no se utiliza lo suficiente: por el contrario, la etiqueta de información nutricional que, por mandato federal, debe figurar en la parte posterior o lateral de los envases aparece en miles de millones de productos.

"El etiquetado frontal sólo es fiable para los consumidores si aparece en todo el suministro de alimentos, y no sólo en los productos de un puñado de fabricantes que optan por un programa voluntario," afirma Eva Greenthal, experta en políticas del grupo de defensa de la alimentación y la salud Center for Science in the Public Interest, que en 2006 solicitó por primera vez a la FDA la implantación de etiquetas frontales.

También dijo que "Facts up Front" no ofrece suficiente contexto para ser útil.

"Facts up Front no proporciona ninguna herramienta adicional para ayudar al consumidor a interpretar esa información," dijo. "Necesitamos algo como la palabra “alto contenido en”.

Courtney Gaine, presidenta y directora ejecutiva de la Sugar Association, la asociación comercial de la industria azucarera estadounidense, dijo que su grupo apoya la transparencia, pero pone en duda que el etiquetado frontal obligatorio mejore la dieta de los estadounidenses.

"No parece que haya pruebas de que esto vaya a cambiar las cosas", dijo.

Pero Greenthal y otros defensores afirman que hay datos de todo el mundo que lo respaldan. En Chile, que en 2016 se convirtió en el primer país en aplicar la información nutricional en la parte frontal de los envases, los estudios muestran que la gente ha hecho compras más saludables y está eligiendo reformulaciones de productos más saludables.

"Creo que es una táctica muy clásica de la industria alimentaria, antirreglamentaria, negar la ciencia que respalda una nueva política que podría ser difícil de aplicar, pero que es beneficiosa para la sociedad," dijo Greenthal.

En su propia revisión de la literatura científica sobre las etiquetas delanteras de los envases, la FDA concluyó que éstas "pueden ayudar a los consumidores a identificar los alimentos saludables" y "parecen útiles para quienes tienen menos conocimientos sobre nutrición y para los compradores ocupados."

El debate se produce en un momento en que ha aumentado el porcentaje de estadounidenses considerados obesos o con sobrepeso, y la obesidad afecta a cerca del 42% de los adultos estadounidenses. Según la FDA, más de un millón de estadounidenses mueren anualmente por enfermedades relacionadas con la alimentación, como las cardiovasculares, la diabetes y ciertos tipos de cáncer.

Según Xaq Frohlich, profesor asociado de Historia en la Universidad de Auburn y autor del libro "De la etiqueta a la mesa: Regulating Food in America in the Information Age".

"Cada vez que ha habido un cambio en la etiqueta, la industria alimentaria ha reformulado sus alimentos," dijo. "Así que aunque no leas la etiqueta, los alimentos están cambiando, y tienen ese tipo de impacto."

Greenthal dijo que hay muchas personas que se beneficiarían de una mayor información nutricional en la parte frontal de los paquetes: padres ocupados corriendo por el supermercado, personas con bajos niveles de alfabetización nutricional, y cualquier otra persona con tiempo y energía limitados para invertir en sus opciones de alimentos.

"Políticas como el etiquetado en la parte frontal de los envases no podrían haber llegado antes," afirmó. "Las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta son uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta nuestro país y que dificultan la salud de nuestra población."

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por NBC News, para más de NBC News haz clic aquí.