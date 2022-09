Filtran lista de los “Oath Keepers” donde figuran funcionarios electos y jefes de policía

Los nombres de cientos de agentes del orden, funcionarios electos y militares de EE. UU. aparecen en unas listas filtradas de los Oath Keepers, un grupo de extrema derecha acusado de desempeñar un papel clave en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio en Wshington D.C., según a un informe publicado el miércoles.

El Centro sobre Extremismo de la Liga Antidifamación analizó detenidamente más de 38,000 nombres en las listas de miembros filtradas de Oath Keepers e identificó a más de 370 personas que se cree que actualmente trabajan en agencias de implementación de la ley, incluso como jefes de policía y alguaciles, y más de 100 personas que actualmente son miembros de las fuerzas armadas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

También identificó a más de 80 personas que se postulaban o ocupaban cargos públicos a principios de agosto. La información de membresía se compiló en una base de datos publicada por el colectivo de transparencia Distributed Denial of Secrets.

Los datos plantean nuevas preocupaciones sobre la presencia de extremistas en las fuerzas del orden y el ejército que tienen la tarea de hacer cumplir las leyes y proteger a los EE. UU. Es especialmente problemático que los servidores públicos estén asociados con extremistas en un momento en que las mentiras sobre las elecciones de 2020 alimentan las amenazas de violencia contra legisladores e instituciones.

“Incluso para aquellos que afirmaron haber dejado la organización cuando comenzó a emplear tácticas más agresivas en 2014, es importante recordar que Oath Keepers se ha adherido al extremismo desde su fundación, y este hecho no fue suficiente para disuadir a estas personas de firm”, dice el informe.

Aparecer en la base de datos de Oath Keepers no prueba que una persona haya sido alguna vez un miembro activo del grupo o que comparta su ideología. Algunas personas de la lista contactadas por The Associated Press (AP, por sus siglas en inglés) dijeron que fueron miembros brevemente hace años y que ya no están afiliados al grupo. Algunos dijeron que nunca fueron miembros que pagaron cuotas.

“Sus puntos de vista son demasiado extremos para mí”, dijo Shawn Mobley, alguacil del condado de Otero, Colorado. Mobley le dijo a la AP en un correo electrónico que se distanció de Oath Keepers hace años por preocupaciones sobre su participación en el enfrentamiento contra el gobierno federal en Bundy Ranch en Bunkerville, Nevada, entre otras cosas.

The Oath Keepers, fundado en 2009 por Stewart Rhodes, es un grupo impulsado por la teoría de la conspiración poco organizado que recluta militares, policías y socorristas actuales y anteriores. Pide a sus miembros que se comprometan a defender la Constitución “contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales”, promueve la creencia de que el gobierno federal pretende despojar a los ciudadanos de sus libertades civiles y pinta a sus seguidores como defensores contra la tiranía.

Más de dos docenas de personas asociadas con Oath Keepers, incluido Rhodes, han sido acusadas en relación con el ataque del 6 de enero. Rhodes y otros cuatro miembros o asociados irán a juicio este mes por cargos de conspiración sediciosa por lo que los fiscales han descrito como un complot de una semana para mantener al entonces presidente Donald Trump en el poder. Rhodes y los otros Oath Keepers dicen que son inocentes y que no había ningún plan para atacar el Capitolio.

The Oath Keepers ha crecido rápidamente junto con el movimiento antigubernamental más amplio y utilizó las herramientas de Internet para difundir su mensaje durante la presidencia de Barack Obama, dijo Rachel Carroll Rivas, subdirectora interina de investigación del Proyecto de Inteligencia del Southern Poverty Law Center. Pero desde el 6 de enero y el arresto de Rhodes, el grupo ha tenido problemas para mantener a los miembros, dijo.

Eso se debe en parte a que Oath Keepers se había asociado tan fuertemente con Rhodes que la eliminación de la figura central tuvo un impacto enorme, y en parte porque muchos asociados con el grupo a menudo eran aquellos que querían ser considerados respetables en sus comunidades, dijo.

“La imagen de estar asociado con el 6 de enero fue demasiado para muchas de esas personas”, dijo.

Entre los funcionarios electos cuyo nombre aparece en las listas de miembros se encuentra el representante del estado de Dakota del Sur, Phil Jensen, quien ganó las primarias republicanas de junio en su candidatura a la reelección. Jensen le dijo a AP que pagó por una membresía de un año en 2014, pero nunca recibió literatura de Oath Keepers, asistió a ninguna reunión ni renovó su membresía.

Jensen dijo que se sintió obligado a unirse porque "creía en el juramento que hicimos para apoyar la Constitución de los EE. UU. y defenderla contra enemigos extranjeros y nacionales". No tengo suficiente información sobre el grupo hoy.

“En 2014, parecían ser un grupo conservador bastante sólido, no puedo hablar con ellos ahora”, dijo.

ADL dijo que encontró los nombres de al menos 10 personas que ahora trabajan como jefes de policía y 11 alguaciles. Todos los jefes de policía y alguaciles que respondieron a la AP dijeron que ya no tienen ningún vínculo con el grupo.

“Ni siquiera sé lo que están publicando. Nunca recibo actualizaciones”, dijo Mike Hollinshead, alguacil del condado de Elmore en Idaho. “No estoy pagando cuotas ni cuotas de membresía ni nada”.

Hollinshead, un republicano, dijo que estaba haciendo campaña para sheriff hace varios años cuando los votantes le preguntaron si estaba familiarizado con los Oath Keepers. Hollinshead dijo que quería aprender sobre el grupo y recuerda haber pagado por el acceso al contenido del sitio web de Oath Keepers, pero ese fue el alcance de su participación.

Benjamin Boeke, jefe de policía en Oskaloosa, Iowa, recordó haber recibido correos electrónicos del grupo hace años y dijo que cree que un amigo lo pudo haber inscrito. Pero dijo que nunca pagó para convertirse en miembro y que no sabe nada sobre el grupo.

Eric Williams, jefe de policía en Idalou, Texas, también dijo en un correo electrónico que no ha sido miembro ni ha tenido ninguna interacción con Oath Keepers en más de 10 años. Llamó al asalto al Capitolio “terrible en todos los sentidos”.

“Rezo para que este país encuentre su camino de regreso a la civilidad y la paz en el diálogo entre sí”, dijo.

El comité que investiga el asalto al Capitolio publicó el video de uno de los manifestantes tomando fotografías dentro del edificio federal antes del violento ataque. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo