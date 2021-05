Gobernador de Texas prohíbe que distritos escolares puedan requerir el uso de las mascarillas

TEXAS - El gobernador Greg Abbott emitió una orden ejecutiva este martes para prohibir que entidades públicas en Texas puedan requerir el uso de las mascarillas.

Después del 4 de junio, ningún distrito escolar, ciudad, condado, autoridad de salud pública, u oficial del gobierno podrá obligar a estudiantes, padres, maestros, empleados, o visitantes a usar un cubre bocas en un edificio público.

No obstante, desde este 21 de mayo, los gobiernos o funcionarios locales que intenten imponer restricciones sobre el uso de las mascarillas en contra de esta orden ejecutiva pudieran ser sujetos a una multa de hasta $1,000, de acuerdo con un comunicado de prensa de la Oficina del Gobernador.

"Los texanos, no el gobierno, deben decidir sus mejores prácticas de salud, por lo que los distritos escolares públicos o las entidades gubernamentales no impondrán mascarillas. Podemos continuar mitigando el COVID-19 mientras defendemos la libertad de los texanos de elegir si se cubren o no", declaró el gobernador Abbott.

Las entidades excentas bajo esta orden ejecutiva incluyen centros de vivienda estatales, hospitales del gobierno, instalaciones del Departamento de Justicia Penal de Texas, instalaciones del Departamento de Justicia Juvenil de Texas, y cárceles municipales y del condado.

El gobernador Abbott respaldó su decisión señalando que la disponibilidad de vacunas y tratamientos contra COVID-19 en el estado es lo suficientemente amplía para cubrir las necesidades de las comunidades.