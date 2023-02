Sentencian a Harvey Weinstein a 16 años en condena por violación en Los Ángeles

Los Ángeles.- Un juez de Los Ángeles condenó el jueves a Harvey Weinstein a 16 años de prisión luego de que un jurado lo declarara culpable de la violación y agresión sexual de una actriz y modelo italiana en 2013.

La sentencia se suma a los más de 20 años que le quedan a Weinstein, de 70 años, para cumplir una condena similar en 2020 en Nueva York, lo que aumenta la caída del otrora magnate del cine que se convirtió en un imán de #MeToo.

Weinstein apeló directamente a la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Lisa B. Lench, diciendo: “Sostengo que soy inocente. Nunca violé ni agredí sexualmente a Jane Doe 1”. La mujer por la que Weinstein fue condenado por violar sollozaba en la sala del tribunal mientras él hablaba.

Momentos antes le había contado al juez el dolor que sintió tras ser atacada por Weinstein. “Antes de esa noche yo era una mujer muy feliz y confiada. Me valoraba a mí misma y a la relación que tenía con Dios”, dijo la mujer, identificada en la corte solo como Jane Doe 1. “Estaba emocionado por mi futuro. Todo cambió después de que el acusado me agrediera brutalmente. No hay sentencia de prisión lo suficientemente larga como para deshacer el daño”.

Lench dictó la sentencia el jueves luego de rechazar una moción de los abogados de Weinstein para un nuevo juicio.

En diciembre, los jurados condenaron a Weinstein por un cargo de violación y dos cargos de agresión sexual contra un modelo y actor italiano durante un festival de cine de 2013 en el período previo a los Premios de la Academia de ese año.

El jurado le perdonó a Weinstein una sentencia aún más larga cuando lo absolvieron de la agresión sexual de un masajista y no lograron veredictos sobre los cargos que involucran a otras dos mujeres.

La víctima cuyo testimonio dramático condujo a los cargos de culpabilidad puede hacer una declaración sobre el costo que le ha causado el ataque.

La semana pasada, Lench rechazó una solicitud de Gloria Allred, abogada de algunas de las mujeres que testificaron en el juicio, para permitir que otras hicieran declaraciones similares en la corte sobre el hombre que durante cinco años ha sido un imán para el movimiento #MeToo.

“No voy a hacer de este un foro abierto sobre la conducta del señor Weinstein”, dijo Lench.

The Associated Press no suele nombrar a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente.

El juez escuchará primero los argumentos sobre una moción de la defensa de que Weinstein debería ser sometido a un nuevo juicio o reducir su veredicto. Los abogados de Weinstein dicen que el rechazo de Lench de las pruebas que querían usar en el juicio resultó perjudicial para él.

Los abogados defensores argumentan que se les debería haber permitido introducir mensajes privados de Facebook que mostraban que había una relación sexual entre la mujer italiana y Pascal Vicedomini, director del Festival de Cine de Los Ángeles Italia, al que asistía cuando dijo que ocurrió el ataque.

La moción dice que los mensajes habrían demostrado que ambos estaban mintiendo bajo juramento cuando testificaron que eran simplemente amigos y colegas.

El expediente judicial también dice que tal relación habría hecho poco probable que Vicedomini le diera a Weinstein el número de su habitación de hotel, donde, según su testimonio, Weinstein apareció sin ser invitado. Y dice que los mensajes habrían reforzado la afirmación de los abogados de que la mujer iba a pasar la noche con Vicedomini en otro hotel esa noche.

La defensa argumentó en su cierre que los dos tenían una relación sexual, pero Lench permitió que los miembros del jurado vieran solo los mensajes entre ellos que establecían el momento y el lugar.

La ley otorga a Lench “la singular responsabilidad de corregir esos errores perjudiciales que a menudo se vuelven evidentes solo con el beneficio de la retrospectiva”, escribieron los abogados en la moción.

Lench ha dicho que seguirá adelante con la sentencia de inmediato si rechaza la moción de la defensa.

Pero las incertidumbres legales permanecerán en ambas costas para Weinstein.

El tribunal supremo de Nueva York acordó escuchar su apelación en sus condenas por violación y agresión sexual allí. Y los fiscales en Los Ángeles aún tienen que decir si volverán a juzgar a Weinstein por cargos sobre los que no pudieron llegar a un veredicto.

Aún no está claro dónde cumplirá su condena mientras se deciden estos temas.

Su sentencia en Nueva York se cumpliría antes de una pena de prisión en California, aunque un nuevo juicio u otros problemas podrían evitar que lo envíen de regreso pronto.

Weinstein es elegible para libertad condicional en Nueva York en 2039.