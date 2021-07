De terror: padre hispano sorprende a hombre desnudo en el cuarto de sus hijos

LOS ÁNGELES, California - Una familia hispana de Van Nuys, en Los Ángeles, despertó en medio de la noche con la presencia de un hombre desnudo que había logrado entrar a su apartamento, según denuncian.

Tras entrar a la casa, el sospechoso presuntamente se dirigió al dormitorio de los niños, en donde lo encontró el dueño de la vivienda el pasado 28 de junio.

"Mi vecino lo vio cuando iba la mitad del cuerpo desnudo”, dijo Jose Campos, dueño de la vivienda.

El sospechoso se apoderó del taladro de Campos y lo atacó. Con la ayuda de su hermano y vecinos lo detuvieron y lo amarraron. Sin embargo, Campos terminó con una mano herida.

"No lo iba a dejar que se acercara a mis hijos”, cuenta Campos. “Los iba a defender con mi vida si era posible”.

Un incidente anterior

Horas antes, el mismo sospechoso intentó entrar en otra vivienda, en la Calle Vesper, a media milla de la residencia de Campos, según las autoridades.

Ese día, la esposa de Robert Hemingway se encontraba sola en la casa cuando el hombre trató de ingresar a la propiedad.

El sospechoso tocó el timbre de la casa, alrededor de la medianoche, portando una especie de navaja. Revisa si la ventana está abierta e intenta abrir la puerta.

La dueña le responde a través de la cámara y, al no tener suerte, decide irse.

Horas más tarde, alrededor de las cuatro de la madrugada, el hombre terminó en el apartamento de Jose Campos.

Hemingway insiste que no debería haber pasado. Esa noche la policía llegó a su hogar y le dijo que el sospechoso no había cometido un crimen y por eso no lo arrestaron en ese momento.