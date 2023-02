Hombre que disparó fatalmente a oficial de Dallas en 2007 enfrenta hoy su ejecución

Un hombre condenado por disparar fatalmente a un oficial de policía de Dallas hace casi 16 años enfrenta su ejecución este miércoles.

Wesley Ruiz, de 43 años, recibirá una inyección letal por el asesinato en marzo de 2007 del cabo senior de la policía de Dallas, Mark Nix.

Ruiz había llevado a los oficiales a una persecución a alta velocidad después de que lo vieron conduciendo un automóvil que coincidía con la descripción de uno usado por un sospechoso de asesinato. Las autoridades dijeron que Nix trató de romper la ventana del pasajero del vehículo después de que terminó la persecución y que Ruiz disparó un tiro. La bala impactó la placa de Nix, la astilló y envió fragmentos que cortaron una arteria en su cuello. Nix murió más tarde en un hospital.

El oficial de 33 años era un veterano de la Marina de los EEUU de la operación Tormenta del Desierto. Había estado en la fuerza de Dallas durante casi siete años y estaba comprometido para casarse cuando lo mataron.

Los abogados de Ruiz han pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos que detenga la ejecución, que estaba programada para el miércoles por la noche en la penitenciaría estatal de Huntsville, Texas.

Argumentan que los miembros del jurado se basaron en "estereotipos antihispanos flagrantes" y "abiertamente racistas" al evaluar si Ruiz sería un peligro futuro, un elemento necesario para asegurar una sentencia de muerte en Texas. Ruiz es hispano.

En documentos judiciales presentados el martes por la noche ante la Corte Suprema, la Oficina del Fiscal General de Texas dijo que la afirmación de Ruiz de parcialidad del jurado no tiene mérito porque una revisión realizada la semana pasada por el fiscal de distrito del condado de Dallas, John Creuzot, no encontró tal parcialidad. Uno de los miembros del jurado acusado de parcialidad por los abogados de Ruiz le dijo a Creuzot que "no estaba ni soy parcial con nadie ni con ninguna raza", según el expediente judicial.

La semana pasada, el juez federal de distrito David Godbey en Dallas rechazó una solicitud para suspender la ejecución de Ruiz, diciendo que sus abogados no demostraron que los miembros del jurado hicieran declaraciones durante el juicio que mostraran un "sesgo racial manifiesto". El lunes, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas rechazó una solicitud de suspensión similar basada en presuntos prejuicios raciales. El tribunal de apelaciones no consideró los méritos de la demanda, pero la rechazó por motivos de procedimiento.

Los abogados de Ruiz han argumentado previamente sin éxito que un testigo experto de la acusación testificó falsamente en el juicio de Ruiz en 2008 sobre si sería un peligro en el futuro. Los abogados defensores alegaron que los fiscales sabían sobre el falso testimonio y permanecieron en silencio. En su fallo, Godbey dijo que el testimonio del experto "era muy posiblemente inofensivo" e incluso si se corrigiera el testimonio, no habría cambiado la decisión del jurado de sentenciar a muerte a Ruiz.

La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas se negó unánimemente el lunes a conmutar la sentencia de muerte de Ruiz por una pena menor.

Ruiz es uno de los cinco reclusos condenados a muerte de Texas que están demandando para impedir que el sistema penitenciario del estado use lo que, según ellos, son medicamentos de ejecución vencidos e inseguros. A pesar de que un juez de un tribunal civil en Austin estuvo de acuerdo preliminarmente con los reclamos, los dos principales tribunales del estado permitieron que un recluso que había sido parte del litigio fuera ejecutado el 10 de enero.

Los funcionarios de la prisión niegan las afirmaciones de la demanda y dicen que el suministro de drogas de ejecución del estado es seguro.

En su juicio, Ruiz testificó que temía por su vida y solo disparó en defensa propia después de que Nix supuestamente amenazara con matarlo. El acusado también dijo que creía que la policía disparó sus armas primero.

"No traté de matar al oficial. Solo traté de detenerlo", testificó Ruiz.

Ruiz dijo que huyó de la policía ese día porque tenía drogas ilegales en su automóvil y las había consumido.

Gabriel Luchiano, quien conoció a Nix cuando el oficial trabajaba como guardia de seguridad, dijo que siempre respondía rápidamente cuando las personas necesitaban ayuda en la tienda en el noroeste de Dallas donde trabajaba Luchiano.

Era un "ángel de la guarda", dijo Luchiano, de 55 años. "Sigue siendo doloroso, pase lo que pase. Nada lo va a cerrar".

Ruiz sería el segundo recluso ejecutado este año en Texas y el cuarto en los EEUU. Otras siete ejecuciones están programadas en Texas para finales de este año, incluida una la próxima semana.

