Hombre sobrevive a ataque: necesita más de 60 puntos

Dupont Circle se convirtió en el escenario de un brutal asalto que envió a un hombre al hospital para recibir más de 60 puntos.

Timoteo Murphy dijo que protegía a su amiga de un hombre que la agredió sexualmente, cuando recibió varias puñaladas.

Le dijo a News4 que todavía puede sentir el impacto del ataque de hace casi dos semanas. Murphy dijo que el ataque ocurrió alrededor de las 10:30 p.m. del 6 de junio. Una amiga estaba de visita desde Los Ángeles y fueron a Dupont Circle para ponerse al día.

“Y entonces, de repente, una figura oscura con pantalones deportivos grises dobla esta esquina y dice: 'No sabes qué hacer con ese trasero. Dame ese trasero’. Y agarra a mi amiga por la nuca y la golpea entre las piernas”, dijo.

Murphy pudo alejar a su amiga del atacante, quien luego se volvió más violento.

“Le di una patada en el pecho”, dijo Murphy. “Se cayó y me abalancé sobre él, lo agarré con una llave de cabeza, puse mis piernas alrededor de su cintura y las apreté lo más rápido que pude. Pero ya me estaba apuñalando”.

Los investigadores dijeron que Murphy fue apuñalado en el cuello, dos veces en la costilla izquierda y el área del abdomen y una vez en la pierna izquierda, según documentos judiciales.

“El rastro de sangre iba desde aquí, hasta abajo, gire a la izquierda en N, fue recto hacia N, hasta llegar a la 17”, dijo.

El rastro de sangre al que se refiere Murphy es el viaje de aproximadamente cinco cuadras que hizo en su bicicleta de regreso a su departamento para ponerse a salvo antes de ser trasladado de urgencia al hospital para recibir tratamiento.

Murphy ahora se está recuperando y usa un bastón para caminar lentamente.

"Es algo a lo que hay que acostumbrarse, sin duda", afirmó.

Murphy reflexionó sobre lo que aprendió del ataque.

“Tengan cuidado”, dijo. “Es triste decirlo: no confíes en nadie. Tierra de los libres, hogar de los valientes, así que sé valiente. Si te llega el peligro, mantente firme”.

Su único deseo para el sospechoso es que “reciba ayuda. Puedes ser encarcelado, salir y tener el mismo problema. Pero espero que reciba ayuda”.

Los documentos judiciales muestran que el sospechoso enfrenta dos cargos: delito menor de abuso sexual y agresión con un arma peligrosa.

"Este es un momento muy interesante en Washington, D.C. Es triste que no podamos pasar el rato en nuestros parques", dijo Murphy. "Da miedo, ya sabes, tengo en la cabeza que no puedo sentarme o que tengo que tener cuidado con lo que me rodea".