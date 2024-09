Con una huelga de portuarios que amenaza con cerrar los puertos de las costas Este y del Golfo a partir de esta semana, Chris Butler está cada vez más preocupado.

Butler es director general de National Tree Company y, como muchas otras empresas, cuenta con que los envíos procedentes de Asia no lleguen a sus puertos antes de la huelga de estibadores prevista para el martes a las 12:01 a.m., hora del Este.

La empresa, con sede en Nueva Jersey, es importadora de árboles de Navidad artificiales y otros adornos navideños. Si la huelga durara sólo unos días, podría haber tiempo después para descargar los árboles, transportarlos a los almacenes y tenerlos listos para los clientes esta temporada.

Sin embargo, si una huelga mantuviera cerrados los puertos hasta, digamos, noviembre, unos 150,000 árboles podrían no llegar a tiempo para la temporada alta de compras, lo que impondría costes a National Tree y otras empresas. En el peor de los casos, esos costes, multiplicados en todas las industrias, podrían alimentar la inflación y presionar a la economía estadounidense.

"Definitivamente, no es la situación ideal", afirma Butler.

Una huelga prolongada podría causar retrasos en los envíos navideños

National Tree ya ha almacenado o entregado la mayor parte de los aproximadamente 2 millones de árboles artificiales que vende cada año. Pero perdería ingresos si 150,000 de los árboles se quedaran atascados.

Otras empresas se enfrentan a la misma situación, con mercancías que podrían quedar varadas en el mar si 45,000 miembros de la Asociación Internacional de Estibadores cumplen su amenaza de huelga. Podrían cerrar 36 puertos, desde Maine a Texas, por los que transita aproximadamente la mitad de las mercancías que entran y salen de Estados Unidos. (Los portuarios de la costa oeste pertenecen a otro sindicato y no participan en la huelga).

Una huelga prolongada obligaría a las empresas a pagar a los transportistas por los retrasos, y las mercancías podrían llegar demasiado tarde para el momento pico de la temporada de compras navideñas. El viernes, altos funcionarios de la administración Biden se reunieron con operadores portuarios y les dijeron que debían negociar con el sindicato antes del martes, según un funcionario de la Casa Blanca que insistió en mantener el anonimato para hablar de una reunión en curso.

Butler dice que espera un acuerdo o la intervención del gobierno para detener la huelga. Pero la U.S. Maritime Alliance, que representa a cargadores y puertos, y el sindicato de estibadores no se han reunido desde junio. Y no hay previstas conversaciones antes de que su contacto expire a última hora del lunes.

James McNamara, portavoz de la Asociación Internacional de Estibadores, declaró el domingo en un comunicado que "la unidad del ILA sigue siendo fuerte y está creciendo". Dijo que el sindicato informaría al público sobre cualquier novedad antes de las 11.00 a.m. del lunes.

El sindicato exige una subida salarial significativa y la prohibición total de la automatización de grúas, compuertas y contenedores móviles en la carga y descarga de mercancías.

La Toy Association, el principal grupo comercial de juguetes del país, fue una de las cerca de 200 organizaciones que pidieron al presidente Joe Biden en una carta este mes que trabajara con ambas partes para llegar a un acuerdo. La Asociación Nacional de Granos y Piensos también instó a Biden a tomar medidas para evitar una huelga, que se produciría justo cuando comienza la temporada de cosecha.

Su presión ha puesto a Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris, candidata presidencial demócrata, en una posición delicada: Ambos han cortejado el apoyo del sindicato y no quieren que se considere que presionan a los estibadores para que lleguen a un acuerdo. Sin embargo, si una huelga prolongada provocara escasez de bienes de consumo o alimentara una elevada inflación, podría costarle votos a Harris en las elecciones de noviembre.

En virtud de la Ley Taft-Hartley, Biden podría solicitar una orden judicial para suspender la huelga durante un periodo de reflexión de 80 días. Robyn Patterson, portavoz de la Casa Blanca, dijo en un comunicado que la administración nunca ha invocado la ley y no lo está considerando ahora.

Biden y el Congreso intervinieron hace dos años para bloquear una inminente huelga ferroviaria de mercancías y obligar a los trabajadores a aceptar un acuerdo, ante el temor generalizado de que una huelga ferroviaria hubiera perjudicado a la economía.

Alex Hertel-Fernández, profesor asociado de Asuntos Internacionales y Públicos en la Universidad de Columbia y funcionario del Departamento de Trabajo bajo el mandato de Biden, sugirió que la administración seguirá el manual que utilizó el año pasado en las conversaciones entre los puertos de la costa Oeste y el sindicato: Mediar en las negociaciones sin intervenir directamente.

Greg Ahearn, director general de la Asociación del Juguete, dijo que una huelga se produciría en un momento crítico para los vendedores y fabricantes de juguetes: Hasta el 60% de las ventas anuales se producen entre octubre y diciembre. Aunque algunas empresas jugueteras envían mercancías antes, Ahearn dijo que una huelga dificultaría la reposición de los artículos más vendidos.

Una huelga, advirtió, podría subir los precios de los juguetes "por la escasez y el aumento de los costos".

En National Tree, Butler y su equipo empezaron a prepararse para una huelga en julio. Aceleraron los envíos de todo lo que pudieron. Pero un importante cliente minorista, dijo, pidió árboles antes de tiempo. Y hasta hace poco, las fábricas de China y otros países no podían producir el resto de los pedidos de National Tree.

Los barcos con los árboles están de camino a Nueva York, pero no llegarán antes del martes. Una huelga prolongada, dijo Butler, obligaría a almacenar la mayoría de los árboles hasta la próxima temporada navideña.

Una huelga de estibadores afectaría aún más a una cadena de suministro mundial que ya ha sufrido ralentizaciones por los ataques de los rebeldes Houthi de Yemen al transporte marítimo comercial. Según Jonathan Gold, vicepresidente de la cadena de suministro y política aduanera de la Federación Nacional de Minoristas, estos ataques han paralizado prácticamente el uso del Mar Rojo y el Canal de Suez. Los ataques están prolongando los tiempos de tránsito de los buques que deben rodear el Cabo de Buena Esperanza para llegar a los puertos de la costa Este y la costa del Golfo.

Una huelga de estibadores, dijo Gold, podría resultar aún más perjudicial que la congestión portuaria inducida por la pandemia en 2021 y 2022, cuando se permitió que la carga se moviera, aunque lentamente.

Los puertos del Este podrían quedar paralizados. Gold señaló que los transportistas ya están anunciando recargos en los contenedores para hacer frente a las posibles interrupciones, una tendencia que podría elevar la inflación.

A muchos minoristas podría resultarles difícil cobrar más a los clientes para compensar esos gastos. Las más vulnerables, según Gold, serían las pequeñas empresas que no importan directamente y carecen de recursos financieros para incurrir en costes más elevados.

Los transportistas podrían desviar parte de la carga a los puertos de la costa oeste. Pero estos puertos no podrían absorber la carga adicional. El puerto de Los Ángeles, por ejemplo, movió 960,000 contenedores en agosto, cerca del 80% de su capacidad, según Gene Seroka, su director ejecutivo.

Los principales ferrocarriles occidentales, Union Pacific y BNSF, han aumentado la capacidad de sus sistemas para manejar más carga a medida que aumentan las importaciones. Los ferrocarriles del Este, CSX y Norfolk Southern, dicen que pueden mover vagones y tripulaciones para manejar más carga que llegue a Chicago desde el Oeste. Pero no está claro cuánto más pueden manejar.

En cualquier caso, según Butler, le resultaría demasiado costoso transportar árboles por ferrocarril a través del país.

Taylor Green, cofundador de la empresa de paisajismo Artificial Grass Solutions de Los Ángeles, que importa césped artificial, dijo que compró un 25% más de lo habitual para asegurarse de que habría suficiente para los proyectos de sus clientes. También ha llegado a acuerdos con proveedores alternativos en caso de que la huelga se prolongue indefinidamente. En caso afirmativo, es probable que haya que subir los precios.

Aun así, al igual que algunos grandes minoristas y fabricantes, Artificial Grass afirma estar mejor preparada para la escasez que durante la pandemia.

"Hemos aprendido a ser más proactivos que reactivos", afirma Green.