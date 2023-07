Inundaciones en Pensilvania: ascienden a 5 los muertos; niño de 9 meses entre los desaparecidos

FILADELFIA - Una mujer que estaba de visita desde Carolina del Sur se encontraba entre las cinco personas que murieron, mientras que su bebé y su hija siguen desaparecidas después de quedar atrapados en una grave inundación en el condado de Bucks, Pensilvania, el sábado.

La mujer, su esposo, su madre y sus tres hijos, todos de Charleston, Carolina del Sur, estuvieron en el condado de Bucks durante el fin de semana para visitar a la familia. Viajaban por la ruta 532 en el municipio de Upper Makefield para asistir a una parrillada el sábado alrededor de las 5:30 p.m. cuando un aguacero torrencial provocó inundaciones en la zona e inutilizó su vehículo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

El padre logró sacar a su hijo de 4 años del vehículo y escapar de las aguas de la inundación mientras la mujer y su madre intentaban rescatar a su hijo de 9 meses y a su hija de 2 años. Durante una conferencia de prensa el domingo por la tarde, el jefe de bomberos de Upper Makefield, Tim Brewer, reveló que la mujer, su abuela, el bebé y la niña fueron arrastrados por la inundación.

Mientras que la abuela fue encontrada viva más tarde, la madre fue encontrada muerta más tarde. Su bebé y su hija pequeña siguen desaparecidos, según Brewer.

“Continuamos con todos los esfuerzos para encontrarlos”, dijo Brewer. “Ni siquiera podemos comenzar a imaginar lo que está pasando la familia con dos hermosos niños desaparecidos”.

Las autoridades confirmaron que otras cuatro víctimas, que aún no han sido identificadas, también fueron encontradas muertas fuera de sus vehículos cerca de Washington Crossing Road.

"En mis 44 años, nunca había visto algo así", dijo Brewer sobre la tormenta del sábado.

Brewer dijo que unas 100 personas estaban buscando activamente a los niños desaparecidos. Sin embargo, advirtió que la búsqueda había pasado de un rescate a una recuperación.

"Estamos bastante seguros de que estamos en modo de recuperación en este momento", dijo Brewer.

El domingo por la tarde, el gobernador Josh Shapiro dijo que ha estado monitoreando la situación en el condado de Bucks a medida que se desarrolla. También habló durante una conferencia de prensa a última hora de la tarde.

“Este es un momento que nos llama a todos a unirnos para levantar Upper Makefield y la comunidad del condado de Bucks”, dijo Shapiro. “Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. En nombre de más de 13 millones de residentes de Pensilvania, quiero que el condado de Bucks sepa que estamos aquí con usted. Estamos orando contigo. Y continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para levantarte”.

Shapiro agradeció a los socorristas que ayudaron a rescatar a las personas que quedaron atrapadas en la inundación. También dijo que los funcionarios de PennDOT analizarán la Ruta 532 "para determinar qué pasos son necesarios para asegurarse de que la carretera esté operativa".

HABLAN LOS SOBREVIVIENTES

Eli Weissman, un residente de toda la vida del condado de Bucks, le dijo a NBC10 que estaba conduciendo su motocicleta con su hija de 22 años en la ruta 532 el sábado cuando comenzaron las inundaciones.

"No teníamos idea de que la inundación repentina estaba ocurriendo en 532", dijo. "Estábamos detrás de algunos autos y algunos autos estaban detrás de nosotros y un río de agua se desbordó por la 532 mientras nos dirigíamos al oeste por la 532. Y nos volcamos".

Weissman dijo que él y su hija se agarraron a árboles y enredaderas para evitar ser arrastrados por la inundación.

"La corriente era increíblemente fuerte y nos tiraron de la motocicleta", dijo Weissman. "Los autos se volcaron. Los autos flotaban. Y la gente intentaba dar la vuelta, pero simplemente no podían. El agua corría demasiado rápido y subió demasiado rápido".

Weissman le dijo a NBC10 que se aferraron a los árboles cuando el agua les llegó al pecho. Continuaron aguantando hasta que el agua finalmente retrocedió.

“Parecía que fue más tiempo, pero probablemente unos buenos 20 minutos”, dijo Weissman. “Tal vez pasaron 25 minutos esperando que el agua retrocediera. Muy atemorizante. No quiero decir que estás temiendo por tu vida, pero temes por tu vida. Estaba extremadamente preocupado por mi hija, por supuesto. Ella tiene 22 años. La más joven”.

Weissman también cree que vio a la familia que estaba de visita desde Carolina del Sur.

"Vi a una madre meterse en el asiento trasero de su automóvil, sacar a su hijo, un bebé. Y unos tres segundos después, eso fue todo lo que vi", dijo Weissman. "Caminaron por el costado del auto hacia donde pensé que iban. Caminaron detrás del auto. Pensé que iban a la seguridad de otro auto, como si un conductor fuera a recogerlos. Eso es lo que parecía". ". Pero estaba demasiado preocupado por llegar a mi hija y mantenerla a salvo y a mí mismo a salvo. Así que no sé qué les pasó. Más tarde descubrí que todavía los están buscando".

Weissman le dijo a NBC10 que está tratando de encontrar su motocicleta. También está ayudando a su hija a recuperarse de la experiencia traumática.

"Consolando a mi hija. Está molesta, por supuesto", dijo Weissman. "El resto de mi familia. Mi esposa. Mis otros hijos. Mis hermanos. Todos están preocupados. Aparentemente esto fue noticia nacional".

Weissman dijo que nunca había visto inundaciones tan malas como las del sábado.

"Nunca", dijo. "Normalmente, si llueve y viene, trato de encontrar un puente más cercano y me meto debajo de un puente. No sucede a menudo. Trato de mantenerme alejado del mal tiempo. Supongo que se me considera un jinete de Fairweather. Pero sí, esto fue demasiado rápido y sucedió extremadamente rápido. Así que fue una experiencia increíble. Una experiencia inolvidable".