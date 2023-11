Investigadores habrían identificado fuente de misteriosa enfermedad que afecta a perros en varios estados

A medida que una enfermedad misteriosa y potencialmente mortal ha afectado a cientos de perros en todo el país y ha dejado a los veterinarios lidiando para monitorear a las mascotas, los investigadores pueden haber encontrado al culpable.

Con casos reportados en varios estados, incluyendo Illinois, la enfermedad respiratoria es en gran medida resistente a los antibióticos y ya ha causado algunas muertes.

Según NBC News, los investigadores del Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de la Universidad de New Hampshire y el Centro Hubbard de Estudios del Genoma han identificado un patógeno que podría ser el responsable de enfermar a las mascotas.

Los investigadores le dijeron a NBC News que se detectó un germen previamente no identificado en una secuenciación genética de muestras de 30 perros de New Hampshire infectados el año pasado y 40 perros de Rhode Island y Massachusetts infectados este año.

"Es más pequeño que una bacteria normal tanto en tamaño como en el tamaño de su genoma. En resumen, es una bacteria extraña que puede ser difícil de encontrar y secuenciar", dijo el Dr. David Needle, jefe de la sección de patología en el College of Life Sciences and Agriculture de la Universidad de New Hampshire.

Needle cree que es probable que el germen haya evolucionado a partir de un componente del microbioma del perro.

Aunque el descubrimiento del germen es significativo, los veterinarios aún no están seguros de si el mismo germen es el que está enfermando a los perros en todo el país.

Dado que muchas personas viajarán durante las vacaciones, a continuación encontrarás un vistazo a lo que los veterinarios saben hasta ahora sobre la infección y lo que los dueños de mascotas deben conocer:

¿Qué síntomas deben observar los dueños de perros?

Además de tos, estornudos, secreción de los ojos o nariz, también se han observado dificultades para respirar y fatiga, según el Departamento de Agricultura de Oregon. Los perros que presentan síntomas también pueden dar negativo en las pruebas de las causas comunes de enfermedades respiratorias.

Se aconseja a los dueños de perros que lleven su perro al veterinario de inmediato si observan alguno de los síntomas anteriores.

La AVMA dijo que los casos han caído principalmente en "tres síndromes clínicos generales", que incluyen:

Traqueobronquitis crónica leve a moderada con una duración prolongada (6-8 semanas o más) que responde mínima o no responde a los antibióticos.

Neumonía crónica que responde mínima o no responde a los antibióticos.

Neumonía aguda que se vuelve rápidamente grave y a menudo lleva a malos resultados en tan solo 24-36 horas.

¿Dónde se han reportado casos hasta ahora?

TODAY reporta que los veterinarios en los siguientes estados han confirmado haber observado casos que coinciden con la descripción de la estreptococosis en

Oregon

Colorado

New Hampshire

Rhode Island

Massachusetts

California

Indiana

Illinois

Washington

Idaho

Georgia

Florida

¿Qué se puede hacer para prevenirlo?

Si bien los veterinarios alientan a los dueños de perros a mantener a sus amigos peludos alejados de lugares donde es probable que haya otros perros, se enfatiza que los canes que necesitan atención veterinaria sean vistos tan pronto como muestren síntomas.

Los veterinarios también aconsejan a los dueños que aseguren que sus perros estén al día con las vacunas necesarias.

Se recomienda a los dueños de perros que se pongan en contacto con su veterinario antes de exponer a sus mascotas a un entorno con varios otros canes.

Needle dijo que su equipo no ha visto un gran aumento en la muerte de perros por la enfermedad, pero aún alentó a los dueños de mascotas a "disminuir el contacto con otros perros".

Aunque se aconseja a los dueños de perros que tengan cuidado, los expertos también aclaran que los propietarios deben tener precaución en lugar de preocuparse, ofreciendo los siguientes consejos para ayudar a proteger a los perros de enfermedades respiratorias:

Reducir el contacto con grandes cantidades de perros desconocidos. Al igual que con otros patógenos respiratorios, cuanto más contacto tenga su perro, mayor será el riesgo de encontrar a un perro que sea contagioso.

Reducir el contacto con perros enfermos. Puede ser más difícil determinar esto, pero si un perro parece enfermo (tos, secreción nasal, ojos llorosos), mantén a tu perro alejado.

Mantener a los perros enfermos en casa y buscar atención veterinaria.

Evitar los platos de agua compartidos por varios perros.

Preguntar a su veterinario sobre las vacunas que debe recibir su perro. Las vacunas comunes incluyen la influenza canina, la Bordetella y la parainfluenza.

Si está enfermo, considere hacerle a su perro una prueba de PCR para ayudar a determinar el agente causal (viral/bacteriano), si es posible.

Kurt Williams, director del Laboratorio de Diagnóstico Veterinario en la Universidad Estatal de Oregon, tiene un mensaje simple para los dueños de perros: "No se alarmen".